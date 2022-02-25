ما هي البريبايوتيك ؟ كل ما تحتاج لمعرفته

كثير من الناس على دراية بالبروبيوتيك، والتي هي الكائنات الحية الدقيقة المعروفة بتحسين صحة الأمعاء، وتوجد البروبيوتيك بشكل طبيعي في بعض الأطعمة مثل الزبادي ومخلل الملفوف والكيمتشي، كما يتم تناولها بشكل شائع في شكل مكمل للمساعدة في دعم الجهاز الهضمي، ولكن ماذا عن البريبايوتك ؟

على الرغم من أن البريبايوتك تؤثر على صحة جهازك الهضمي بالإضافة إلى العديد من أجزاء الجسم الأخرى، غالبًا ما يتم التغاضي عن هذه العناصر الغذائية.

ما هي البريبايوتك ؟

تشير «ميكروبيوتا الأمعاء» إلى تريليونات الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الجهاز الهضمي وتشكل ميكروبيوم الأمعاء، حيث أن أمعائك الغليظة هي موطن لغالبية هذه الكائنات الحية الدقيقة، كما يقومون بوظائف ضرورية للصحة العامة، بما في ذلك استقلاب المغذيات وتنظيم جهاز المناعة.

ويمكن أن تؤثر ميكروبيوتا أمعائك على مخاطر الإصابة بالأمراض، بما في ذلك خطر الإصابة بسرطان القولون ومرض التهاب الأمعاء ومرض السكري من النوع الثاني.

وفي الواقع، تؤثر عوامل النظام الغذائي ونمط الحياة بشكل كبير على تنوع وأنواع الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الجهاز الهضمي، والبريبايوتك ضروري للميكروبيوم الصحي، وبعبارات بسيطة، إنها عناصر غذائية تتفكك بسبب بكتيريا الأمعاء.

والبكتيريا في الأمعاء الغليظة تخمر البريبايوتك، وهذا يطلق منتجات ثانوية تسمى الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، حيث تعمل هذه المنتجات الثانوية كمصادر طاقة للخلايا المبطنة للقولون، والتي تسمى الخلايا الاستعمارية، وتفيد الصحة بعدة طرق أخرى، كما تؤثر البريبايوتك أيضًا على تركيبة ووظيفة بكتيريا الأمعاء، مما يعزز نمو الميكروبات المفيدة.

وفقًا للرابطة العلمية الدولية للبروبيوتيك والبريبايوتيك، لكي يتم تصنيف المركب على أنه بريبايوتيك، يجب عليه:

مقاومة حمض المعدة وإنزيمات الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى عدم امتصاصها في الجهاز الهضمي

يمكن تخميرها بواسطة ميكروبات الأمعاء

تحفيز نمو أو نشاط البكتيريا المعوية لتحسين الصحة

على الرغم من أن البريبايوتك غالبًا ما يتم الخلط بينها وبين البروبيوتيك، إلا أنها ليست هي نفسها، حيث أن البروبيوتيك هي كائنات حية دقيقة موجودة في أمعائك وبعض الأطعمة والمكملات الغذائية التي تفيد الصحة عند تناولها بكميات معينة، ومن ناحية أخرى، البريبايوتك هي عناصر غذائية أو مركبات غذائية تحفز نمو ونشاط بعض الكائنات الحية الدقيقة

أين تجد البريبايوتك ؟

توجد البريبايوتك بشكل طبيعي في بعض الأطعمة، بما في ذلك:

البصل

الطماطم

الثوم

الشوفان

العسل

الموز

القمح والشعير

البازلاء

الفاصوليا

بذور الشيا

حليب البقر

الأعشاب البحرية

الهندباء

ولا يوجد الكثير من الأطعمة التي تحتوي بشكل طبيعي على البريبايوتك، بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الأطعمة الغنية بالبريبايوتك، مثل الخرشوف والفاصوليا، ليست جزءًا منتظمًا من وجبات العديد من الأشخاص.

لهذا السبب، تضاف البريبايوتك الاصطناعية إلى بعض الأطعمة لتحسين محتواها الغذائي وقيمتها الصحية، حيث يتم تحويل البريبايوتك أيضًا إلى مكملات غذائية مثل المساحيق والكبسولات، وتُستخدم مكملات البريبايوتيك لعلاج حالات صحية معينة وتحسين صحة الأمعاء بشكل عام.

أظهرت بعض الدراسات أن استكمال نظامك الغذائي بالبريبايوتكس قد يفيد الأشخاص الذين يعانون من أمراض مرتبطة بالأمعاء وارتفاع نسبة السكر في الدم والمزيد، ومع ذلك، مقارنة بالبروبيوتيك، فإن الأبحاث التي تبحث في الآثار الصحية لمكملات البريبايوتيك محدودة للغاية.

الفوائد الصحية لاستهلاك البريبايوتك

يعزز النظام الغذائي الغني بالبريبايوتك صحة الجهاز الهضمي من خلال تحفيز نمو الكائنات الحية الدقيقة المفيدة، وينتج عن تخمير البريبايوتك أحماض دهنية قصيرة السلسلة (SCFAs)، بما في ذلك الأسيتات والبروبيونات والزبدة، حيث يلعبون أدوارًا مهمة في صحة الأمعاء والأيض.

فعلى سبيل المثال، توفر SCFAs الطاقة للخلايا الاستعمارية وتشارك في إنتاج المخاط وتنظيم درجة الحموضة المعوية والمزيد، بالإضافة إلى صحة الأمعاء، تؤثر البريبايوتك على وظيفة المناعة وتنظم نسبة السكر في الدم والشهية وإنفاق الطاقة.

تشير الدراسات إلى أنه عند تناولها بكميات محددة، قد تؤدي البريبايوتك إلى تحسين الصحة بطرق مختلفة، وتشمل:

قد يحسن بعض ظروف القناة الهضمية

نظرًا لأن البريبايوتك تحفز نمو البكتيريا المفيدة وتحسن جوانب معينة من صحة الأمعاء، فقد تفيد أولئك الذين يعانون من حالات صحية مرتبطة بالأمعاء مثل الإمساك.

وفي الواقع، أشارت مراجعة عام 2020 إلى أن العلاج بالإينولين، وهو نوع من البريبايوتيك، قد يفيد الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي (IBS) المصابين بالإمساك، وقد يحسن تواتر واتساق البراز وكذلك وقت عبور الأمعاء، أو الوقت الذي يستغرقه الطعام للتحرك عبر الجهاز الهضمي.

قد يحسن صحة التمثيل الغذائي

قد يفيد اتباع نظام غذائي غني بالبريبايوتك وتناول مكملات بريبايوتيك جوانب معينة من صحة التمثيل الغذائي، بما في ذلك نسبة السكر في الدم والكوليسترول ومستويات الدهون الثلاثية.

ووجدت مراجعة أجريت عام 2019 على 33 دراسة أن العلاج بالبريبايوتيك المسمى الفركتان من نوع الإينولين (ITF) قلل بشكل كبير من نسبة السكر في الدم الصائم، وهي علامة طويلة المدى للتحكم في نسبة السكر في الدم تسمى الهيموجلوبين الجليكوسيلي (HbA1c)، ومستويات الأنسولين الصائم.

وجد الباحثون أن هذه النتائج كانت أكثر أهمية لدى الأشخاص المصابين بمقدمات السكري ومرض السكري من النوع الثاني، وأوصوا بأن يكمل الأشخاص المصابون بهذه الحالات 10 جرامات من الـ ITF يوميًا لمدة 6 أسابيع وأطول لجني هذه الفوائد المحتملة.

في حين أن مكملات البريبايوتيك قد تساعد في تحسين جوانب معينة من صحة التمثيل الغذائي لدى الأشخاص المصابين بمقدمات السكري ومرض السكري من النوع الثاني، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه الفوائد المحتملة.

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