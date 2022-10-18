متلازمة المحتال: الأعراض،الأسباب، العلاج

هل أنت تعيش صراع دائم مع نفسك وتحمّلها كم هائل من اللوم في جميع مجالات حياتك؟ ما هي متلازمة المحتال؟ ما هي أعراض متلازمة المحتال؟ من هم المشاهير الذين عانوا من متلازمة المحتال؟

متلازمة المحتال imposter syndrome هي ليست حالة مرضية، هي ليست تشخيص مرضي موجود في أمراض النفس، هي وصف لشيء ممكن أن أي أحد يشعر فيه وخصوصاً الأشخاص الناجحين سواء في مجال عملهم أو في المجال الاجتماعي، وبحسب دراسات متعددة أن هناك 70% من الأشخاص من الممكن أن يصابوا بـ متلازمة المحتال ويكونوا قد وصلوا لمراحل جيدة في حياتهم.

أعراض متلازمة المحتال

الحاجة الدائمة لتفقد العمل والتأكد من جودته.

الابتعاد عن الأضواء العمل بسبب الخجل الدائم.

نجد الشخص يراجع الأمور الخاصة به بشكل أكثر.

يجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات أو الأشياء المسببة للنجاح له.

يجلس مدة أكبر في مكان عمله مما يؤثر على علاقاته الاجتماعية في العمل ومع زوجته وأولاده.

الإحساس الدائم بالشك في النفس.

اللوم الدائم للنفس.

الشعور الدائم بالخوف من النجاح المهني.

اعتقاد الشخص بأنه لا يقوم بشيء مميز والتقليل من قيمة ما يقوم به وأيضاً رفضه للتعرف على مهاراته الشخصية.

أسباب متلازمة المحتال

لا يوجد سبب لـ متلازمة المحتال وإنما مجموعة من العوامل مجتمعة مع بعضها البعض، ومن أهمها تربية الطفل منذ الصغر ومعاملة الأهل له، وفي اغلب الأحيان يكون ضغط من الأبوين، والمقارنة مع أقرانه، والتحكم به، وبالإضافة إلى الإفراط في حمايته.

المشاهير الذين عانوا من متلازمة المحتال

جيجي حديد

كيت وينسليت

ميشيل أوباما

جينيفر لوبيز

توم هانكس

علاج متلازمة المحتال

الابتعاد عن المقارنة مع الآخرين.

للتخفيف من متلازمة المحتال يجب التحدث مع شخص ثقة سواء أفكاره للخروج من الحالة التي تعاني منها.

بناء علاقات اجتماعية متينة وقادرين على تقديم النصائح ومساعدة المصاب.

مواجه الشكوك أول بأول دون التعدي عنها وعدم علاجها.

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