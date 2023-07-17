Audemars Piguet تطرح ساعة رويال أوك أوفشور.. المستوحاة من الموسيقى للرجال فقط

كشفت دار "أوديمار بيغه" (Audemars Piguet) الستار عن نسخة جديدة من طراز "رويال أوك أوفشور ميوزيك إيديشن" المعروف بإصدار الموسيقى" الذي تم إطلاقه في الأصل في عام 2022.

وتتميز هذه الساعة الجديدة بطراز جديد من السيراميك الأسود بقطر 37 مم، وبميناء بنمط التقطيعات المُربعة "تابيسري" يعيد إنتاج الزخارف المستوحاة من معادل الصوت مثل الموجود في استوديوهات التسجيل، وينضم هذا الطراز إلى الطرازات الخمسة الأولى في المجموعة، وتحتفل هذه الساعة المزودة بنمط الحركة "كاليبر 5909" الأوتوماتيكية التي تعرض الساعات والدقائق والثواني.

وتستمر الدار في استعراض ومغازلة العالم الموسيقي الساحر في ابتكاراتها. وتتناسب هذه الساعة العصرية بشكلٍ مثالي مع الإطلالات اليومية والمسائية حتى وتأتي بسوار مطاطي أسود قابل للتبديل مزين بزخرفة "الفسيفساء" التي تتناغم مع لون الميناء، وتتيح لمرتديها انتقاء أسلوبه وإطلالته التي تتناسب مع مزاجه.

التصميم الفاخر وتفاصيل المواد المستخدمة في ساعة رويال أوك أوفشور

تضم ساعة "رويال أوك أوفشور ميوزيك إيديشن" ( Royal Oak Offshore Music Edition)بقياس 37 مم، التي أطلقت هذا العام، هيكلا وتاجا يقفل بالضغط والتدوير مصنوعة جميعها من السيراميك الأسود اللامع والفاخر.

وتشكل الوصلات مع السوار التي تذكرنا بالنمط الموجود على السلك الصوتي، وواقيات التاج المستوحاة من مفتاح خفض الصوت في عالم الموسيقى، وكذلك مشبك السوار الذي يأتي بطراز الدبوس روح الموسيقى الجريئة والشابة التي توحي بالجرأة والقوة دائما.

أما بالنسبة لآلية التشكيل، يعتبر السيراميك مادة قاسية للغاية ويصعب العمل عليها، وبالتالي يمر بعملية تشطيب شاقة تهدف لتسليط الضوء على الفروق الدقيقة وإنجاز الشكل المعقد لهيكل ساعة رويال أوك أوفشور، وذلك بما يتماشى مع متطلبات الجودة لدى أوديمار كما يحتوي السيراميك المستخدم أيضا على مسحوق أكسيد الزركونيوم مع مادة رابطة. ومن ناحية اللون يتحقق لونه الموحد النهائي بمجرد تلبيده عند درجة حرارة تزيد عن 1000 درجة مئوية.

عناصر الموسيقى والمعادل الصوتي يترأسان حيوية الساعة الجديدة

وتتكون محاكاة المعادل الصوتي من 10 ألوان مختلفة ومتماوجة مطبوعة على شكل نمط التقطيعات المربعة المميز مقتطعة من التصميم الأنيق للقطعة، وتم الإستغناء عن خانة التاريخ في هذا الإصدار.

ويضفي هذا التشكيل اللوني إضاءة على الميناء ويمنحه مظهرا عصريا للغاية. ويكتمل تشكيل الميناء بالشعار المتمثل بالأحرف الأولى من "أوديمار بيغه" (AP) المصنوع من الذهب الأبيض المصقول والواقع عند موضع الساعة 12، وكذلك جاءت علامات ساعات والعقارب مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطا مع طبقة من مادة مضيئة لتحقيق أقصى قدر ممكن من الرؤية خلال الليل.