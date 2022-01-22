ما هي العلاقة بين مرض السكري والالتهاب الرئوي ؟

الالتهاب الرئوي هو عدوى تنفسية شائعة ولكنها في كثير من الأحيان شديدة، ووفقًا لجمعية الصدر الأمريكية، في الولايات المتحدة وحدها، يتم نقل حوالي مليون بالغ إلى المستشفى بسبب الالتهاب الرئوي كل عام.

من ناحية أخرى، مرض السكري هو حالة مزمنة مع مجموعة من الأعراض للتعامل معها، ويمكن أن يضعف أيضًا جهاز المناعة لديك ويتركك أكثر عرضة للإصابة بعدوى خطيرة مثل الالتهاب الرئوي.

وفي الواقع، يمكن أن يجعل ارتفاع مستويات السكر في الدم الناجم عن مرض السكري من الصعب على جسمك محاربة الالتهاب الرئوي بمجرد تطوره، كما يمكن أن يؤدي هذا إلى حالات أكثر خطورة من الالتهاب الرئوي وزيادة المضاعفات، بما في ذلك تلف الأعضاء وفشل الجهاز التنفسي وحتى الموت.

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن يحصل كل شخص يزيد عمره عن عامين ومصابًا بمرض السكري على جرعة من الالتهاب الرئوي لتقليل هذا الخطر.

لماذا يزداد خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي مع مرض السكري ؟

البالغون المصابون بأمراض مزمنة مثل مرض السكري لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بالالتهاب الرئوي، وهذا لأن مرض السكري يضعف جهاز المناعة لديك، حيث عندما تكون مصابًا بمرض السكري، فإن ارتفاع مستويات السكر في الدم يجعل من الصعب على خلايا الدم البيضاء محاربة الالتهابات.

ويمكن أن يؤثر مرض السكري أيضًا سلبًا على جهاز المناعة عن طريق إضعاف الدورة الدموية والأعصاب، وهذا يعرضك لخطر أكبر للإصابة بالعدوى، بما في ذلك الالتهاب الرئوي، كما أنه يجعل من الصعب على جسمك محاربة العدوى عند تطورها.

يزيد مرض السكري أيضًا من خطر الإصابة بحالات أكثر خطورة من الالتهاب الرئوي، حيث بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي، فإن مرضى السكري لديهم خطر متزايد للإصابة بحالات الالتهاب الرئوي الشديدة أو حتى المميتة، وبحسب ما أفاد مركز السيطرة على الأمراض (CDC)، فأن الأشخاص المصابين بمرض السكري هم أكثر عرضة 3 مرات للوفاة من الأنفلونزا أو الالتهاب الرئوي.

ما هي أعراض الالتهاب الرئوي ؟

يمكن أن يكون الالتهاب الرئوي خفيفًا أو شديدًا، ومع ذلك، فإن الالتهاب الرئوي الذي لا يتحسن بدون علاج يمكن أن يكون خطيرًا للغاية ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة، وتشمل أعراض الالتهاب الرئوي ما يلي:

الحمى

التعرق

القشعريرة

ضربات القلب السريعة

صعوبة في التنفس

ألم في الصدر

السعال

فقدان الشهية

البلغم من السعال

الغثيان أو القيء

كيف يمكنك منع الإصابة بالالتهاب الرئوي ؟

يزيد مرض السكري من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي، ومع ذلك، هناك خطوات يمكنك اتخاذها لتقليل المخاطر، وتشمل هذه التدابير ما يلي:

الحصول على لقاح الالتهاب الرئوي: يوصي مركز السيطرة على الأمراض بتلقي لقاح الالتهاب الرئوي لأي شخص يزيد عمره عن عامين ومصاب بمرض السكري.

الحصول على لقاح الأنفلونزا: يتطور الالتهاب الرئوي أحيانًا كمضاعفات للإنفلونزا، لهذا السبب من الجيد الحصول على لقاح سنوي للإنفلونزا، حتى لو كنت قد أصبت بالفعل بالتهاب رئوي.

فكر في الإقلاع عن التدخين إذا كنت تدخن: يضعف التدخين رئتيك ويزيد من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى، ويمكن أن يساعدك الإقلاع عن التدخين في منع العدوى.

إدارة مرض السكري لديك: يمكن أن يساعد العمل على الحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة في تقوية جهاز المناعة لديك.

الحفاظ على الصحة العامة: يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي متوازن والبقاء نشطًا جسمك على محاربة العدوى.

غسل يديك: يمكن أن تساعدك ممارسة النظافة الجيدة مثل غسل يديك بشكل متكرر على تجنب الالتهاب الرئوي والالتهابات الأخرى.

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