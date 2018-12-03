كل ما تريد معرفته عن مرض الوردية

من أسباب مرض الوردية التعرض للشمس

ما هو مرض الوردية؟ ما هي أسباب مرض الوردية؟ كيف يتم علاجه؟ تعرفوا معنا في هذا المقال عن جميع استفساراتكم.

مرض الوردية هو التهاب جلدي مزمن يصيب بصيلات الشعر والغدد الدهنيه المرافقه مع زيادة في حساسية الشعيرات الدمويه وينتج عنه طفح جلدي يشبه حب الشباب مع توهج وشعيرات عنكبوتيه في الوجه، وهو مرض شائع عند كثيرٍ من السيدات، يَظهر على شكل وجود احمرارٍ في وسط الوجه، ويكون هناك توسع لبعض الأوعية الدموية، ووجود بعض الحبيبات الظاهرة حمراء اللون. من الأمور الشائعة حول هذا المرض أنه يزداد سوءاً عند التعرُّض للشمس، فمُجرّد خروج السيدة إلى الشمس خلال دقائق تزداد درجة الاحمرار ويتوهّج وجهها ويزداد سوءاً، يحصل ل10% من الناس و غالباً بالعمر بين 30-50 سنه ويكثر عند النساءأكثر من الرجال وأصحاب البشره الفاتحه أكثر من الدّاكنة وتتمركز في المنطقه الوسطى من الوجه.

أسباب مرض الوردية:

- التعرّض للشمس بكثرة.

- شرب الكحول.

- الإفراط في تناول البهارات، والتوابل، والأطعمة الساخنة.

- النواحي النفسية اذا كان الشخص عصبيّاً ويُنرفز بسهولة، ويعاني من القلق والاضطرابات.

- الأبخرة سواء الأبخرة الي تصعد من الطعام، أو الأبخرة عند أخذ الحمّام الساخن.

- توجد بعض الأدوية التي تُهيّج مرض الوردية وعلى رأسها الأدوية التي تحتوي على كورتيزون أو الأدوية التي تحتوي على هرمونات.

- التدخين

- انقطاع الدورة الشهرية

طرق علاج مرض الوردية:

- الإمتناع عن الأسباب المحفزة.

- الدهونات الموضعية مثل:Metronidazole cream 0.75% Sodium Sulfacetamide 10% ,Erythromycin,AZALIC ACID 3.

- التتراسيكلين

- الايزوترتينوين

- الجراحة لحالات نضخم الأنف أو الأذن و غيرها.

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