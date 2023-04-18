البوابة - مع الاهتمام الدقيق بالتفاصيل ، ابتكر المصمم الإسباني جراسي Graci فساتين وإكسسوارات مصنوعة من الحرير والتول الناعم والأقمشة القطنية ، ومزين بالكريستال والأحجار شبه الكريمة.

مجموعة فساتين عيد الفطر للأطفال من جراسي

فستان بولكا منقط باللون العاجي والذهبي للفتيات

فستان عاجي جميل للبنات من ماركة جراسي الاسبانية ، مزين بتصميم منقط باللون الذهبي المعدني. مصنوع من الأورجانزا الناعم والخفيف الوزن ، ويتميز بأكمام منفوخة تتجمع على الكتف وبروش زهري جميل مثبت على الخصر. مع حواف منسوجة لامعة حول الخصر ، وسحاب مكشوف على الظهر مزين بحجر الماس على السوستة. طبقة الساتان الحريرية تخلق قاعدة معتمة ، بينما يضيف التول تحتها شكلاً وحجمًا.

فستان بناتي فضي جاكار بحزام مزين بالزهور

فستان للمناسبات الخاصة للبنات من ماركة جراسي الاسبانية الفاخرة. مصنوع من قماش الساتان جاكار فضي جميل ومع نمط زهور وردي. تمتاز الصدرية الضيقة بأكمام قصيرة وتنورة كاملة وواسعة. يتميز الخصر بحزام سلسلة فضي قابل للإزالة مع زخارف نباتية مبطنة بالكامل مع تنورات من التول من أجل الحجم ، هذا الفستان الجميل يثبت على الظهر بسحاب معدني مكشوف.

فستان بناتي ساتان وردي ودانتيل مطرز

يتميز الفستان بقماش الساتان الوردي المريح بأكمام رفرفة جميلة وخصر على شكل خط إمبراطوري مزين ببروش زهري قابل للإزالة. التنورة مغطاة بطبقة من التل العاجي مع زخارف من الترتر ومبطنة بالكامل مع تنورات طويلة من أجل الحجم وبطانة قطنية للراحة. يثبت هذا الفستان الجميل على الظهر بسحاب معدني مكشوف.

فستان بناتي زهري من البروكار والكريستال

فستان بروكار وردي رائع للبنات من ماركة جراسي الاسبانية الفاخرة. يتميز هذا التصميم بأنه مليء بالحيوية مع صدرية على شكل خط إمبراطوري ، وقلادة مرصعة بالجواهر باللون الوردي مُخيط بها. هناك أكمام منتفخة بطول الكوع وتنورة واسعة. ومبطنة بالكامل وبه تنانير داخلية من التول لخلق الحجم والشكل ، مع سحاب معدني مكشوف على الظهر.

المصدر: childrensalon.com

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