مخاطر ارتفاع درجات الحرارة على الحامل!

تتعرض بعض السيدات إلى مشكلة ارتفاع درجة الحرارة أثناء الحمل مما ينتج عنها آثار سلبية على الأم وعلى الجنين، يعتبر ارتفاع درجة الحرارة الأساسية فوق 39 درجة مئوية عند المرأة الحامل ضاراً بالجنين، من المهم أن نرى الطبيب عند الحمى أو الجفاف أو الإجهاد الحراري، كشفت الدكتورة هند محمد سلمي استشاري النساء والتوليد عن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع درجة الحرارة أثناء الحمل وتأثيره وطرق الحفاظ على درجة حرارة جسمك تحت السيطرة.

هل ارتفاع درجة الحرارة أثناء الحمل أمر شائع؟

قد يكون من الطبيعي أن تشعري بالحرارة أثناء الحمل مع نمو طفلك ، من المرجح أن يستخدم جسمك المزيد من الطاقة في بعض الحالات، قد يؤدي العمل في بيئات حارة أو ظروف عمل محددة إلى زيادة درجة حرارة الجسم الأساسية، تعتبر السخونة المفرطة سبباً للقلق، ويجب أن تكوني حذرة، خاصة عند الخروج في الشمس الحارقة أو أثناء القيام بأنشطة شاقة في يوم حار.

كيف تعرفي ما إذا كان جسمك بدرجة حرارة عالية ؟

قد تشعرين بتوعك واضح بينما تشعرين بالحرارة داخل جسمك. الأعراض المحتملة لارتفاع درجة الحرارة هي :

جلد دافئ

صداع الرأس

دوخة

غثيان

تشنجات العضلات

قد تكونين أيضاً أكثر عرضة للإصابة بالإنهاك الحراري وضربة الشمس والجفاف يجب أن تري الطبيب إذا كانت لديك هذه الأعراض.

أسباب ارتفاع درجة الحرارة أثناء الحمل

هناك دراسات محدودة حول أسباب ارتفاع درجة الحرارة أثناء الحمل. تشمل الأسباب المحتملة ما يلي:

يزداد حجم الدم لديك بنحو 50٪ بحلول الوقت الذي تصلين فيه إلى الأسبوع الرابع والثلاثين من الحمل، قد تشعرين بالدفء عندما تتوسع الأوعية الدموية وتقترب من سطح الجلد.

يعمل قلبك بجهد أكبر ويضخ الدم بنسبة 20٪ بحلول الوقت الذي تصلين فيه إلى الأسبوع الثامن، يزيد معدل الأيض لديك أثناء الحمل لتوليد المزيد من الطاقة لك ولجنينك. قد يتسبب هذا أيضاً في ارتفاع درجة حرارة جسمك.

عادة ما تمتص الأم حرارة الجسم التي يفرزها الجنين النامي. يحدث هذا بشكل أساسي في الثلث الثالث من الحمل.

وبالتالي، قد تجعلك درجة حرارة الجلد المرتفعة تشعرين بالحرارة، بعض الأنشطة العامة الأخرى التي يمكن أن ترفع درجة حرارة الجسم الأساسية هي:

ممارسة الرياضة في الطقس الحار أو لفترة طويلة.

النقع في الحمامات الساخنة أو حمامات البخار.

ارتفاع في درجة الحرارة.

استخدام وسادات حرارية أو بطانيات كهربائية.



المخاطر المحتملة لارتفاع درجة الحرارة أثناء الحمل

يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى زيادة مخاطر حدوث بعض الاحتمالات.

وفقاً لتحليل تلوي لـ15 دراسة، يرتبط ارتفاع درجة الحرارة المفرطة في بداية الحمل بعيوب الأنبوب العصبي عند الأطفال.

من المحتمل أيضاً أن يتسبب ارتفاع درجة الحرارة في الثلث الأول من الحمل في حدوث إجهاض، لكن هذا يحتاج إلى مزيد من البحث.

كما يمكن أن تؤدي شمس الصيف الحارة أو الطقس إلى تفاقم بعض ظروف الحمل.

تكثيف درجة حرارة الجسم المرتفعة بالفعل.

زيادة الوذمة (تورم) في الساقين والقدمين.

تحفيز الخلايا الصباغية، مسببة الكلف (قناع الحمل).



كيف تحافظين على برودة جسمك أثناء الحمل؟

فيما يلي بعض الإجراءات للتحكم في درجة حرارتك، والبقاء رطبة، وتقليل التعرض للحرارة أثناء الحمل.

اشربي الكثير من الماء كل يوم. شرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء قد يحافظ على برودة جسمك، ويعالج الجفاف، ويقلل من احتباس الماء، ويحارب الإمساك.

تعمل السباحة على تبريد جسمك. اذهبي للسباحة من حين لآخر بعد مراجعة ممارس الرعاية الصحية الخاص بك.

يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى زيادة درجة حرارة الجسم الداخلية. تجنبي التعرض المتكرر لأشعة الشمس واستخدمي دائماً واقياً من الشمس أو ارتدي قبعة قبل الخروج في الشمس.

خذي حماماً فاتراً وليس بارداً لأنه قد يبرد جسمك، مما يدفعه إلى توليد المزيد من الحرارة.

يمكنك صب الماء البارد على ذراعيك ومعصميك من أجل التبريد السريع. كما أن وضع ضغط بارد على رقبتك مفيد أيضاً.

ارتدِي ملابس مريحة وفضفاضة يسهل التنفس بها.

احملي مروحة تعمل بالبطارية أو مروحة قابلة للطي لاستخدامها عندما تشعرين بالحرارة الزائدة.

إذا كنتِ تمارسين الرياضة أثناء الحمل، فافعلي ذلك في غرفة يمكن التحكم بدرجة حرارتها.

يعتبر المشي السريع والتدريبات المائية (السباحة) وركوب الدراجات الثابتة واليوغا المعدلة والبيلاتس آمنة. تجنب اليوجا الساخنة أو البيلاتس الساخنة لأنها قد تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة.

تمرني في الصباح أو المساء عندما تكون درجة الحرارة أكثر برودة.

حافظي على برودة غرفة نومك عن طريق إبقاء النوافذ مفتوحة في المساء ومغلقة أثناء النهار.

ضعي النباتات الداخلية في المنزل لأنها قد تبرد الهواء وتضيف نضارة.

قللي من الكافيين لأنه معروف بقدرته على زيادة ضغط الدم ودرجة حرارة الجسم الأساسية.

تناولي الأطعمة الباردة مثل السلطات والفواكه والخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء. قللي من تناول الأطعمة الغنية بالتوابل لأنها قد تزيد من فرص ارتفاع درجة حرارة الجسم.

من المحتمل أن تمنعك هذه الإجراءات من ارتفاع درجة الحرارة أثناء الحمل. يجب أن تريْ الطبيب إذا شعرت بارتفاع في درجة الحرارة أو حمى. اتبعي عادات صحية، مثل اتباع نظام غذائي متوازن، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، والتخلص من التوتر، وعدم التدخين للحصول على حمل صحي.