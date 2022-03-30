مخلل الخضار الفيتنامي السريع أشهى والذ مخلل مع لمسة آسيوية ستتذوقه في حياتك، ويمكنك تحضيره قبل عدة أيام من استخدامه، مما يجعله وصفة سريعة ومريحة وشهية. انه مخلل رائع ومناسب للنباتيين.
مخلل الخضار الفيتنامي السريع
اسهل طريقة لعمل مخلل الخضار
المكونات:
½ كوب من خل النبيذ الأبيض ( خل الأرز بديلاً رائعًا)
½ كوب ماء دافئ
ربع كوب عسل
نصف ملعقة صغيرة ملح
1 كوب جزر مقشر ومقطع
2 كوب فجل أبيض مقشر ومقطع
1 كوب من الخيار الإنجليزي (3 خيار صغير)
الطريقة:
- ضعي الخل والماء والعسل والملح في وعاء كبير واخفقي حتى يذوب العسل.
- يُضاف الجزر ، والفجل ، والخيار ويُقلب المزيج.
- غطيه وضعيه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل أو حتى عدة ساعات قبل التقديم.
ملاحظات:
- نظرًا لأن هذه مجرد وصفة مخلل سريعة ، يجب تخزينها في حاوية محكمة الإغلاق في الثلاجة.
- تستمر هذه الوصفة لمدة أسبوع تقريبًا في الثلاجة.
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