متلازمة الألم الناحي المركب: الأعراض، الأسباب، طرق العلاج

متلازمة الألم الناحي المركب CRPS هو نوع من أنواع الألم المزمن نادر جداً وغير شائعة، وهو يؤثر بشكل كبير على الذراع والساق، ويأتي متلازمة الألم الناحي المركب عادةً منجراء عملية جراحية أو سكتة دماغية أو إصابة قوية، ويكون علاج متلازمة الألم الناحي المركب أكثر فعالية عند البدء به مبكراً.

أعراض متلازمة الألم الناحي المركب

ملاحظة تغيرات في الأظافر والشعر

تغيرات في نسيج الجلد

تغيرات في لون الجلد قد تتفاوت بين اللون الأبيض والمصاب بالبقع إلى الأحمر أو الأزرق

تغيرات في درجة حرارة الجلد

توروم المنطقة المصابة

الحساسية اتجاه اللمس

التحسس من البرودة خصوصاً عند إشعال الكونديشن البارد.

الشعور المستمر بالألم النابض أو الحارق ويكون في الذراعين أو الساقين.

أسباب متلازمة الألم الناحي المركب

الإصابة الجسدية الشديدة في الساق أو الذراع وقد يشمل ذلك الإصابات الكسور أو الساحقة.

وجود خلل وظيفي في التفاعل الذي يحدث بين الأجهزة العصبية المركزية والطرفية وإلى ردود الفعل الالتهابية غير الملائمة.

مضاعفات متلازمة الألم الناحي المركب

وجود توتر كبير في العضلات مما يؤدي غلى انقباضات في اليد أو أصابع اليد أو القدمين مع الجمود في وضع ثابت.

ضمور في الأنسجة قد يبدأ الجلد والعضلات في التلف وإذا كنت تشعر بعدم القدرة على تحريك الساق أو الذراع بسبب الخوف من الألم أو التيبس.

طرق الوقاية من متلازمة الألم الناحي المركب

تناول فيتامين بعد بعد حدوث كسر في المعصم مما يؤدي إلى الشفاء بشكل أسرع.

التحريك المبكر بعد حدوث السكتة الدماغية فوراً مما يساعد على تقليل الإصابة بمتلازمة الألم الناجي المركب.

علاج متلازمة الألم الناحي المركب

استخدام مسكنات الألم مثل الأسبرين أو أيبوبروفين، ونايروكسين صوديوم.

استعمال مضادات الاكتئاب مثل جابابنتين نيورونتين.

من الممكن أن يقترح عليك طبيبك استعمال أدوية فقد العظام مثل دواء أليندرونات.

استعمال أدوية لتخدير الأعصاب.

عمل علاجات طبيعية لتخفيف الأوجاع.

الوخز بالإبرة لتحفيز الأعصاب والعضلات والنسيج الضام وذلك لزيادة تدفق الدم والتخفيف من الألم.

تمت الكتابة بواسطة: نادين طاهر

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