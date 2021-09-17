مرض الكبد الدهني..أهم 7 علاجات منزلية لهذه الحالة

مرض الكبد الدهني يحدث عادة بسبب تراكم الدهون في الكبد، وهناك نوعان من أمراض الكبد الدهني وهما الكحولي وغير الكحولي، ويحدث مرض الكبد الدهني الكحولي بسبب تعاطي الكحول بإفراط، في حين أن مرض الكبد غير الكحولي غير مرتبط بالكحول أبدًا.

وعلى الرغم من أن الباحثين لا يزالون غير متأكدين مما يسبب بالضبط تراكم الدهون في الكبد، إلّا أن هذه الحالة أكثر شيوعًا لبعض الأشخاص الذي يعانون من البدانة، السكري، الدهون العالية، وضغط الدم المرتفع.

وحتى الآن لا توجد أدوية متاحة لعلاج مرض الكبد الدهني غير الكحولي، ولكن قد تكون التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة من بين أكثر الطرق فعالية لإدارة هذا المرض، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف على بعض العلاجات المنزلية الفعالة لهذه الحالة.

مرض الكبد الدهني والعلاجات المنزلية الفعالة

فقدان الوزن الزائد

تقول الجمعية الأمريكية لدراسة أمراض الكبد أن فقدان الوزن جزء مهم من تحسين مرض الكبد الدهني وأعراضه، ويوصى الأشخاص الذين يعانون من السمنة ومرض الكبد الدهني بفقدان ما بين 3-5% من وزن الجسم بهدف تقليل تراكم الدهون في الكبد.

كما تبين الجمعية الأمريكية أن فقدان ما بين 7-10% من الوزن يمكن أن يحسن الأعراض الأخرى لمرض الكبد الدهني غير الكحولي، مثل الالتهاب والتليف.

وأفضل طريقة لفقدان لوزن والحفاظ عليه هي اتخاذ خطوات صغيرة نحو هدفك وغالبًا ما يكون الصيام والوجبات الغذائية القاسية غير مستدامة ويمكن أن تكون قاسية على الكبد، لذلك قبل البدء في أي برنامج لفقدان الوزن من المهم التحدث إلى الطبيب لمعرفة ما هو المناسب.

حمية البحر الأبيض المتوسط

تشير الأبحاث عام 2017 إلى أن حمية البحر الأبيض المتوسط قد تساعد في تقليل الدهون في الكبد، حتى بدون فقدان الوزن، حيث تساعد هذه الحمية في الحالات المرتبطة بمرض الكبد الدهني بما في ذلك ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.

وتركز خطة الأكل على مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية والدهون الصحية، فعلى سبيل المثال يمكن أكل الفواكه والخضروات مثل التوت والتفاح والبرتقال والموز، والخضار الورقية والبروكلي والبطاطا الحلوة والجزر والبقوليات مثل الفاصوليا والبازيلاء والعدس، والدهون الصحية مثل المكسرات والأفوكادو والزيتون والأسماك واللحوم الخالية من الدهون.

شرب القهوة

وفقًا للأبحاث عام 2016، تقدم القهوة عدددًا من الفوائد الوقائية للكبد، وعلى وجه الخصوص تحفز القهوة إنتاج إنزيمات الكبد التي يُعتقد أنها تحارب الالتهاب، وأفاد نفس البحث أنه من بين الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، فإن استهلاك القهوة بانتظام يقلل من تلف الكبد بشكل عام.

ويبدو أن كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا هي الكمية التي تقلل خطر الإصابة بأمراض الكبد، والقهوة السوداء هي الأفضل لأنها لا تحتوي على أي دهون أو سكر مضاف.

النشاط

وفقًا لبحث عام 2017، غالبًا ما يرتبط مرض الكبد الدهني بنمط حياة مستقر، بالإضافة إلى ذلك من المعروف أن الخمول يساهم في حالات أخرى بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسمنة.

لذلك من المهم أن يكون الشخص نشيطًا عندما يكون لديه مرض الكبد الدهني، فوفقًا لإرشادات النشاط البدني للأمريكين، فإن الهدف الجيد هو 150 دقيقة على الأقل من التمارين متوسطة الشدة في الأسبوع.

تجنب الأطعمة ذات السكريات المضافة

تم ربط السكريات الغذائية مثل الفركتوز والسكروز بتطور الكبد الدهني غير الكحولي، ويصف البحث الذي تم إجراؤه في عام 2017 كيف يمكن أن تساهم هذه السكريات في تراكم الدهون في الكبد بمرور الوقت.

وتشمل الأطعمة ذات السكريات المضافة السلع المخبوزة مثل الكعك والبسكويت، الحبوب السكرية، البوظة، المشروبات الغازية، المشروبات الرياضية، مشروبات الطاقة، والحلويات، ولتحديد ما إذا كان الطعام يحتوي على سكر مضاف، اقرأ قائمة المكونات الموجودة على عبوة المنتج، فمثلًا الكلمات التي تنتهي بـ"ose" بما في ذلك السكروز والفركتوز والمالتوز هي سكريات.

متابعة ارتفاع الكوليسترول في الجسم

وفقًا لبحث عام 2012، يمكن أن يجعل مرض الكبد الدهني من الصعب على الجسم أن يدير الكوليسترول بمفرده، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مرض الكبد الدهني وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، لذلك يجب المحاولة في الحد من تناول أنواع معينة من الدهون للمساعدة في إدارة الكوليسترول ولعلاج مرض الكبد الدهني غير الكحولي، ومن بين هذه الأنواع التي يجب الحد منها الدهون المشبعة مثل اللحوم الحمراء، الدهون المتحولة مثل المخبوزات المصنعة والمقرمشات.

تناول مكملات أوميغا 3

في حين أن بعض الدهون يجب أن تكون محدودة للصحة العامة، يمكن أن تكون أنواع أخرى من الدهون مفيدة بالفعل، فمثلًا أحماض أوميغا 3 الدهنية هي دهون متعددة غير مشبعة توجد في الأطعمة مثل الأسماك وبعض المكسرات والبذور، ومن المعروف أن لها فوائد لصحة القلب، وغالبًا ما يوصى بها للأشخاص الذين يعانون من مرض الكبد الدهني.

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