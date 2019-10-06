ما هي ألوان المحافظ التي تجلب لك المال؟

تعتبر الأوراق المالية أو النقود عموماً عنصر خشبي فهي تم صناعتها من الأخشاب وعنصر الخشب ينسجم دائماً مع عنصر النار وهو اللون الأحمر ذو التردد القوي في الجذب وتقول دكتورة سهاعيد أن الكثير منا يري كيفيه احتفال الصينيين بالعام الجديد أو عند افتتاح متجر بقيامهم بزخرفه المكان بالكور والزينة الحمراء بأشكالها المختلفة لجذب أكبر قدر من مسارات الطاقه الغير مرئيه أو مسارات البركه إلى المكان.

وهذا ما يتم تفعيله دائماً عند اختيار المحفظه الحمراء أو البنفسجي للاحتفاظ بالأموال في حافظات النقود النسائية من أجل قوة جذب كبيره للمسارات الغير مرئية مثل مسارات الخير والبركة والأموال، وكذلك من أجل دعم عنصر الخشب وهو العنصر الذي تم صنع النقود الورقية منه فكما تعلمنا عنصر الخشب ينسجم مع النار ليه فكل ما بتزيد حطب او خشب تقوي النار وتزيد وتولد طاقه دفئ وحرارة.

( فأفضل المحافظ هي دائماً المحافظ الحمراء ذات البطانه الداخلية الحمراء وليست البطانه السوداء )

فإذا كنت شخص ذو طبيعه خشبية أو أرضيه أو نارية فأفضل شيء لكي سيدتي هي حافظه النقود الحمراء نعم الحمراء، أما لك عزيزي الرجل فهي الحافظة البنيه أو البيج، أما الأشخاص ذوي الطبيعه المائية أو المعدنيه فيمكنكم استعمال الحافظة الخضراء أو البنيه.

ولكن أحذركم تماماً من استعمال الحافظات ذات اللون الأسود أو الأزرق فهي تتبع عنصر الماء وهي تعني إسراف وهدر وعدم استقرار وغالباً تحتوي المحافظ السوداء على أوراق بيضاء وفواتير وبعض الكروت الشخصيه والقليل جداً من المال.

تؤكد دكتورة سهاعيد خبيرة طاقة المكان أن الشخص المائي يعانى من المصاريف العالية نظرآ لطبيعة عنصر الماء الغير مستقر، حيث عنصر الماء لا يساعد على الإستقرار.

وفيما يلى نوضح عنصر الشخص ولون المحفظة الخاصة به :

الشخص الخشبي: لون المحفظة هو اللون البني باي درجه أو اللون الأحمر والأفضل طبعاً الأحمر.

الشخص الناري: لون المحفظة هو البني بدرجاته أو اللون الأحمر

الشخص الأرضي: لون المحفظة هو اللون الأحمر أوالهافان أو البنفسجى.

الشخص المعدني: لون المحفظة هو اللون البيج الداكن أو الأصفر أو البنى الفاتح او الوردي.

الشخص المائي: لون المحفظة هو اللون البني أو الأخضر أو الزيتوني.

فلا يفضل علي الإطلاق المحفظه السوداء أو المحفظة الزرقاء فهي تتبع عنصر الماء الغير مستقر فلاتحتوي دائماً على اأي نقود أو دائماً قليلة المال .

وتنصحك سها عيد خبيرة الفينج شوي ألا نحمل في المحفظه أي شيء آخر مثل الفواتير أو الإيصالات أو غير ذلك فممنوع وضع الفواتير مع النقود في نفس الحافظة.

المزيد من آدم وحواء:

تصرفات تجنبيها عند التعامل مع أهل زوجك

ماذا يقول أسلوب عناقك عن علاقتك؟