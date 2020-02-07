مجموعة أدعية تشرح القلب 

لعبد يطمئن قلبه بلجوئه إلى الله تعالى مُفرّج الهم وشارح الصدور، وهو اللطيف بعباده، ومن الأدعية الجميلة التي تشرح القلب:

- اللهم حرّم على قلوبنا حزن الدنيا، وحرم على أجسادنا نار الآخرة.

- اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو فعل، وأسألك ممّا سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما تعوذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدًا.

- اللهم ألهمنا في أمرنا الصواب، ويسر لنا في كل مسألة جواب، ونجنا من كل ألوان العذاب، وبيض وجوهنا يوم يشتد الحساب، وزين مجلسنا بخير الأصحاب، واجعل دعاءنا دعاء مستجاب.

- اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيراً إلا فككته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضى إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين.

- اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سُئِلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا، وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.

- يا الله قصدناك وأنت الكريم، دعوناك وأنت العظيم، رجوناك وأنت رب العالمين، ناديناك وأنت أرحم الراحمين، فيا خالقنا وسندنا اشفنا شفاء تاماً، وعافنا في أبداننا، وأخرجنا مما نحن فيه من الهم والحزن.

- اللهم استودعك همي فبشرني بما يفتح مداخل السعادة في قلبي.

- اللهم اشغلنا بذكرك عن كل ذكر، وبطاعتك عن كل طاعة، رب أنت الميسر، وأنت المسهل، سهل أمري، وحقق مطلبي، وسخر لي ما هو خير لي في كل أمر. اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتكشف بها همي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجمع بها شملي، وتبيّض بها وجهي.