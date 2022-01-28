ما هي درجة الحرارة المناسبة لتخزين الطعام..وأين يكمن الخطر؟

إن درجة الحرارة المناسبة لتخزين الطعام تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على سلامتك وصحتك، حيث قد يؤدي التخزين غير السليم لمنتجات مثل اللحوم والمأكولات البحرية والحليب إلى نمو مسببات الأمراض التي يمكن أن تجعلك مريضًا، ولكن كيف تعرف ما إذا كنت تخزن طعامك في درجة الحرارة المناسبة ؟

منطقة الخطر لدرجة الحرارة المناسبة لتخزين الطعام

تشير منطقة الخطر في درجة الحرارة إلى نطاق درجة الحرارة الذي تنمو فيه البكتيريا وتزدهر، حيث وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يبلغ هذا النطاق 40-140 درجة فهرنهايت (4-60 درجة مئوية)، وضمن نطاق درجة الحرارة هذا، يمكن أن يتضاعف عدد البكتيريا في 20 دقيقة فقط.

وفي الحقيقة، يسمح الاحتفاظ بأطعمة معينة ضمن نطاق درجة الحرارة هذا لفترة طويلة جدًا بنمو مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية والتي قد تجعلك مريضًا إذا انتهى بك الأمر بتناولها.

لذلك يمكن أن يؤدي تخزين الأطعمة القابلة للتلف في درجات الحرارة المناسبة في الثلاجة والفريزر إلى منع نمو البكتيريا، بالإضافة إلى ذلك، من خلال طهي طعامك جيدًا، يمكنك قتل البكتيريا الأكثر ضررًا.

ومن المهم الحفاظ على الأطعمة القابلة للتلف فوق 140 درجة فهرنهايت أو أقل من 40 درجة فهرنهايت (أكبر من 60 درجة مئوية أو أقل من 4 درجات مئوية) لمنع نمو مسببات الأمراض الضارة.

أنواع الأغذية ونطاقات درجات الحرارة

على الرغم من أن بعض خبراء سلامة الأغذية يضمنون لك إمكانية تخزين بعض الأطعمة غير القابلة للتلف في درجة حرارة الغرفة دون إفساد، إلا أنك تحتاج إلى الاحتفاظ بالعديد من الأطعمة ضمن نطاق درجة حرارة آمنة لمنع نمو البكتيريا.

وقد تصبح الأطعمة القابلة للتلف غير آمنة للأكل إذا تم تخزينها في درجات حرارة أعلى من 40 درجة فهرنهايت (4.4 درجة مئوية)، وهو ما قد يحدث إذا قمت بتخزينها في أي جزء من مطبخك بخلاف الثلاجة أو الفريزر.

وتشمل الأطعمة القابلة للتلف منتجات مثل المأكولات البحرية والدواجن واللحوم والبيض ومنتجات الألبان وبقايا الطعام المطبوخة، حيث يجب تخزين هذه الأطعمة تحت درجة حرارة معينة للحفاظ على سلامتك.

مخاطر استهلاك الأغذية المخزنة في درجات حرارة غير آمنة

توجد آلاف أنواع البكتيريا في بيئتك اليومية، بما في ذلك الأطعمة التي تتناولها، ومع ذلك، ليست كل البكتيريا ضارة، فقط أنواع معينة من البكتيريا تشكل مخاطر على صحتك، وتُعرف هذه باسم مسببات الأمراض.

وعندما لا يتم طهي طعامك بشكل صحيح أو تخزينه بشكل صحيح، فإنك تخاطر بتناول طعام قد يكون ملوثًا بالبكتيريا المسببة للأمراض، وفي الواقع، أن تناول الطعام الملوث بالبكتيريا المسببة للأمراض يمكن أن يجعلك مريضًا، وبعض أكثر مسببات الأمراض التي تنقلها الأغذية شيوعًا هي السالمونيلا والليستريا والإشريكية القولونية.

وقد تشمل أعراض التسمم الغذائي الناجم عن الإشريكية القولونية آلامًا شديدة في المعدة وإسهالًا دمويًا وقيئًا وحمى خفيفة، وغالبًا ما يتم حل التهابات الإشريكية القولونية في غضون 10 أيام، ومع ذلك قد تسبب هذه مسببات الأمراض مرضًا خطيرًا حتى الوفاة في بعض الحالات.

تذكر أنك قد تصاب بالتسمم الغذائي من مسببات الأمراض هذه إذا تم تخزين الطعام أو طهيه بشكل غير صحيح، ويمكنك الحصول على تسمم غذائي في المنزل أو عند الخروج وتناول الأكل في مطعم، لذلك يظل التخزين المناسب أمرًا بالغ الأهمية أينما ذهبت.

الفئات الأكثر عرضة للخطر

كل شخص لديه بعض المخاطر للإصابة بمرض ينقله الطعام، ومع ذلك، فإن بعض السكان أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة، والسكان الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة تتعلق بالأمراض المنقولة بالغذاء هم:

كبار السن

الأطفال الرضع والأطفال الصغار

الحوامل

الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة والسرطان

هؤلاء السكان لديهم خطر أكبر للإصابة بمضاعفات خطيرة بعد الإصابة بمسببات الأمراض المنقولة بالغذاء مثل الليستريا أحادية الخلية، فعلى سبيل المثال، من أجل تجنب الإصابة بالليستريا، توصي وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) النساء الحوامل أو الذين يعانون من نقص المناعة بتناول الأطعمة مثل الهوت دوج أو اللحوم الجاهزة فقط إذا أعيد تسخينها إلى 165 درجة فهرنهايت (73.8 درجة مئوية).

على الرغم من أن الإصابة بمرض شديد من خلال الأطعمة الملوثة قد تكون نادرة، إلا أنه يجب عليك التفكير في سلامتك واتباع توصيات لتخزين الطعام والتعامل معه للحفاظ على مخاطرك منخفضة.

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