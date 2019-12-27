6 أسباب تجعل الخلافات الزوجية تساعد على علاقات طويلة

2-كثرة الخلافات قد تكون دلالة على الاهتمام

بالطبع، سيكون من الأسهل بكثير أن تغض الطرف عن بعض عادات شريك حياتك التي تثير جنونك. لكن كونك مستعدة لتحمل كل الألم وعدم الراحة في الحديث وكثرة الجدال للحصول على نتيجة أفضل في المستقبل قد يكون علامة على حبك الحقيقي.

فقط تذكري كم مرة كان هناك خلاف مع والديك أو إخوتك؟ الأمر نفسه ينطبق على شريكك.

3-جعل التواصل أسهل

من أجل خلق الثقة في علاقتك، لا ينبغي عليك الصمت. على العكس من ذلك، من الضروري أن تتعاملي مع شريكك بعقل متفتح، وتتحملي مسؤولية أفعالك وتستمعا إلى بعضكما بعناية.

نظراً لأن الجدال هو أحد أشكال الاتصال الرئيسية والأكثر صدقاً، فهو يساعد حقاً في تسريع مشاعر الألفة والثقة والاتصال وتعليم شريكك كيفية التواصل معك بطريقة أكثر إنتاجية.

4. الجدال والشجار هو علامة على وجود علاقة صحية

يعتقد علماء النفس أن هناك نقاطاً أساسية لعلاقة صحية وسعيدة، والجدال هو واحد منهم، إذا لم يناقش الزوجان أبداً، فقد تكون هذه علامة على أن شيئاً ما ليس صحيحاً تماماً معهم.

يساعد الجدال الأزواج على إعادة النظر في قيمهم ومشاعرهم من خلال معالجة ومناقشة الأشياء المهمة بالنسبة لهم. ومع ذلك، يجب أن تكون حجتك صحية وغير قتالية – حاولي دائماً تحديد نقاطك دون استدعاء الأسماء أو رفع صوتك.



5. الخلافات تجعل التواصل أقوى.

عندما تتجادلين مع شريك حياتك، لا يهم إذا فزت أو خسرت. الشيء الأكثر قيمة هو أن تتعلما الكثير عن بعضكما البعض، والأهم من ذلك، عن نفسك.

النزاعات الصغيرة تساعد كليكما على كشف طبيعتك الحقيقية وتظهر لشريكك كيفية التعامل معها. وإذا تمكنت من التغلب على جميع التحديات معاً، فستتعلمين كيفية تسوية وتعزيز الروابط بينكما.



6. الخلافات تنقذ الحياة الزوجية من الملل

قد تؤدي النزاعات البناءة إلى إشعال شرارة علاقتك وتجعلها أكثر إثارة.

إليك بعض النصائح التي يجب عليك اتباعها لتحويل الخلافات بينك وبين الشريك إلى مناقشة مثمرة:

يجب احترام الشريك، أنتما بشر لديهما نقاط ضعف، لذلك لا تضغطي أسفل الحزام وتضغطي على الأشياء التي قد تؤذي شريكك بشكل لا رجعة فيه.

اعتذري. إذا كان هذا العمل الصغير لن يجعلك تشعرين بالضعف، سيظهر لشريكك أنك لا تزالين تهتمين به.

إن إدخال أصدقائك أو أقاربك في الخلافات قد يجعل شريكك يشعر بالعزلة وعدم الاحترام، لذلك ابذلي قصارى جهدك لحل المشكلة بنفسك قبل مخاطبة أي شخص.

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