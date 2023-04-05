البوابة - هل سمعت بوصفة سلطة جينيفر أنيستون ، انها السلطة الأكثر تداولاً اليوم على منصات التواصل الاجتماعي، فما هي قصتها يا ترى؟ من لا يحب راشيل! الشخصية الرائعة في المسلسل الكوميدي الشهير فريندز (F.R.I.E.N.D.S). لقد حققت نجاحاً باهراً لا زال مستمراً حتى الآن ؛ حتى بعد توقف العرض منذ عام 2004. جينيفر أنيستون ، التي لعبت دور الشخصية الشهيرة راشيل في العرض ، ظهرت مؤخراً للحديث عن فيلمها الجديد (Murder Mystery 2)، الذي اطلق على منصة نتفلكس في 31 آذار 2023، وأيضاَ لمشاركة وصفتها المفضلة "سلطة البرغل"، التي يعتقد المعجبون أنها كانت تتبعها بانتظام لمدة 10 سنوات والتي تقف وراء جمالها وتألقها وسر من أسرار رشاقتها.

ما هي مكونات وصفة سلطة جينيفر أنيستون الخارقة؟

سلطة جينيفر أنيستون

تتكون سلطة جينيفر أنيستون الشهيرة ، والمعروفة أيضًا باسم سلطة راشيل ، من البرغل والخيار والحمص والبصل الأحمر والنعناع الطازج والبقدونس والفستق وجبن الفيتا. بالإضافة إلى تتبيلة السلطة البسيطة المكونة من عصير الليمون وزيت الزيتون والملح والفلفل.

تقلل الأطعمة الغنية بالألياف مثل البرغل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة ، وتعزز فقدان الوزن ، وتحسن الهضم وصحة الأمعاء. بالإضافة إلى ذلك ، من السهل طهي البرغل ويمكن إضافته إلى العديد من الأطباق ، بما في ذلك السلطات واليخنات والخبز. حاول تناوله كجزء من نظام غذائي متوازن لضمان حصولك على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك. إذا كان جسمك حساسًا للجلوتين أو إذا كنت تعاني من حساسية القمح ، فعليك تجنب تناول قمح البرغل.

طريقة تحضير سلطة جينيفر أنيستون:

يجب طهي البرغل أولاً. بمجرد طهيه ، يجب ترك البرغل ليبرد . نقطع الخضار جيداً ونضيفه إلى البرغل. يضاف الفستق وجبنة الفيتا. نضيف الحمص لهذه السلطة ونخلط جيدا .

بصرف النظر عن ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي ، لدى أنيستون وصفة سلطة أخرى موجودة على حسابها وهي "سلطة كوب"، التي تحتوي على خس آيسبرغ، البيكورينو ، الديك الرومي المقدد ، الدجاج ، والحمص.

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