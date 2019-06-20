مخاطر الإفراط في تناول البيض

الدراسة التي استمرت لمدة 31 عاماً، شملت نحو 30 ألف شخص أميركي، وكان متوسّط الأعمار هو 50 عاماً، جميعهم كانوا يتناولون أكثر من بيضة ونصف يومياً، وكشفت النتائج النهائية للدراسة أن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ارتفع لدى الأشخاص محل الدراسة بنسبة 17%.
وأعزى العلماء نتائج الدراسة إلى النسبة العالية من الكوليسترول التي يحتوي عليها صفار البيض، الذي يؤدي تناوله بانتظام إلى تراكم الكوليسترول في الدم، مسبّباً الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وأوصى الباحثون بالاعتدال في تقديم البيض على المائدة، على الرغم من فوائده الصحية الكبيرة، وذلك لتجنّب الإصابة بالأمراض القلبية التي تنتج عن الإفراط في تناوله.
للمزيد عن صحتك وجمالك:
مالا تعرفونه عن "عشبة المورينجا"
فوائد الجلي لصحة وسلامة الشعر
Via SyndiGate.info
Copyright © 2019 Jaber Media LTD. All rights reserved.