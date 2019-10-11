4 نصائح تجنبك الجلطة القلبية

تعرف "جلطة القلب" بالنوبة القلبية أو ( Heart attack)، وهي تلف جزء من عضلة القلب نتيجة حدوث انسداد في تدفق الدم إليها، وتعد جلطة القلب حالة طبية طارئة تستدعي التدخل الفوري لإنقاذ حياة المصاب.



يتوجب على الأشخاص الأكثر عرضة للجلطة القلبية تجنبها من خلال اتباع بعض النصائح أهمها:



- على الشخص الأكثر عرضة للإصابة بجلطات القلب قياس ضغط الدم بشكل دائم، وعند ارتفاعه ينبغي تنظيمه بشتى الطرق تجنبا لحدوث مشاكل في القلب.



-الاهتمام بنوعية الطعام المتناول على مدار اليوم، من أهم النصائح التي يجب الأخذ بها، لأن زيادة نسبة الدهون في الطعام تتسبب في ترسب نسبة الكولسترول في الجسم، وهذا يعرض حياة القلب للخطر.



-التخلص من الوزن الزائد، وذلك عن طريق المشي يوميا لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.



-تنظيم نسبة السكري بشتى الطرق، لأن ارتفاعه يتسبب في التعرض للعديد من المضاعفات فى القلب.

