شد الأعصاب: أعراضه وعلاجه

شدّ الأعصاب حالة شائعة، وهي تنتج بسبب التعرّض لشيء داخلي في الجسم أو خارجي يضغط على أحد الأعصاب، مما يتسبب في التهابه، والشعور بشدّ الأعصاب.

وفي السطور الآتية تعرّفي على طرق علاج شد الأعصاب، وأعراض الإصابة به، بحسب ما ذكر موقع Health Line:



أعراض شد الأعصاب

1-الإحساس بالوخز في المنطقة المُصابة بشدّ العصب.

2-الشعور بالحرقان والخدر في هذه المنطقة.

3-فقدان الإحساس بالمنطقة المُصابة.

4-الشعور بآلام في هذه المنطقة.

5-ضعف العضلات في حالة الإصابة بشد في الأعصاب الحركية.

6-فقدان القدرة على تحريك المنطقة المُصابة بشد الأعصاب.

علاج شد الأعصاب

علاج شد الأعصاب يكون باتباع الخطوات الآتية:

1-الحصول على قسط من الراحة، مما يساعد على الشفاء سريعاً.

2-إجراء بعض جلسات العلاج بالحرارة أو الثلج بحسب الطبيب المعالج، حيث يمكن للحرارة أو الثلج الذي يتمّ وضعه على العصب المضغوط، وفي جلسات تستمر لمدة 20 دقيقة، أن يساعد في تخفيف الأعراض. ولكن احذري من حرق الجلد أو تجميده أثناء إجراء هذه الجلسات.

3-تناول بعض العقاقير المُضادة للالتهابات بعد استشارة الطبيب.

4-في بعض الحالات، يتم استخدام الجبيرة لتثبيت المنطقة المُصابة بشد الأعصاب، سواء كانت الذراعين أو الساقين، أو الرقبة، لمساعدة العضلات الضعيفة على الحركة.

5- قد يلزم إجراء جراحة للتخلص من الضغط على العصب، حيث يتم اللجوء إلى هذا الحل إذا لم تتحسن الحالة خلال ثلاثة إلى ستة أشهر من العلاج بالطرق السابقة.

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