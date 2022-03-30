مخلل الخضار الفيتنامي السريع

ضعي الخل والماء والعسل والملح في وعاء كبير واخفقي حتى يذوب العسل

ضعي الخل والماء والعسل والملح في وعاء كبير واخفقي حتى يذوب العسل .

ضعي الخل والماء والعسل والملح في وعاء كبير واخفقي حتى يذوب العسل .

ضعي الخل والماء والعسل والملح في وعاء كبير واخفقي حتى يذوب العسل .

ضعي الخل والماء والعسل والملح في وعاء كبير واخفقي حتى يذوب العسل .

يُضاف الجزر ، والفجل ، والخيار ويُقلب المزيج

يُضاف الجزر ، والفجل ، والخيار ويُقلب المزيج .

يُضاف الجزر ، والفجل ، والخيار ويُقلب المزيج .

يُضاف الجزر ، والفجل ، والخيار ويُقلب المزيج .

يُضاف الجزر ، والفجل ، والخيار ويُقلب المزيج .