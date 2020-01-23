مجموعة نصائح لتفعيل الطاقه الإيجابية

الطاقة الايجابية يمكن أن تساعدنا وبشكل كبير على مواجهة مشاكل وصعوبات الحياة، ويمكننا أن نساعد أنفسنا على الإحساس بهذه الطاقة من خلال اهتمامنا ببعض النصائح البسيطة، وهي:

1-الابتعاد عن الأماكن التي تسبب لك الضيق لأنها تشحنك بطاقات سلبية عليك أن تهرب منها على الفور.

2- السير على التراب بقدم حافية يعمل على سحب الطاقات السلبية من الجسم كذلك.

3- اللعب مع الأطفال واحتضانهم لأنهم يبعثون شحنات إيجابية بشكل مستمر وينشرون الفرحة والحب.

4- السجود على الأرض كذلك يسحب الطاقة السلبية في جسدك، لذلك متى شعرت بالضيق يمكنك أن تسجد على الأرض مباشرة لتتخلص من هذه الطاقات السلبية.

5- تخيل أن هناك ضوءًا أبيض يدخل إلى جسدك وينتشر في جميع أرجائه ويشكل هالة حولك تحميك من أى شعور بالضيق أو الخطر وستشعر بطاقة إيجابية تغمرك يمكنك أن تردد الله نور السموات والأرض.

6- اذهب إلى الشاطئ أو إلى مكان في حضن الطبيعة وسط الأشجار أو الجبال وسيفيدك ذلك فى تصفية ذهنك من الأفكار السلبية والاستمتاع بما حولك.

7- افرك جميع أجزاء جسدك بالملح البحري للتخلص من الطاقة السلبية العالقة به.

8- دوام على الابتسامة والتفاؤل والابتعاد عن الإحباط المستمر لأن ذلك يمدك بطاقة سلبية.

9-الصيام والتأمل والصلاة وتمارين اليوجا والرياضه والرقص والزومبا يخلصك من كل الطاقات السلبيه وتجعلك ممر للطاقه الأيجابيه بسهوله.

10- الابتعاد عن الأشخاص كثيرى الشكوى والمنتقدين والمتشائمين.

11- الابتعاد عن الغيبه والنميمه والكذب والإفتراء على الأخرين وسؤ الظن.

12- التخلص من الأتربة وخاصة الأتربة الغير مرئية تولد طاقة سلبية عنيفة في البيت.

13- التخلص من الورود المجففة، ويقول العلماء بأنها تحمل طاقات سلبيه شديدة.

14- التخلص من العنكبوت أو بيت العنكبوت.

15- تنظيف الجدران المتسخة لأنها تولد طاقة سلبية.

16- التخلص من الحاجيات والأشياء والكراكيب التي لا نستخدمها لمدة طويلة، لأن طاقتها راكده وتنتج شحنات سالبة.

17- التخلص من نبات الصبار، تخلصي منة داخل البيت وخارجة فإن له قوة عظيمة في توليد طاقة سلبية في المكان .

18- إصلاح الأشياء المكسورة كـ الكراسي والأسرة او التخلص منها لأنها تصدر ذبذبات سلبيه طالما هى مكسوره.

19-الصور المعلقة تولد طاقة سلبية وأقصد بها صور ذوات الأرواح أو المتوفين ويفضل الاحتفاظ بصور المتوفين بصندوق وتعليق صور لمناظر طبيعية.

20- تجنب الأشعة الكهرمغناطيسية والهواتف النقالة وخاصة في غرفة النوم احذرو أن تكون قريبة منك عند النوم.

21- الاستماع إلى القرآن وخاصه سوره "الفاتحة و البقرة " وأصوات العصافير تولد طاقة هائلة في البيت.

22- اقتناء الكرستالات تولد طاقه إيجابية وأهم شيء تكون دائرية حيث أن لها شكل هندسي ذو خصائص مولده للطاقه الإيأيجابيه وخصوصًا وهي نظيفة.

23- تعطير المكان فالروائح العطرية تجعلك تشعر بالإنتعاش والراحة لأنها تولد طاقة تلقائية إيجابية .

24- الطفل الصغير، لا تقيد طفلك ودعه يمرح في كل مكان فانه مع حركته يولد طاقة إيجابية عجيبة .

26- المكان البارد يولد طاقة إيجابية، حاولوا دائماً الجلوس في مكان بارد.

27- الألوان الفاتحة والمبهجة تولد طاقة إيجابية.

28- الخضرة والأشجار الطبيعية تولد طاقة إيجابية هائلة مع الحرص على عدم إقتناء شجرة الصبار.

29- الورد الطبيعي وخصوصًا الفل عندما ترين نفسية أسرتك متوترة انثري بعض من شتلات الفل في أركان المنزل وانظري كيف ستتغير نفسيات أفراد الأسرة.

30-اختار أصدقائك بدقة متناهية بشرط أن تكون التفائل والطموح والإيجابية من أهم السمات البارزة في شخصياتهم وتذكر هذه العبارة باستمرار(أن تبقى بدون أصدقاء أفضل لك من أن تملك اصدقاء سلبيين يدمرونك تدريجياً…).

31- عدم الاستماع إلى نشرات الأخبار السلبية التي تبث على القنوات الفضائية نهائياً ولا برامج المقالب المثيره للإنزعاج وعدم مشاهدة مشاهد العنف والاقتتال لأنها تبرمج حياتنا على السلبية المطلقة والتشائم المستمر وجذب كل ماهو سلبي .

32- الذهاب إلى الحدائق والمساحات الخضراء باستمرار والأفضل زراعة الورود في البيت ووضع الورود في مكان العمل والإكثار من لبس الملابس الخضراء والقيام بصبغ البيت أو محل العمل باللون الأخضر لأن هذا اللون من أكثر الالوان التي تمنح الانسان الراحة و الطمأنينه و تروض الذات و تقوم بالتهدئة المستمرة.

33- القيام بالأعمال الإيجابية مثل مساعدة الأيتام والفقراء والمحتاجين باستمرار دون أن تخبر أحداً بأنك قمت بهذه الأمور لكي تحافظ على صفاء ذاتك.

34- الابتعاد عن الأشخاص السلبيين الذين يتشائمون كثيرًا ويتذمرون من الحياة كأنهم يلعنون الدهر بتصرفاتهم الغير مسؤولة والغير ناضجة التي تسبب الإحراج في كثير من المواقف والذين لهم تأثير سيء على طموحك حيث يقومون بتثبيط عزيمتك بأستمرار والإيحاء لك بأنك ستفشل إذا ما قمت بعمل مهم في حياتك والواقع يثبت خلاف ذلك.

35- احرص على التحدث مع الشخص الذي تشعر أنه قريب منكِ كصديق أو حبيب على سبيل المثال فإن سماع صوت شخص عن طريق الهاتف أو وجهاً لوجه يجعل نسبة التوتر تقل كما إنه سجعل الجسم يقوم بإفراز هرمون الأوكسيتوسين الذي يساهم في تهدئة الأعصاب وبث الطاقه الإيجابية.

36 - احرص على تناول الفواكه الحمضية مثل: البرتقال واليوسفي والليمون الهندي لأنها تقوم بتحسين الحالة المزاجية كما ينصح بأن تضيف بضعة قطرات من عصير الليمون على الشاي.

37- احرص على أن تبتسم كلما سمحت لكِ الفرصة لأن الإبتسام يجعل الغدة الزعترية تعمل بكفائه وهي المسؤله عن افراز ما يسمى بـ "هرمون السعادة" المسبب للطاقه الإيجابية.

38- احرص على القيام بأي نشاط تحبه لأن هذا سيساهم في جعلكِ أكثر سعادة مثل الرياضة و المشي على البحر و مشاهدة غرب الشمس و القراءة أو اكل وجبتك المفضله او سماع اغنيه معينه هذا يجذب اليك الطاقه الإيجابيه

39- احرص على أن تبتعد عن الاحاديث السلبية لأن السلبية تنتقل بين الشخص والآخر بسهولة أكثر من الإيجابية، لذلكِ بدلاً من أن تخبري شخص بما يضايقكِ جربي كتابة مذكرة أو خواطر بذلكِ لأن بمجرد أنك تحكى مشكلتك لغيرك تزيد وتتضخم الأفضل أن تكتبها وتمزقها

40- احرص على تناول القهوة مع المقربين إليكِ لأن هذا يجعل نسبة التوتر أقل أما تناولها بمفردكِ سيجعلكِ متوترة بشكل أكبر.

41- احرص على ممارسة التمرينات الرياضية العنيفة لأن الرياضة بشكل عام تساهم في تقليل نسبة التوتر وطرد الطاقه السلبية بسرعة والرياضة العنيفة تقوم بذلك أفضل من الرياضة الهادئة.

42- احرص على تسجيل اللحظات الجميلة التي تأتي في حياتكِ عن طريق توثيقها مرئياً أو صوتياً أو كتابياً وهذا سيجعل نسبة التوتر لديكِ تقل كما إنه سيساهم في تعليمكِ كيف تجد الجمال في حياتكِ بشكل أفضل وتسترجعه مرة أخرى في حالات إصابتكِ بالحزن وبالتوتر.

43- احرص على أن تقترب من الطبيعة كلما إستطعت لأن الطبيعة تفيد جسمكِ و عقلك فعلى سبيل المثال الذهاب إلى الحدائق يجعلكِ تستنشق الهواء النقي و تري مناظر الزهور و النباتات بدلاً من رؤية المدينة المزدحمة و إستنشاق الملوثات مثل عوادم السيارات و أدخنة المصانع و أفضل مكونات الطبيعة التي يجب أن تقترب منها الماء مثل الذهاب إلى نهر أو بحر و هذا سيجعلكِ تحصل على عدة عناطر طبيعية متمثلة في الماء و الهواء و الأرض النقية.

44- إحرص على أن تكتب كل ما تشعر به و إجعل لنفسكِ مذكرات دائمة أو خواطر أو أية أفكار تأتي في رأسك سجلها كتابة حتى لو لم تكون تمتلك أسلوباً قوياً في الكتابة فهذا لا يهم فتدوين كل ما يأتي في رأسكِ يساهم في تخفيف العبء عن عقلكِ وتقليل التوتر و الإضطراب والقضاء على الطاقه السلبيه

45- ممارسه التنفس التفريغى بأن يقوم الإنسان بأخذ شهيق طويل وحبس نَفَسه، والعد حتَّى العشرة، ثمَّ اخراجه ببطءشديد، هذا التمرين يشعر صاحبه، أنهُ يقوم باخراج الشحنات والطاقة السلبية مع كل نفس، ويخف الثقل، والضغط، ويساعد على تجاوز حالات الغضب والاختناق .

46- الابداع والابتكار / تنشأ الطاقة السلبية أحياناً كثيرة بسبب الفشل المتواصل في أمر ما ، أو بسبب الشعور بالعجز والضعف ، وفي هذهِ الحالة علينا التخلص من مسبباتها ، وذلك من خلال التفكير الايجابي، وايجاد مجال للابداع وخلق الأفكار الجديدة ، فلو أنَّك لا تستطيع القيام ببعض الأعمال ، اتركها في هذا الوقت، وقم بعمل شيء جديد، كصناعة كيكة، أو عمل فني انتَ بارع به، او الغناء بصوت عالي أو الصراخ بصوت عالى وستشعر بطاقة ايجابية عالية.

47- القرب من الله سبحانه وتعالى بالصلاة وإطالة السجود، والدعاء، الاستغفار، وقراءة القرآن، لما تبعثهُ من راحةٍ نفسيةٍ وطمأنينة في نفس المؤمن، وتُغني عن كل شيء فالله سبحانه وتعالى رحيماً وحليماً بعبادهِ، فالقرب من الله يُبدل الطاقة السلبية إلى طاقه إيجابية.

48- الإيمان بالنفس والثقة بقدرتها على النجاح وإثبات الذات وتحقيق الأهداف.

49- شرب المياه بكميات كبيرة يوميًا، فالماء يقوم بغسل الجسم من كل السلبيات وأكل التمر يوميًا خصوصاً على الريق يقوي من طاقتك اللإيجابية.

50- التخطيط للمستقبل ووضع بعض الأهداف القابلة للتنفيذ يبعث على النفس الطاقه الإيجابية.