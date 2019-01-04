احذري... الإرهاق النفسي يسبب الصدفية (فيديو)

الصدفية من الأمراض المزعجة التي تسبب قلق وتوتر لمن يصاب بها، وهنا صرحت د/ نور المعاني أخصائية الأمراض الجلدية عبر برنامج "دنيا يادنيا" أن مرض الصدفية من الأمراض الغير شائعة كثيرا بين الناس.

فالصدفية هو مرض مزمن يسبب الالتهاب بالجلد وفي العادي هو يصيب 1 من 300 شخص، ويصيبهم في عمر الشباب، يظهر بسبب عامل وراثي، أو عوامل خارجية تحفز ظهور ذلك المرض منها التهابات الحلق، التدخين، بعض الأدوية، الإصابات الجلدية، الإرهاق النفسي وهو له عامل كبير في ظهور مرض الصدفية، لذلك لا بد من توعية الناس بهذا المرض، وللأسف مشكلة الصدفية أنها تتفاقم في الشتاء أكثر من الصيف.

ماذا تعرف عن مرض الصدفية؟



أعراض الصدفية:



الصدفية هي ظهور بقع حمراء علي الجسم مصاحبة بقشرة شديدة البياض، ويكون منها بقع صغيرة وأخري بقع كبيرة.

والصدفية كثيرا ما تشبه مرض الإكزيما، ولكنهم مختلفين تماما، فهي علي شكل بقع حمراء تظهر علي الجسم يصاحبها قشرة شديدة البياض أو فضية اللون مثل لون الصدفة، أكثر المناطق التي تظهر عليها مناطق "الكوع والركبة"، أيضا بفروة الرأس تظهر وتسبب قشرة شديدة في فروة الرأس، أيضا ممكن يصيب الأظافر، ومناطق الثنايا، والجدير بالذكر أنه مرض غير معدي ولكنه يسبب إرهاق نفسي شديد لصاحبه.

الصدفية.. أعراضها وطرق علاجها



طرق العلاج :



العلاج يمكن أن يسيطر علي الصدفية بنسبة كبيرة، والصدفية ليس مرض جلدي بحت، لابد وأن يتم تشخيصه جيدا فهي ترتبط بمرض السكر وجلطات القلب والسكتات الدماغية خصوصا إذا كان المرض شديد، فلا بد أن يتكيف المريض مع هذا المرض سواء عن طريق المراهم أو العلاج الضوئي، لذلك الصدفية تتحسن في الصيف لوجود الشمس، لذلك البحر الميت يعتبر كنز بالنسبة لأولئك المرضي، لوجود الأملاح الطبيعية والطين الطبيعي الذي يساعد في علاج الصدفية، أما في حالة تدهور الحالة نلجأ في هذه الحالة إلي العلاج البيولوجي وهي عبارة عن حقن تحسن جدا من حالة المريض.