وصفات للهالوين: تفاح بالشوكولاتة

ضعي الشوكولاتة في وعاء عازل للحرارة فوق إناء به ماء يغلي، مع الحرص على ألا يلمس الوعاء الماء. قلبي بشكل متكرر لمدة 10 دقائق حتى تذوب تمامًا ،

وتصبح

ناعمة ولامعة. ترفع عن النار. بدلا من ذلك ، يمكنك تسخين الشوكولاتة على دفعات قصيرة في الميكروويف مع التحريك بين كل رشقة حتى تذوب