هناك الكثير من النساء تستهين بفكرة الفحص المبكر لمرض سرطان الثدي، ودائماً تكون نسبة الشفاء أكبر إذا تم الكشف المبكر عن هذا المرض.

ويجب التركيز على عاملين أساسين وهما، فقدان الوزن الغير المبرر وهو النحافة بشكل مفرط دون اللجوء إلى تخفيف الوزن، لا يوجد لديهم شهية كافية، وجميعنا نعلم أن العلاج الكيماوي يؤدي غلى تقرحات في الفم وأيضاً وجود مشاكل في الهضم والبلع.

نحن نعيش في شهر أكتوبر الوردي وهو مخصص لمرض السرطان الثدي تحديدًا، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن دور التغذية السليمة والمناسبة لمريضة سرطان الثدي.

التغذية السليمة لمريضة سرطان الثدي

1- يجب أن يكون الغذاء غني بالسعرات الحرارية حتى تكون لديهم طاقة وهذه الطاقة تساعد على زيادة في الوزن، ويجب أن تكون هذه الطاقة من مصادر غذائية صحيحة.

2- يجب الابتعاد عن السكر بشكل نهائي لأنه السكر هو المفعل الأساسي للخلايا السرطانية أنها تتجدد وتتكاثر.

3- الابتعاد عن القشور والألياف لأنها تؤدي إلى الإسهال.

4- التركيز على تناول وجبات متعددة في اليوم، ثلاثة وجبات وثلاثة سناكات.

5- تناول الشوكولاتة الخالية من السكر والموجودة في الصيدليات.

6- التركيز على الحليب ومشتقاته كمصدر غذائي عالي السعرات الحرارية وعالي بالبروتين وبنفس الوقت لا يضر الأجسام.

7- يجب على مريض السرطان الابتعاد عن استهلاك الخضار والفواكة لأنه المناعة منخفضة، وعدم تناول الخضار والفواكة الغير المطبوخة سوى الموز حتى لا يزيد من الإسهال أو التفاح المطبوخ أو الإجاص المطبوخ، ويجب تجنب الخضار الغنية بالألياف.

8- يوجد في الصيدليات حليب ويعتبر هذا الحليب مكمل غذائي وغني بالبروتين والدهون الصحية ولكن بدون ألياف.

9- أما بالنسبة للخضار يجب الابتعاد عن الخضار الورقية، وتناول الخضار الخفيفة مثل الخيار، الجزر.

الأطعمة الممنوعة لمريضة سرطان الثدي

الأطعمة الحامضة

الأطعمة المالحة

الابتعاد عن الشاي والقهوة والمشروبات

الابتعاد عن الأطعمة المقلية

الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالبهارات والملح والبصل.

ينصح الابتعاد عن البرركلي والقرنبيط والكرفس.

الابتعاد عن الأطعمة الساخنة لأنه روائح الطعام تكون قوية ومريض السرطان لا يتقبل روائح الطعام.

نصائح غذائية بعد علاج مريضة سرطان الثدي

المحافظة على الوزن المثالي والابتعاد عن السمنة.

التركيز على تناول الأطعمة من مصادر نباتية والابتعاد عن الأطعمة من مصادر حيوانية.

الابتعاد عن الموالح.

من الأفضل تناول الوجبات التي تحتوي على النشويات والأجبان.

الابتعاد عن الزبدة والمقالي والأطعمة الجاهزة الغنية بالدهون.

هل البيض مفيد لمرضى سرطان الثدي؟

يعتبر البيض من البروتيانات الضرورية لصحة الإنسان، ومن الأطعمة الجيدة والغنية بالعناصرالتي تقلل فرص الإصابة بالسرطان، إن استهلاك 3 بيضات بشكل يومي للأشخاص في فترة المراهقة يساعد في الوقاية من مرض سرطان الثدي في مرحلة الشباب.

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