ما هي المراحل الخمس للإرهاق في العمل؟ الملل من عملك أمر لا مفر منه ومتوقع. لكن مواجهة مشاكل الصحة العقلية والتوتر الشديد بسببها ، ليس كذلك. يمكن أن يحدث الإرهاق في العمل للعديد من الأشخاص، خاصة في هذا العصر حيث أصبح العمل لساعات طويلة دون راحة هو القاعدة. يلجأ الناس إلى أساليب العمل المتطرفة فقط حتى تتمكن الشركة من جني أقصى الفوائد.

دعونا نلقي نظرة على المراحل الخمس لإرهاق العمل التي يواجهها الموظفون عادة.

ما هي المراحل الخمس للإرهاق في العمل؟

مرحلة شهر العسل

هذه هي المرحلة التي انضممت فيها مؤخرًا إلى مكان عملك ويبدو كل شيء على ما يرام. أنت تسعى جاهدة للذهاب إلى أبعد من ذلك في عملك مع بذل أقصى قدر من الطاقة والجهد في عملك. من المرجح أن تتجاهل جميع أنواع العلامات التي تشير إلى الإجهاد والإرهاق.

ما هي المراحل الخمس للإرهاق في العمل؟

بداية التوتر

هذا هو الوقت الذي تبدأ فيه في تحديد وتجربة نوع من الإجهاد الذي يجعل من الصعب عليك التركيز على صحتك. هذه الفترة تجعلك غير مرتاح في العمل وتجعلك ترغب في أخذ إجازات أطول فقط من أجل تجنب التوتر والقلق في العمل. تبدأ أيضًا في إهمال عملك وعلاقاتك.

ما هي المراحل الخمس للإرهاق في العمل؟

الإجهاد المزمن

هذه هي المرحلة التي تواجه فيها أعلى شكل من أشكال التوتر في العمل. أنت تفوت باستمرار المواعيد النهائية ، وتفشل في الأداء في العمل وتشعر بالإرهاق الشديد من حجم العمل الذي يتعين عليك التعامل معه يوميًا. من المرجح أن تكون غاضبًا وعدوانيًا وما إلى ذلك. لن تشعر بأن لديك الطاقة للعمل بكفاءة.

ما هي المراحل الخمس للإرهاق في العمل؟

الإرهاق

هذا هو الوقت الذي تكون فيه منهكًا رسميًا ، لدرجة أنك لا تستطيع التركيز على عملك على الإطلاق. لا تشعر برغبة في القدوم إلى العمل على الإطلاق وتخشى فكرة الاضطرار إلى مواجهة زملائك وموظفيك. من المحتمل أن تأخذ إجازات أكثر لتجنب الاضطرار إلى الظهور أو تحمل المسؤولية عن أي عمل.

ما هي المراحل الخمس للإرهاق في العمل؟

عندما يصبح الإرهاق عادة

يحدث هذا عندما يصبح الإرهاق جزءًا من روتينك اليومي ، مما يؤثر على حياتك المهنية وعلاقاتك وحياتك بشكل عام. هذا يسبب ضغوطًا شديدة ومشاكل شديدة في صحتك الجسدية والعقلية. من المحتمل أيضًا أن تتجنب التفاعل مع أي شخص لأن هذا قد يتسبب في خسائر فادحة في حياتك.

ما هي المراحل الخمس للإرهاق في العمل؟

ما أهمية معالجة قضية الإرهاق في العمل؟

إن الإرهاق في العمل ليس مزحة. إنه يؤثر بشكل جذري على أداء عملك ، مما يؤثر على علاقتك وقراراتك. يؤدي الإرهاق في العمل إلى تقليل فرصك في أسلوب حياة أفضل ، من الناحيتين المهنية والشخصية أيضًا. من الضروري للغاية معالجة هذه المشكلة في مكان عملك مع رئيسك في العمل حتى تتمكن من الوصول إلى حل يفيدك على المدى الطويل.

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