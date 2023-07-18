البوابة – هل تفكر في شراء جهاز المشي المنزلي (تريدميل)؟ إذا كنت تحاول أن تزيد من نشاطك البدني ولكنك لا ترغب في الاشتراك في نادي رياضي أو القيام بالمشي في الحي المحيط بمنزلك سواء كان بسبب ظروف الطقس أو طبيعة المكان، فنحن ننصحك باقتناء هذا الجهاز المفيد جداً، في الواقع القيام بأي نشاط هو أفضل من الخمول.

مزايا وعيوب يجب مراعاتها قبل شراء جهاز المشي

مزايا شراء جهاز المشي :



1. الملاءمة: يسمح لك جهاز الجري المنزلي بممارسة الرياضة في المنزل ، حتى لا تضطر إلى الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية. قد يكون هذا مناسبًا ، خاصةً إذا كان جدولك مزدحمًا أو تعيش في مناخ حار أو بارد.

2. السلامة: يمكن أن تكون أجهزة الجري وسيلة آمنة لممارسة الرياضة، خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في المفاصل أو كنت تعاني من زيادة الوزن. يساعد الحزام على تبطين مفاصلك ، ويمكنك التحكم في السرعة والميل للتأكد من عدم المبالغة في ذلك.

3. مجموعة متنوعة من التدريبات: توفر أجهزة الجري مجموعة متنوعة من التدريبات ، بحيث يمكنك العثور على التمارين التي تناسب مستوى لياقتك وأهدافك. يمكنك المشي أو الجري أو الركض أو أداء فترات متقطعة. تحتوي بعض أجهزة المشي على برامج تدريب مدمجة.

4. التحفيز: يمكن أن تكون أجهزة الجري وسيلة رائعة للبقاء متحفزًا لممارسة الرياضة. يمكنك مشاهدة التلفزيون أو الاستماع إلى الموسيقى أو القراءة أثناء التمرين.

مزايا وعيوب يجب مراعاتها قبل شراء جهاز المشي

سلبيات شراء جهاز المشي :



1. التكلفة: يمكن أن تكون أجهزة المشي باهظة الثمن ، خاصة إذا كنت تشتري طرازًا متطورًا.

2. المساحة: تشغل أجهزة المشي مساحة ، لذا ستحتاج إلى التأكد من وجود مساحة كافية لواحد في منزلك.

3. الضوضاء: يمكن أن تكون الأجهزة صاخبة ، لذلك إذا كنت تعيش في شقة أو بالقرب من أشخاص آخرين ، فقد ترغب في التفكير في نوع أكثر هدوءً.

4. الصيانة: تتطلب الأجهزة بعض الصيانة مثل تنظيف الحزام وتزييت الجهاز.

في النهاية ، قرار شراء جهاز المشي من عدمه هو قرار شخصي. وازن بين الإيجابيات والسلبيات بعناية وقرر ما هو مهم بالنسبة لك. إذا كنت تعتقد أن جهاز المشي سيساعدك في الحفاظ على لياقتك وتحفيزك ، فقد يكون استثمارًا جيدًا لك.



فيما يلي بعض العوامل الإضافية التي يجب مراعاتها عند شراء جهاز المشي:

1. حجم الحزام: حجم الحزام مهم ، خاصة إذا كنت طويل القامة أو إذا كنت تخطط للركض على جهاز المشي.

2. التوسيد: التوسيد مهم لتقليل التأثير على مفاصلك.

3. وضعية المنحدر: يعد المنحدر مهمًا إذا كنت تريد القيام بتمارين متقطعة أو إذا كنت تتدرب لسباق التل.

4. مراقبة معدل ضربات القلب: يمكن أن تساعدك مراقبة معدل ضربات القلب على تتبع تقدمك والتأكد من عدم المبالغة في ذلك.

5. البرامج: تأتي بعض أجهزة الجري مزودة ببرامج تدريب مدمجة ، والتي يمكن أن تكون طريقة رائعة للبقاء متحمسًا.

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