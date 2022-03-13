المجدرة هي من الأكلات الشعبية والمُفيدة جداً لجسم الإنسان، بسبب احتوائها على العديد من المواد الغذائية المُهمّة والموجودة في البقوليّات مثل العدس، والبرغل.

من فوائد المجدرة تعطي الجسم الطاقة والنشاط، تحتوي على البروتين النباتي والذي يعوض نقص البروتين عند النباتيين، تساعد المجدرة على تقوية الأسنان ونموها، تساعد على تقوية الأعصاب والجهاز العصبي، وتعتبر المجدرة غنية بالكالسيوم وبالتالي تساعد في الحفاظ على سلامة الأسنان والعظام، جيدة لعلاج الإمساك وتليين المعدة، وأيضاً تقي من الأورام السرطانية.

مجدرة صيامي

مقادير مجدرة صيامي

2 حجم كبير نمن البصل مقطع إلى شرائح

3 أكواب من الأرز البسمتي المنقوع والمغسول

كوب ونصف من العدس البني

نصف كوب من زيت الذرة

2 كوب من مرق الدجاج

3 معالق حجم كبير من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة صغيرة من الكمون

5 أكواب من الماء.

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طريقة تحضير مجدرة صيامي

أولاً قومي بتسخّين الزيت في مقلاة على النار وقومي بقلي شرائح البصل حتى تتحمّر جيّداً دون حرقها ثمّ صفّيه وضعيه جانباً.

ثم انقعي العدس جيداً واغسليه جيداً من الشوائب عدة مرات.

ثمّ ضعيه في قدر مع الماء على النار، وعند الغليان غطي القدر واتركيه حتى يغلي على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.

ثم صفّي العدس من الماء وأضيفي مرق الدجاج إلى الماء المصفى من العدس وضعيه جانباً.

ثم صفّي الأرز المنقوع، وقلّبيه في قدر مع الزيت، واقلي البصل.

ثمّ أضيفي المرق، والملح، والفلفل الأسود، والكمّون.

ثم اتركي المقادير حتى تغلي على نار قويّة حتى تبدئي برؤية الفقاعات بالأرز عندها أضيفي العدس ولا تقلّبي العدس مع الأرز.

ثم غطّي القدر واتركيه حتى ينضج على نار هادئة جداً إلى حين نضج الأرز.

لا ترفعي الغطاء عن القدر إلا بعد مرور خمس عشرة دقيقة من إطفاء النار ثمّ زيّنيه بالبصل المحمر، وصحتين وعافية على الجميع.

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