ما هي الأطعمة القابلة للتلف وكيف يجب تخزينها ؟

الأطعمة القابلة للتلف وغير القابلة للتلف يتم أخذها بعين الاعتبار عند شرائها، ومن أجل موازنة الصحة والذوق والراحة، يتم تخزين كلا النوعين من الأطعمة في معظم المطابخ المنزلية.

وببساطة، يمكن أن تعيش بعض الأطعمة في مخزنك لأشهر دون أن تسوء، بينما قد يستمر البعض الآخر لبضعة أيام فقط، حتى في ظل ظروف التبريد المثالية.

وفي بعض الأحيان يكون من الواضح عندما يكون الطعام قابلاً للتلف، لكن في بعض الأحيان، قد تجد نفسك تنظر إلى إحدى الأطعمة وانت في حالة من الحيرة، وتفكر، أين من المفترض أن أخزن هذا الطعام، لذلك إليك ما تحتاج لمعرفته حول الأطعمة القابلة للتلف مقابل الأطعمة غير القابلة للتلف، ولماذا هذا مهم، وكيفية تخزين كليهما بأمان.

الأطعمة القابلة للتلف والأطعمة غير القابلة للتلف

باختصار، الأطعمة القابلة للتلف هي تلك التي تفسد بسرعة إذا لم يتم تخزينها في درجات حرارة معينة، في حين أن الأطعمة غير القابلة للتلف لها مدة صلاحية أطول ويمكن تخزينها في درجة حرارة الغرفة.

ما هي الأطعمة القابلة للتلف ؟

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، فإن الأطعمة القابلة للتلف تفسد أو تتحلل أو تصبح خطرة على الأكل ما لم تقم بتبريدها عند (4 درجات مئوية) أو تجميدها عند (-17 درجة مئوية) أو أقل، وتشمل الأمثلة على الأطعمة القابلة للتلف ما يلي:

اللحوم

الدواجن

الأسماك

البيض

منتجات الألبان

بقايا الطعام المطبوخة

أي فاكهة أو خضروات تم قطعها أو تقطيعها

وتعتبر الفواكه والخضروات الطازجة قابلة للتلف أيضًا، حيث يمكن تخزين عدد قليل جدًا منها لفترات طويلة في درجة حرارة الغرفة، وستستمر معظم المنتجات في أي مكان من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع ويجب الاحتفاظ بها في الثلاجة.

ما هي الأطعمة غير القابلة للتلف ؟

يمكن تخزين الأطعمة غير القابلة للتلف بأمان لفترات طويلة من الزمن في درجة حرارة الغرفة دون أن تفسد أو تحلل، وتشمل الأمثلة على الأطعمة غير القابلة للتلف ما يلي:

الأطعمة المعلبة

الأرز

المعكرونة

الدقيق

السكر

التوابل

الزيوت

لماذا تحتاج إلى تبريد الأطعمة القابلة للتلف ؟

يؤدي الحفاظ على تبريد الأطعمة القابلة للتلف إلى إبطاء نمو البكتيريا والحفاظ على سلامة الطعام للأكل لفترة أطول، حيث أن هناك نوعان متميزان من البكتيريا التي تنمو على الأطعمة القابلة للتلف، وتشمل:

البكتيريا المسببة للأمراض التي لا طعم لها وعديمة الرائحة وغير مرئية

يمكن أن تجعل هذه البكتيريا الناس مرضى، ومن أمثلة البكتيريا المسببة للأمراض الإشريكية القولونية والسالمونيلا والليستريا، حيث تنمو هذه البكتيريا بسرعة في درجة حرارة الغرفة، ويؤدي التبريد المناسب إلى إبطاء نموها بشكل كبير.

البكتيريا المفسدة آمنة للأكل ولا تجعلك مريضًا

يمكن أن يؤدي وجود هذه البكتيريا إلى إفساد طعم ورائحة ومظهر الطعام، لذلك يؤدي التبريد المناسب إلى إبطاء نمو هذه البكتيريا المفسدة، على الرغم من أنها لا تزال تنمو في الثلاجة، وفي الواقع، تنمو البكتيريا المختلفة بمعدلات مختلفة وفي ظروف مختلفة.

درجات الحرارة المناسبة لتخزين الأطعمة القابلة للتلف

يجب تخزين الأطعمة القابلة للتلف في الثلاجة عند (4 درجات مئوية) أو أقل، وفقًا لروبرت باوتز، دكتور ومستشار لمجلس الصحة الداخلي، حيث يقول : "تنمو معظم البكتيريا التي تسبب الأمراض المنقولة بالغذاء بشكل جيد عند درجات حرارة تتراوح بين 41 درجة و 135 درجة فهرنهايت (5 درجات إلى 57 درجة مئوية، وإن نطاق درجة الحرارة هذا يشار إليه عادة باسم «منطقة خطر درجة الحرارة»، حيث تنمو البكتيريا بسرعة في نطاق درجة الحرارة هذا".

ويتابع باوتز: "إذا تم الاحتفاظ بالأطعمة القابلة للتلف في منطقة الخطر هذه في درجة الحرارة لأي فترة من الزمن، فستبدأ الكائنات الحية المصابة بالأمراض والتلف في النمو، وبمجرد إنشائها، يمكنها النمو في أقل من 15 دقيقة".

وكقاعدة عامة، يجب ألا تترك الأطعمة القابلة للتلف مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض ومنتجات الألبان والأطعمة المطبوخة والأطعمة المقطوعة في منطقة خطر درجة الحرارة لأكثر من ساعتين.

ولا تنطبق منطقة الخطر على معظم الفواكه والخضروات النيئة وغير المقطعة، لأنها لا تنمو البكتيريا فيها بسرعة مثل الأطعمة الأخرى القابلة للتلف، ومع ذلك، فإن تبريد هذه الأطعمة فكرة جيدة لأنه يمكن أن يبطئ التلف، لأنه عندما يتم تجميد الأطعمة والاحتفاظ بها عند (-17 درجة مئوية) وتحتها، تتباطأ الجزيئات لدرجة أن البكتيريا لا تستطيع النمو.

ومع ذلك، بمجرد إذابة الطعام، ستبدأ أي بكتيريا موجودة في النمو مرة أخرى، وبينما يمكن تجميد الطعام إلى أجل غير مسمى دون أي مخاطر تتعلق بالسلامة، فإن جودة الطعام المجمد ستتدهور بمرور الوقت بسبب نشاط الإنزيم الذي يصبح بطيئًا ولكنه لا يتوقف مع التجمد.

لماذا لا تفسد الأطعمة غير القابلة للتلف بهذه السرعة ؟

درجة الحرارة ليست العامل الوحيد الذي يحدد ما إذا كان الطعام سيفسد أو مدى سرعة ذلك، حيث يقول الدكنور باوتز: "الميكروبات التي يمكن أن تسبب المرض، أو أي ميكروب لهذه المادة، تحتاج إلى العديد من المكونات والظروف الحرجة للبقاء على قيد الحياة والنمو".

وأضاف أن هذه الظروف تشمل الرطوبة والكائنات الحية التي يجب التغذي عليها والوقت والأكسجين أو عدم وجود الأكسجين في حالة بعض الميكروبات ومستوى الحموضة المناسب، وفي الحقيقة، تفتقر الأطعمة غير القابلة للتلف إلى بعض هذه المكونات الحيوية، مما يعني أنها لا تفسد بالسرعة نفسها.

نصائح لتخزين الأطعمة القابلة للتلف

من الجيد البحث عن المدة التي قد تستغرقها الأطعمة القابلة للتلف، لذلك إليك المدة التي يمكنك فيها تخزين الأنواع الشائعة من الأطعمة القابلة للتلف بأمان في الثلاجة كما يلي:

اللحم المفروم النيء أو اللحم المفروم: 1-2 أيام

الدواجن: 1-2 يوم

الأسماك النيئة والمحار: 1-2 أيام

شرائح اللحم النيئة: 3-5 أيام

سلطة الدجاج أو البيض أو التونة أو المعكرونة: 3-5 أيام

اللحوم المطبوخة أو الدواجن أو بقايا الأسماك من 3 إلى 4 أيام

البيض: 3-5 أسابيع

وتشمل نصائح التخزين:

كل أسبوع، تفقد الثلاجة وتخلص من أي شيء موجود هناك لفترة طويلة

حافظ على نظافة الثلاجة عند تخزين الأطعمة القابلة للتلف

مسح أي شيء مسكوب في الثلاجة ومن ثم شطف المنطقة بالماء الساخن والصابون

التخلص من الروائح التي لن تؤثر على سلامة الأغذية ولكنها يمكن أن تؤثر على الطعم

عند شراء طعام قابل للتلف تأكد من تبريده في غضون ساعتين أو ساعة إذا كانت درجة الحرارة بالخارج 32 درجة مئوية أو أعلى

اجعل اللحوم النيئة والدواجن والمأكولات البحرية والبيض منفصلة عن جميع الأطعمة الأخرى

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