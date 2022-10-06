وصفات للهالوين: تفاح بالشوكولاتة تعلمي طريقة عمل وجبات صحية للأطفال في الهالوين، نقدم لكم تفاح بالشوكولاتة حلويات منزلية ومتعة خاصة لاي حفلة أطفال. يمكنك تغطيتها بالمكسرات والسكاكر الملونة.
وصفات للهالوين: تفاح بالشوكولاتة
المكونات:
200 جرام شوكولاتة بالحليب ، مفرومة ناعماً
4 حبات تفاح صغيرة
خيوط سكر، مكسرات مفرومة ناعماً، حبيبات ملونة ، قطع قرص العسل
50 جرام من كل شوكولاتة بيضاء وداكنة مقطعة (اختياري)
4 أسياخ أو أعواد خشبية أو أعواد كبيرة
وصفات للهالوين: تفاح بالشوكولاتة
الطريقة:
- ضعي الشوكولاتة في وعاء عازل للحرارة فوق إناء به ماء يغلي، مع الحرص على ألا يلمس الوعاء الماء. قلبي بشكل متكرر لمدة 10 دقائق حتى تذوب تمامًا ، وتصبح ناعمة ولامعة. ترفع عن النار. بدلا من ذلك ، يمكنك تسخين الشوكولاتة على دفعات قصيرة في الميكروويف مع التحريك بين كل رشقة حتى تذوب.
- ضعي التفاح في وعاء عازل للحرارة واسكبيه فوق الماء المغلي من الغلاية. يُصفّى بعناية ويُغسل تحت الماء الساخن لإزالة أي بقايا شمع على الجلد. هذا يساعد الشوكولاتة على الالتصاق بشكل أفضل. جففيها بورق المطبخ ، ثم أزيلي السيقان وادفع عود أو سيخ في مكانه.
- تغلف صينية الخبز أو لوح كبير بورق الخبز. امسك التفاح من العصا واغمس في الشوكولاتة المذابة. استخدم ملعقة لتغليف قمم التفاح إذا أردت. بمجرد أن يتم تغليف التفاح بالكامل ، أمسكي الوعاء لبضع ثوان حتى تتساقط الشوكولاتة الزائدة فيه ، ثم ضعيها على الصينية ، مع الاستمرار في الإمساك بها. اتركيها لمدة دقيقة أو دقيقتين.
- ضعي الزينة في أوعية منفصلة. عندما تبدأ الشوكولاتة على التفاح في التماسك ولكن ليست متماسكة تمامًا ، انثر الزينة على التفاح. امسكيها على جانبها وقومي بتدويرها باستخدام العصا لتغطيتها بالكامل. ضعيها مرة أخرى على الصينية واتركيها حتى تتماسك تمامًا.
- إذا كنت تستخدمين الشوكولاتة البيضاء والداكنة او الملونة للتزيين ، سخني كل منها على حدة ، كما فعلتِ بالشوكولاتة بالحليب في الخطوة 1 ، ثم اتركيها لتبرد قليلًا. قومي بإذابة الشوكولاتة الداكنة أولاً ، ثم عندما تتماسك الشوكولاتة ، استخدمي ملعقة صغيرة لرشها فوقها ، ثم امسكي العصا مرة أخرى بحيث تكون التفاحة على جانبها وقومي بتدوير التفاح.
- ضعي ورقة من ورق الخبز تحتها لالتقاط أي زوائد. ضعيها مرة أخرى على الصينية واتركيها لتستقر ، ثم كرري العملية باستخدام الشوكولاتة البيضاء.
- تحفظ في علبة محكمة الإغلاق في مكان بارد لمدة يومين.
اقرأ أيضاً:
© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)