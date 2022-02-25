ما هي أعراض ارتفاع ضغط الدم لدى النساء ؟

ضغط الدم هو قوة دفع الدم ضد البطانة الداخلية للشرايين، ويحدث ارتفاع ضغط الدم عندما تزداد هذه القوة وتبقى أعلى من المعتاد لفترة، ويمكن أن تتلف هذه الحالة الأوعية الدموية والقلب والدماغ والأعضاء الأخرى.

وغالبًا ما يعتبر ارتفاع ضغط الدم مشكلة صحية للرجال، ولكن بحسب ما أفادت جمعية القلب الأمريكية أن حوالي نصف الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم هم من النساء، حيث يؤثر ارتفاع ضغط الدم على 1 من 3 نساء في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات من العمر، ومع بدء انقطاع الطمث قد يزيد ذلك قليلاً من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

أعراض ارتفاع ضغط الدم لدى النساء

ارتفاع ضغط الدم لا يسبب الأعراض دائمًا، وفي الواقع، يشار إليها أحيانًا باسم «الحالة الصامتة» لأن معظم الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم ليس لديهم أعراض على الإطلاق.

وفي كثير من الأحيان، لا تظهر الأعراض على الإطلاق حتى يعاني شخص ما من ارتفاع ضغط الدم لسنوات وتصبح الحالة شديدة، ولكن حتى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع حاد في ضغط الدم قد لا تظهر عليهم أعراض على الإطلاق.

عندما تحدث الأعراض، فإنها تبدو متشابهة لدى الجميع وقد تشمل:

تهيج الجلد

البقع الحمراء أمام العينين

الدوخة

لكن هذه الأعراض تحدث فقط بمجرد أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم في كسر الأوعية الدموية التالفة، والعلامة الحقيقية الوحيدة لارتفاع ضغط الدم هي الحصول على قراءات ارتفاع ضغط الدم باستمرار، ولهذا السبب من المهم فحص ضغط الدم مرة واحدة على الأقل في السنة.

أعراض ارتفاع ضغط الدم لدى النساء المسنات

لا يوجد تغيير في أعراض ارتفاع ضغط الدم مع تقدم الشخص في العمر، فعلى الرغم من أن النساء اللائي تجاوزن سن اليأس أكثر عرضة لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، إلا أنه لا يزال من غير المرجح أن يعانين من أي أعراض على الإطلاق، ولا يزال ارتفاع ضغط الدم حالة صامتة لدى النساء الأكبر سنًا.

مضاعفات ارتفاع ضغط الدم

بدون التشخيص المناسب، قد لا تعرف أن ضغط الدم يزداد، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط إلى تلف الأوعية الدموية للأعضاء المختلفة، ويمكن أن يسبب هذا مشاكل صحية خطيرة، مثل:

السكتة الدماغية

الفشل الكلوي

النوبات القلبية

الأوعية الدموية الضعيفة أو السميكة في كليتيك

الخرف

مشاكل الرؤية

وهناك أيضًا أدلة على أن ارتفاع ضغط الدم قد يعرضك لخطر أكبر للإصابة بمرض شديد إذا أصبت بـ كوفيد-19.

تسمم الحمل

إذا كنت حاملاً، فقد يكون ارتفاع ضغط الدم خطيرًا بشكل خاص عليك وعلى طفلك، حيث قد تعاني النساء المصابات بارتفاع ضغط الدم الموجود مسبقًا من ارتفاع ضغط الدم الناجم عن الحمل، والذي يرتبط بالحالة الأكثر خطورة التي تسمى تسمم الحمل.

وفي الحقيقة، يؤثر تسمم الحمل على حوالي 5 في المائة من النساء الحوامل، وهو أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات والرضع.

وبشكل عام، يتطور تسمم الحمل خلال الأسبوع العشرين من الحمل، ولكن يمكن أن يحدث في وقت مبكر في حالات نادرة، كما يمكن أن يحدث أحيانًا أثناء ما بعد الولادة، وتشمل الأعراض ارتفاع ضغط الدم، والصداع، ومشاكل الكبد أو الكلى المحتملة، وأحيانًا زيادة الوزن المفاجئة والتورم.

لحسن الحظ، عادة ما تكون هذه الحالة يمكن التحكم فيها، وذلك لأنها عادة ما تختفي في غضون شهرين بعد ولادة الطفل، ولكن من ناحية أخرى قد تزيد الخصائص التالية من خطر الإصابة بتسمم الحمل مثل أن تكون المرأة تبلغ من العمر أكثر من 40 عامًا، أو تعاني من السمنة، أو لديها تاريخ من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل الكلى.

متى ترى الطبيب ؟

أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم هي فحص ضغط الدم، حيث يمكن القيام بذلك في عيادة الطبيب، أو في المنزل باستخدام جهاز مراقبة ضغط الدم، أو حتى باستخدام جهاز مراقبة ضغط الدم العام، مثل تلك الموجودة في مراكز التسوق والصيدليات.

ويجب أن تعرف ضغط الدم المعتاد، ومن ثم يمكنك السعي للحصول على مزيد من التقييم من أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك إذا رأيت زيادة كبيرة في هذا الرقم في المرة القادمة التي يتم فيها فحص ضغط الدم.

إذا كنت قد عانيت من أي أعراض محتملة مذكورة أعلاه، فمن المهم إخبار طبيبك على الفور، حيث نادرًا ما تحدث الأعراض مع ارتفاع ضغط الدم ويمكن أن تكون علامة على ارتفاع ضغط الدم لديك لفترة طويلة.

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