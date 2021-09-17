متلازمة جفاف العين..إليك أحدث العلاجات لهذه الحالة

متلازمة جفاف العين والمعروف بأنها مرض يسبب جفاف العين هي حالة مزمنة وشائعة، وعندما تجف عينيك يمكن أن تحدث لديك حكة وحرق في العين.

وقد يكون لديك أيضًا احمرار والتهاب وتشوش في الرؤية، وعلى الرغم من أنه يبدو غير منطقي إلّا أن الدموع يمكن أن تكون علامة على جفاف العين.

وبحسب دراسة أجريت عام 2017، فإن متلازمة جفاف العين تؤثر على أكثر من 16 مليون بالغ في الولايات المتحدة، وقد يكون ملايين الحالات الأخرى المصابة بمتلازمة جفاف العين الذين لم يخضعوا للتشخيص بعد.

وفي الواقع، بدون علاج يمكن أن تصبح متلازمة جفاف العين مشكلة خطيرة تتعلق بنوعية الحياة، ولكن لحسن الحظ فإن العلاجات لهذه الحالة تتطور باستمرار وهذا يعني أن نوعية حياتك يمكن أن تتحسن، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف على أحدث علاجات متلازمة جفاف العين التي تساعد في تخفيف الأعراض.

أحدث علاجات متلازمة جفاف العين

قطرات العين، أدوية عن طريق الفم

في الواقع إن الدموع الاصطناعية بدون وصفة طبية هي نقطة انطلاق جيدة، وعند الإمكان اختر المنتجات الخالية من المواد الحافظة لأنها تميل إلى أن تكون أقل تهيجًا للعيون، وفي حال لم تنجح يمكن لطبيب العيون أن يصف علاجات أقوى.

وتتوفر الآن أحدث قطرات العين الموصوفة وهي عقار لوتيبريدنول إيتابونات العيني والذي تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء في عام 2020، وهو مخصص للعلاج قصير المدى لمتلازمة جفاف العين، كما أصبح هناك إمكانية لتناول المضادات الحيوية عن طريق الفم لتقليل التهاب الجفون.

الأجهزة والعمليات

يوفر العلاج بالضوء النبضي المكثف (IPL) نبضات ضوئية لطيفة للجلد حول العين، وهذا يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب، واحد أحدث علاجات متلازمة جفاف العين هو جهاز (IPL) والذي يسمى (OptiLight)، والذي تم اعتماده من قبل إدارة الغذاء والدواء في عام 2021 والذي يهدف إلى تحسين أعراض متلازمة جفاف العين الناجمة عن خلل في غدة الميبوميان.

المكملات الغذائية

وفقًا لجمعية البصريات الأمريكية، فإن تناول مكملات أحماض أوميغا 3 الدهنية قد يساعد في تخفيف أعراض متلازمة جفاف العين، ويمكن العثور على أوميغا 3 الدهنية من خلال مجموعة متنوعة من الأسماك والمكسرات والبذور، وبحسب مراجعة عام 2021 فإن بعض الحالات قد تساعد في علاجها مكملات فيتامين أ و د، ولكن يبقى من الجيد التحدث مع الطبيب ما إذا كان هناك إمكانية لتناول المكملات الغذائية.

عادات يومية قد تساعد في علاج متلازمة جفاف العين

هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تساهم في متلازمة جفاف العين، وقد يكون اتباع بعض العادات اليومية مفيد جدًا لك، مثل:

أسلوب الحياة

تتضمن بعض الممارسات اليومية التي يمكن تجربتها للمساعدة في علاج متلازمة العين: تجنب فرك العينين، وضع ضمادات دافئة على الجفون لعدة أيام، تجنب القطرات التي تحتوي على مواد حافظة، استخدام المرطب كلما أمكن، إراحة العينين عند الشعور بالغضب، النوم طوال الليل، الحفاظ على شرب الماء طوال اليوم، تقليل أوقات النظر إلى شاشات الهواتف والأجهزة الأخرى، وفي حال كنت ترتدي عدسات لاصقة فتأكد من ارتدائها وتنظيفها بشكل صحيح وتجنب ارتداء العدسات اللاصقة ليوم واحد في الأسبوع للمساعدة في تقليل جفاف العين.

البيئة

يمكن محاولة ضبط البيئة للمساعدة في علاج متلازمة جفاف العين، وذلك عن طريق محاولة تجنب الدخان والملوثات الأخرى، ارتداء النظارات الشمسية عند التواجد في الخارج، حماية العينين من الظروف الجوية مثل الرياح من خلال ارتداء نظارات كبيرة، تجنب المراوح وفتحتات التهوية والتدفئة.

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