مخاطر الإفراط في تناول البيض

منشور 20 حزيران / يونيو 2019 - 07:00
يؤدي تناول البيض بانتظام إلى تراكم الكوليسترول في الدم
يؤدي تناول البيض بانتظام إلى تراكم الكوليسترول في الدم
هل تعتمدين على البيض كمصدر رئيس للبروتين في تغذية أسرتك؟ عليكِ الحذر من الإفراط في تقديم البيض لأفراد أسرتك، حيث أن هذا يعرّض صحتهم للخطر.
 
هذا ما أكّدته دراسة أميركية نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأميركية، حيث أشارت النتائج إلى أن تناول أكثر من 3 بيضات في اليوم الواحد، يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

الدراسة التي استمرت لمدة 31 عاماً، شملت نحو 30 ألف شخص أميركي، وكان متوسّط الأعمار هو 50 عاماً، جميعهم كانوا يتناولون أكثر من بيضة ونصف يومياً، وكشفت النتائج النهائية للدراسة أن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ارتفع لدى الأشخاص محل الدراسة بنسبة 17%.

وأعزى العلماء نتائج الدراسة إلى النسبة العالية من الكوليسترول التي يحتوي عليها صفار البيض، الذي يؤدي تناوله بانتظام إلى تراكم الكوليسترول في الدم، مسبّباً الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوصى الباحثون بالاعتدال في تقديم البيض على المائدة، على الرغم من فوائده الصحية الكبيرة، وذلك لتجنّب الإصابة بالأمراض القلبية التي تنتج عن الإفراط في تناوله.

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Via SyndiGate.info


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