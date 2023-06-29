السكر واحد من الأمراض الصعبة التي تواجه العديد من الأشخاص بما في ذلك الحوامل عند الإصابة به خلال فترة الحمل؛ حيث يعود ذلك ببعض الأضرار التي تواجه الأم والجنين؛ ولهذا سنتعرف بهذا المقال على إجابة سؤال متى يكون سكر الحمل خطر على الجنين؟ فبرغم كونه من الأمراض الشائعة وبشدة، إلا أن لديه القدرة على التسبب في بعض المخاطر ببعض الأوقات؛ لهذا دعونا نرى كافة التفاصيل الخاصة بتأثير مرض السكر على كل من الجنين والأم.

متى يكون سكر الحمل خطر على الجنين؟

تتساءل الكثير من السيدات المصابين بمرض السكر عن الخطر الذي يسببه المرض خلال فترة الحمل؛ فهو من الأمراض التي علينا متابعتها بشكل مستمر؛ حتى لا تتسبب في ضرر بالغ، ولأنه يمكن أن يؤثر على الجنين في بطن الأم؛ لهذا يلزم علينا التعرف على متى يكون السكر خطر على الجنين؟

ويجيب الأطباء على هذا السؤال بأنه إذا ارتفع السكر في الأسابيع الأولى من الحمل؛ أي الأسابيع الثلاث عشر الأولى من الحمل؛ فيمكن أن يتسبب ذلك في حدوث بعض المضاعفات عند الجنين منها ما يلي:

1. ولادة طفل بوزن كبير

فهذا قد يتسبب في الكثير من الأضرار له في المستقبل، أولاها الإصابة بالسمنة المفرطة، كما يمكن أن يصاب بمرض السكري من النوع الثاني عندما يكبر.

2. انخفاض مستوى السكر في الدم

يمكن أن يصاب الجنين بنقص في مستوى السكر في الدم؛ يرجع هذا إلى ارتفاع الأنسولين في الدم، كما يمكن أن يتسبب المرض في الشعور بالتهيج أو الإرهاق مع نوبات عندما يولد، ولكن يمكن السيطرة على كل ذلك من خلال نظام تغذية مناسب يضعه الطبيب، مع وضع محلول الجلوكوز لتعويض كل ذلك.

3. الولادة المبكرة

الولادة المبكرة واحد من أهم المخاطر التي قد تحدث للجنين، فمن الممكن أن يتسبب السكر في الولادة قبل الأسبوع ال 37، وهذا سيعود بالخطر على الجنين من خلال عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي من خلال الإصابة بمرض اليرقان أو متلازمة ضيق التنفس؛ وبالتالي يحتاج الطفل إلى أجهزة لتساعده على التنفس مع مقدار كبير من الوقت حتى تنضج الرئة

4. التشوهات الخلقية

أكثر إجابة منتشرة لسؤال متى يكون ارتفاع السكر خطر على الجنين هي التشوهات الخلقية؛ ففي حال كانت الأم لا تقوم بضبط السكر والمحافظة عليه مع المتابعة المستمرة سيؤدي ذلك إلى التشوهات الخلقية للجنين، والتي قد تأتي على هيئة انعدام الدماغ أي غياب جزء كبير منه، وكذلك التراجع الذيلي والسنسنة المشقوقة، ويمكن أن يتم اكتشافها بأول الأمر فيتم إجهاضه على الفور.

5. اضطرابات الأملاح في الدم

يمكن أن يصاب الطفل بنقص كبير في المعادن والعناصر المعدنية في جسده مثل الماغنسيوم والأملاح وكذلك الكالسيوم؛ فيظهر على الطفل بعد ذلك التوتر والقلق مع التشنجات وكذلك التأخر في إنتاج الهرمون الخاص بالغدة الجار درقية.

6. مشاكل في القلب

هناك العديد من الأطفال التي تعاني من وجود مشاكل في القلب بسبب مرض السكري؛ حيث أنه يقوم بتضخيم عضلة القلب مما يؤثر على وظيفته، كذلك يؤدي هذا إلى الإصابة بمرض اعتلال عضلة القلب الضخامي وهذا يعمل على عدم وصول الأكسجين بكمية كافية إليه.

7. وفاة الجنين

واحد من أكثر الأضرار التي تأتي من وراء الإصابة بمرض السكري هو نزول الجنين وإجهاضه.

8. التأثير على حركة الجنين

عند التحدث عن تجارب مريضات السكر مع الحمل ، تبين أن هناك تأثير كبير على حركة الطفل داخل الأم؛ ففي حالة انخفاض مستوى السكر في الدم؛ فهذا يجعله لا يتحرك بكثرة وذلك بجانب عدم تناول الوجبات الغذائية التي تحتوي على السكريات، كما أنه في حالة زيادة نسبة السكر؛ فقد يزيد ذلك من حركة الطفل داخل بطن الأم.

متى يتم قياس سكر الدم للحامل؟

بعد الاطلاع على الإجابة الكاملة عن سؤال متى يكون سكر الحمل خطر على الجنين؟ الآن نتعرف على الوقت المناسب الذي يتم قياس السكر في الدم فيه؛ حيث يتابع الطبيب هذا خلال الأسبوع 8 وحتى الأسبوع 12، وفي حالة وجود خطر سابق، يبدأ الطبيب في الفحص مجدداً في الأسبوع 24 وحتى الأسبوع 28، ويمكن الشك في الإصابة به عند:

ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل كبير.

الوزن الزائد للحامل قبل الحمل.

عند الإصابة بمرض سكري في الحمل السابق.

عند إصابة واحد من أفراد الأسرة بهذا المرض من قبل.

عند إنجاب طفل سابق ذو وزن زائد عن الطبيعي أو عند ولادة طفل ميت من قبل.

عند الإصابة بمرض تكيسات المبايض أو أمراض أخرى تؤثر على مستوى الأنسولين في الدم.

عند الإجهاض السابق.

عند الإصابة ببعض الأمراض الأخرى مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو الكوليسترول.

إذا كان عمر المرأة أكبر من 25 عاماً.

كيفية تنظيم مستوى السكر في الدم أثناء الحمل

وبعد معرفة إجابة سؤال متى يكون سكر الحمل خطر على الجنين، ومعرفة مخاطر المرض عليه ومتى يتم قياسه، يمكنكِ الآن الاطلاع على الطريقة التي تساهم في تنظيمه بشكل جيد، ويتم ذلك من خلال متابعة الطبيب لذلك مع تقديم النصائح اللازمة في ذلك الوقت، وهي:

1. الطعام الصحي

الطعام الصحي واحد من أهم النصائح التي يجب أن تلتزم بها السيدات؛ حيث يلزم تناول الطعام بنسبة 40% من السكريات، بجانب تناول نسبة 20% من البروتينات مع 25 إلى 30% من الدهون، ينصح الجميع بتناول السكريات المتواجدة في الحبوب الكاملة بسبب انخفاض تأثيرها مع تجنب السكريات التي تتواجد في العصائر والحلوى المعلبة، وتناول الألياف من خلال خبز الحبوب الكاملة مع الفيتامينات والمعادن من خلال الخضراوات والفواكه أو الأدوية المكملة.

2. الوزن الصحي

ينصح الكثير من الأطباء بضرورة اكتساب الوزن المثالي أو المناسب؛ حيث أن الزيادة في الوزن تساعد على الإصابة بمرض سكري الحمل، والطبيعي أن تزيد الحامل بوزن 11 إلى 16 كجم ولكن في حالة كانت تعاني من السمنة والوزن الزائد يجب الزيادة بنسبة أقل حتى لا تعاني أو يصاب الجنين بالأمراض.

3. ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة واحدة من أكثر الأشياء التي يجب أن تلتزم بها الأم حتى تخسر الوزن وتجعل الجنين بصحة جيدة، وذلك مثل رياضة المشي أو الجري، بمعدل لا يقل عن 5 أيام في الأسبوع الواحد لمدة نصف ساعة.

4. الحصول على قسط كافٍ من النوم

يلزم الحفاظ على نسبة محددة وكافية من النوم بشكل يومي؛ حيث يساهم ذلك في الحفاظ على الجسم مع انتظام نسبة سكر الدم في الجسم أثناء الحمل، ويتم ذلك من خلال متابعة الطبيب بشكل مستمر.

5. متابعة السكر بعد الولادة

كما ذكرنا أنه يجب متابعة السكر أثناء فترة الحمل وخاصة الأسابيع الأولى منه في إجابة سؤال متى يكون سكر الحمل خطر على الجنين، يجب أيضًا الاستمرار على المتابعة مع الطبيب للوصول إلى نسبة مناسبة من السكر بعد الولادة؛ حتى لا يعود هذا بالخطر على الحمل القادم فيما بعد.

وفي نهاية المقال، نتمنى أن نكون قد أجبناكم على سؤال متى يكون سكر الحمل خطر على الجنين؟ بشكل وافي؛ وأن نكون قد أمددناكم بكافة المعلومات التي تحتاج إليها الأم في ذلك الوقت للحفاظ على الجنين؛ حتى لا يظهر بعيوب خلقية أو يعاني من أمراض بعد الولادة.