النودلز هو نوع من أنواع المعكرونة، وتتوفر في الأسواق والمحلات التجاريّة على شكل أكياس أو عبوات مختلفة الحجم، ولها الكثير من الفوائد الصحيّة لأنها تحتوي على الكثير من المغذيات التي تحسن عمل الأعماء، وغنية بمضادات الأكسدة التي تلعب دوراً مهمّاً في محاربة مرض السرطان.

"موقع البوابة" يقدم لكم طبق نودلز الجمبري والخضار المقدم من الشيف ديما حجاوي:

نودلز الجمبري والخضار

مقادير نودلز الجمبري والخضار

٢ ملعقة كبيرة زيت نباتي

٤ حبات ثوم مفروم

١ ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور

٤/٣ كيلو جمبري صغير

٢ حبة جزر مقطع طوليا

١ كوب ملفوف مبشور

٢ كوب فليفلة ملونة مقطعة عيدان

١ كوب بصل اخضر مقطع

٤/١ كوب صويا صوص

٤/١ كوب صلصة المحار

٤/١ كوب كتشب

٢ ملعقة كبيرة صلصة السيراتشا

١ ملعقة صغيرة نشا

١ كوب من الماء البارد

رشة ملح

رشة فلفل اسود

١ ملعقة صغيرة شطة مجروشة

١ ملعقة صغيرة زيت سمسم

١ ملعقة صغيرة خل الارز

٤/١ كوب بصل اخضر مفروم

طريقة تحضير نودلز الجمبري والخضار

حمي الزيت جيدًا وأضيفي الجمبري والملح والفلفل وقلبيه حتى ينضج، ضعيه جانباً.

اضيفي الثوم والزنجبيل ووقلبي .

اضيفي الفلفل الملون وقلبي واضيفي الملفوف والجزر وقلبي جيدا .

ارجعي الجمبري للخليط وقلبي جيداً.

في وعاء منفصل اخلطي الصويا صوص والكاتشب والصلصة المحار والنشا والماء وزيت السمسم وخل الأرز وصلصة السيراتشا.

اضيفي الخليط وحركي قليلاً.

أضيفي النودلز وقلبي، وأخيراً أضيفي البصل الاخضر،وقدميها.

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