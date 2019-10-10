3 فوائد لعشبة الزعفران منها الوقاية من السرطان

يعتبر الزعفران (Saffron) الذي ينتمي الى عائلة النباتات القزحية (Iris family)، أحد النباتات الاغلى ثمنا في العالم، بسبب صعوبة حصاده، فهو يتطلب العديد من الايدي العاملة ليتم حصاده بطرق تقليدية شاقة حيث يتم قطف زهرة الزعفران البنفسجية ومن ثم تجفيفها للحصول على خيوط حمراء الى برتقالية اللون.



وقد أظهرت الدراسات الحديثة بأن تناول الزعفران عن طريق الفم ولمدة 22 أسبوعا قد تحسن من أعراض مرض الزهايمر ويرجح ان يعود ذلك الى مادة الكروسين Crocin ذاتها.



يشتهر استخدام الزعفران في اليابان لعلاج مشاكل الاعصاب المرتبطة بالتقدم في السن مثل فقدان الذاكرة والباركنسون والزهايمر.



ما هي فوائد تناول الزعفران؟

- يحافظ على صحة القلب: يحتوي الزعفران علي البوتاسيوم، وهذا العنصر يعد من أفضل وأهم العناصر الغذائية التي تحافظ علي صحة القلب والأوعية الدموية، ولذا تناول الزعفران يحافظ على صحة القلب ويحد من التعرض والإصابة بأي مشاكل فيه، حيث أنه يقلل من الشعور بالتوتر وضغط الدم ومشاكل الشرايين، والأزمة القلبية.



- يعالج الربو: يعاني عادة مرضى الربو من ضيق في التنفس وعدم القدرة على ادخال الهواء. وتناول الزعفران قد يساهم في توسع القصبات الهوائية لدى مريض الربو مما يساهم في جعل عملية التنفس اسهل.



- يحمي من السرطان: يحتوي الزعفران على مضادات الأكسدة، هذا الأمر الذي يجعله من النباتات الجيدة لتقليل فرص الإصابة بالسرطان.

