الأطعمة المقلية تزيد من مخاطر الوفاة لدى النساء

حذرت دراسة أمريكية حديثة من أن تناول النساء للأطعمة المقلية بإفراط، قد يزيد من احتمالات التعرض للوفاة المبكرة. العلماء أكدوا أن السعرات الحرارية وأسلوب الحياة يلعبان دورأ أساسيا في النتائج.

أشارت دراسة أجراها عدد من الباحثين في جامعة أيوا الأمريكية، إلى أن النساء اللواتي يأكلن الأطعمة المقلية وبخاصة الدجاج المقلي يوميا ربما تزيد لديهن احتمالات التعرض للوفاة المبكرة بنسبة 13 بالمئة عمن يتجنبن تلك النوعية من الأطعمة.

وخلصت الدراسة التي نشرت في دورية بريتش ميديكال جورنال الطبية BMJ، إلى أن الأسماك المقلية ليست أفضل للصحة، إذ إن احتمالات الوفاة المبكرة تزيد حال تناولها يوميا بنسبة 7 بالمئة.

وأوضح وي باو: كبير الباحثين لـ (DW) الألمانية، "أخذنا في الاعتبار إجمالي السعرات التي يتم تناولها وأسلوب الحياة ومستوى البدانة... وبعد إقصاء تأثيرات تلك العوامل بقي هناك ارتباط بين الأطعمة المقلية والوفاة بشكل عام وأيضا الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية".

ويشير باو إلى أن ما يصل إلى واحد من كل ثلاثة بالغين في أمريكا الشمالية يتناولون الأطعمة السريعة التي عادة ما تكون مقلية.

وكانت أبحاث سابقة قد ربطت بين تناول الأطعمة المقلية وزيادة احتمالات البدانة والإصابة بأمراض القلب والسكري، لكن لم يكن من الواضح صلتها بالوفاة المبكرة.

وفي السياق ذاته، نقل موقع wvlt الإخباري أنه تم فحص استبيانات متعلقة بالأنظمة الغذائية من نحو 107 آلاف امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 و79 عاما ممن شاركن في دراسة مبادرة صحة المرأة في الفترة بين عامي 1993 و2017.

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وبعد إقصاء تأثير العوامل الأخرى التي يمكن أن تسرع من الوفاة خلص الباحثون إلى أن تناول الأطعمة المقلية بانتظام مرتبط بارتفاع احتمالات الوفاة من أي سبب ومن مشاكل في القلب بالذات لكن لم يكن هناك ارتباط واضح من الوفاة بالسرطان، كما ورد بالموقع الأمريكي.

ووجد الباحثون أيضا أن النساء اللاتي تناولن وجبة مقلية واحدة أو أكثر في يوميا ارتفع لديهن خطر الوفاة بنسبة 8 بالمائة مقارنة بأقرانهن ممن لم يتناولن الطعام المقلي، وارتبط تناول وجبة واحدة أو أكثر من الدجاج المقلي أو الأسماك.

وأوضح الموقع أنه غلب على المشاركات اللاتي تناولن الأطعمة المقلية أكثر من غيرهن صغر السن والانتماء لعرقيات غير بيضاء وانخفاض مستوى التعليم والدخل وانخفضت نوعية الغذاء لديهن بشكل عام.