مخاطر الإفراط في تناول البيض

هل تعتمدين على البيض كمصدر رئيس للبروتين في تغذية أسرتك؟ عليكِ الحذر من الإفراط في تقديم البيض لأفراد أسرتك، حيث أن هذا يعرّض صحتهم للخطر.

هذا ما أكّدته دراسة أميركية نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأميركية، حيث أشارت النتائج إلى أن تناول أكثر من 3 بيضات في اليوم الواحد، يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.