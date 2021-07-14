هل تبحثين عن طعام خفيف ولطيف على المعدة في فصل الصيف؟ هل تريدين تخفيف وزنك ولا تعرفين ما تأكلين؟

يعتبر اللبن مصدر غني بالبروتينات، والفيتامينات، وحمض اللبنيك، بالإضافة إلى الأملاح المعدنية، وأهمها: الكالسيوم، والفسفور، ويستخدم اللبن في المطبخ بأشكال كثير ومتنوعة، حيث تُحضر منه أنواع مختلفة من السلطات، كما يدخل في تحضر أصناف عديدة من الحلويات.

الكمية: ٨ قطع

تحفظ القطع المتبقية بالفريز

يمكن استعمال أي نوع فواكه متوفر

مربعات اللبن بالفواكة

مقادير مربعات اللبن بالفواكة

٢ كوب لبن

١/٤ كوب عسل

١/٢ ملعقة صغيرة فانيلا

كيوي، مقطع شرائح رفيعه

فراولة، مقطعة شرائح رفيعة

عنب أسود، مقطع شرائح رفيعه

طريقة تحضير مربعات اللبن بالفواكة

يوضع اللبن في مصفاة مغلّفة بشاش أو فوطة مطبخ ويترك لمدة ساعة حتى يصفّى من الماء.

تغلّف صينية بورق الزبدة

في وعاء كبير يخلط اللبن مع العسل والفانيلا جيداً.

يسكب خليط اللبن في الصينيه ويبسط حتى يصبح بسماكة متساويه. (السمك تقريباً ١/٢ سم)

توزع قطع الفواكة على الوجة ويضغط عليها قليلا لتلتصق باللبن.

توضع الصينية في الفريزر لمدة ٢-٣ ساعات، ثم تقطع إلى مربعات وتقدم.

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