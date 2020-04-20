مجموعة نصائح لتقوية عظام الجسم

يعتبر الهيكل العظميّ يمتلك الكثير من الوظائف الهامّة في جسم الإنسان، فهو المسؤول عن إعطاء الجسم القوة والشكل، اللذين يمكنّاه من المشيّ، والتنفّس، وحمل الأوزان، وحماية الأعضاء الحيويّة، وتخزين الكالسيوم والمعادن، وغيرها من الوظائف الأخرى.

وبالغضافة إلى ذلك، صحة وسلامة العظام في المراحل المتقدّمة من العُمُر، على مدى قوة وصحة العظام وبنائها السليم في المراحل الأولى من العمر، حيثُ تتجدد العظام باستمرار، من خلال عمليّات الهدم والبناء، و تكون سرعة البناء أكبر من سرعة الهدم في مراحل العمر الأولى، وتصل كتلة العظام إلى ذروتها أو إلى أكبر كتلة ممكنة، مع بلوغ سنّ الثلاثين من العمر عند أغلب الأشخاص، وتستمر عمليّات الهدم والبناء بعد ذلك، إلّا أنّ سرعة الهدم تكون أكبر من سرعة البناء، لذلك فإنّ تكوين عظام قويّة ومتينة في مرحلة البناء، يقي من ضعف العظام، ومن الإصابة ببعض المشاكل الصحيّة، مثل الإصابة بهشاشة العظام مع التقدّم في السن.

وفي هذا المقال نقدم لكم نصائح لتقوية عظامكِ:

1- التقليل من استهلاك الملح:

يعتبر الملح مضرّاً للكلى والقلب بالإضافة للعظام، حيث يؤدي الملح إلى إخراج الكالسيوم من الجسم من خلال عملية التبوّل، الأمر الذي من شانه أن يؤدي إلى حصول نقص في كمية الكالسيوم التي يحتاجها الجسم، وعلى الرغم من أنّ معظم الأطعمة بما في ذلك الفواكه والخضروات تحتوي على كميات من الملح، إلا أنّه لا يشكل ضرراً كونه طبيعياً، وعلى ذلك فالملح المصنّع هو الذي يساهم في فقدان الكالسيوم وضعف العظام.

2- الحرص على التغذية الصحية:

يجب اتباع برنامج غذائي يساهم في تحقيق التوازن بين كلٍ من الأحماض الدهنيّة الخاصّة بأوميجا3 والأحماض الدهنيّة الخاصّة بأوميجا6، حيث يمكن الحصول على أوميجا3 من خلال تناول البذور، والأسماك، والمكسرات، وأوميجا6 يمكن الحصول عليه من زيت الزيتون، وبعض الخضروات، والذرة، فهما يساعدان في عمليّة تشكيل وبناء العظام، والتوازن بين كلٍ منهما يحافظ على العظام ويحميها من الكسر.

3- الحرص على تناول المغنيسيوم والزنك والكالسيوم:

تناول المغنيسيوم والزنك يساعد وجود فيتامين د في الجسم على زيادة امتصاص الكالسيوم، ومن أجل تنشيط فيتامين د لأداء مهمته، يجب الإكثار من تناول المغنيسيوم الذي يتوفّر بمعظم الأطعمة بكميات متفاوتة، وإلى جانب المغنيسيوم يجب تناول الزنك الذي يعتبر من المعادن اللازمة، ولكن بنسب قليلة، لتعزيز خلايا العظام، ومن الممكن الحصول على الزنك من خلال تناول المحار، والروبيان، والسبانخ، ويشار إلى حاجة الكبار والصغار للكالسيوم من أجل تقوية العظام والحفاظ عليها، وزيادة كثافتها وهناك مجموعة من الأطعمة التي تساعد على تقوية العظام والغنية بالكالسيوم، ومنها: الأجبان والحليب، وسمك السردين، وفول الصويا.

4- الابتعاد عن التدخين:

كون التدخين سبباً من أسباب الإصابة بمرض السرطان، فقد أظهرت العديد من الدراسات أنّ التدخين يمنع الجسم من امتصاص الكالسيوم بالكميات اللازمة، وبالتالي يقلّل من كثافة العظام، حيث إنّ دخان السجائر يولّد الجذور الحرة التي تهاجم الدفاعات الطبيعيّة للجسم وتضرّ الخلايا، والأعضاء، والهرمونات التي تعمل على الحفاظ على صحة العظام.

5- التعرض لأشعة الشمس:

تقوية العظام يكون من خلال التعرّض لأشعة الشمس لمدة عشر دقائق أربع مرّات أسبوعيّاً، وفي حال عدم توفره في الغذاء يمكن الحصول عليه من المكمّلات الطبية.

6- ممارسة الرياضة:

ممارسة التمارين الرياضيّة مهمة لبناء عظام قويّة والحفاظ على سلامتها، وللحدّ من خسارة العظام عند التقدم في العمر، وتُعدّ تمارين تحمّل الوزن من أفضل التمارين التي تزيد من بناء العظام، وتزيد من كثافتها وقوتها.

7- الحفاظ على وزن صحي:

من أجل الحصول على عظام قوية، يجب الحفاظ على وزن صحيّ ومتوازن، فزيادة الوزن تعرّض العظام للضغط وثقل يؤدي إلى إتعابها، أمّا اتّباع نظام غذائيّ غير كافٍ من المواد الغذائية لإنقاص الوزن، يؤدي إلى الإصابة بهشاشة العظام.

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