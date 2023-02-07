يصادف الفالنتاين "عيد الحب" في يوم 14 شباط من كل عام، وهي مناسبة رومانسية يحتفل به جميع الناس حول العالم، وتختلف مظاهر الاحتفال به من شعب لآخر، البعض يحب أن يُظهر معالم هذا العيد في ملابسه وحمل الورود وتقديم الهدايا، ولكن أكثر ما يميز مظاهره هو مسجات المعايدة بين المحبين والأهل والأصدقاء، تعبيرًا عن مشاعرهم تجاه بعضهم البعض، وفيما يلي مسجات رومانسية عن عيد الفالنتاين:

مسجات رومانسية عن عيد الفالنتاين

استعد لتحليل فصيلة الدم. انتظر. النتيجة في الطريق، اكتشاف خطير. دمك ع.س.ل.

خليك جاهز يمكن تنقص الكمية ونحتاج لك المرسل: مصنع العسل والشوكولاتة.

كتير قالوا أن الحب يصنع المعجزات.. وأنت حبك في حياتي معجزة.. عيد حب سعيد.

الثلج هدية الشتاء.. والشمس هدية الصيف.. الزهور هدية الربيع.. وأنت هدية العمر.

في عيد الفالنتاين أعذب تهنئة لأعذب أحساس.. ياللي غلاك ماله قياس.. كل عام و أنت أسعد الناس.

عيد الفالنتاين 2023 أهدي ليك وردة ياسمين.. لونها لون قلبك تصبح عليك.. وتقول أتمنى تسمع صوت قلبي.

في عيد الحب 2023 سأحدثك عن أشيائي العظيمة هي أنتِ وبسمتك وصوتك.

عاهدت ربي كل ما تمر سنة أحبك أكثر وأشتاقلك أكثر وأتمنالك أحلى عيد حب يا أغلى حبيب.

أماتني الحب عشقاً وحبك أنت أحياني ولو خيرت في وطن لـقـلت هواك أوطاني.

صحيح عيد الحب هو يوم واحد، بس حبك في قلبي عيد لوحده ماله نهاية.

كنوز الأرض تفديكم وعطر العود نهديكم بوسط القلب مسكنكم وبعيد الحب أهنيكم.

بكت السماء الصافية الزرقاء.. فسقطت منها دمعتان.. فأنبتت الأرض وردتان.. بسمتك وطيبة قلبك.

ربما تعجز روحي أن تلقاك.. وعيني أن تراك.. لكن قلبي لن يعجز أن يحبك ويهواك.

لو أن الحب كلمات تكتب.. لانتهت أقلامي من زمان.. ولكن الحب أرواح.. فهل يكفيك روحي يا عمري.

لو أتكلم عنك مافي قلبي بأوراقي تشتكي كلمات الحب وأوراقي تمل منها.

رحت للسوق أشتري ساعة غالية .. ما لقيتش أغلى من الساعة اللي شفتك فيها.

أنا أعرفك ! أكيد أعرفك .. بس شفتك فين؟ افتكرت .. أنت اللي نص الشهر يملّي السما نورك.

أحبك يا أحلى من كل البشر يا توأم الروح و أقـرب من نبضي ودمي وهواي.

ثلاثة تملكها وهي أغلى ما عندي: شوفتك وصوتك ورسايلك لا تحرمني منها رجاء.

لليل هلاله ولقلبي حبيب عذبني دلاله يا ترى اليوم كيف حاله؟

لو يحرمني الزمن لقاك فلن يحرمني من ذكراك أحبك و أوعد ما أنساك.

كلام رومانسي لعيد الحب

لا يهم كم يبقى لي من عمر، المهم أن أبقى معك العمر كله.

أريد أن أكون شيئاً جميلاً في حياتك يرسم على شفتيك الابتسامة كلما خطرت على بالك.

ليتني كل شيء تحبه أنت.

قد تكسب في يوم ما شخصاً يعادل ما خسرته في حياتك كلها.

أما بعد فلن أحب أحداً بعدك، أما قبل فأنا أساساً لم أعرف الحب إلّا بك.

جميل أن تكون شيئاً ثميناً لدى شخص يخاف فقدانك يوماً.

الرجل لا يستطيع أن يكون قاسياً مع الأنثى التى يحبها.

الشخص المهم فى حياتك ليس الشخص الذي تشعر بوجوده ولكنّه الشخص الذي تشعر بغيابه.

لو رأيت كيف أحكي للغرباء عنك لحاولت أن تقف في طوابير الغرباء لتحب نفسك من حديثي.

أحبتتك جداً لدرجة أنه عندما تغيب عني يغيب معك كل شيء.

كلام عن عيد الحب للزوج

الحب هو كلمة ضعيفة للتعبير عما أشعر به اتجاهك، فحياة واحدة لا تكفي لأن أعبر لك بها عن حبي الكبير لك، عيد حب سعيد.

كلام عن عيد الحب للزوج: عيد حب سعيد، حبيبي، أنا محظوظة لوجودك في حياتي، فأنت مصدر سعادتي وفرحي وجنوني، ووجودك معي هي أسعد لحظات بحياتي.

كل عام وأنت حبيبي، كل عام وأنت توأم روحي، كل يوم جديد لي معك هو عيد.

عيد حب سعيد، يا عزيزي، أعدك بأن أحبك طوال اليوم، والغد، ودائمًا، وحتى آخر يوم في عمري.

كنت أشوفك من قريب مع جميع الناس عادي، ما تخيلتك حبيب، رايح بقلبي وغادي .

“في الحقيقة، روحي وروحك واحدة، أنت تظهر في، وأنا أنت، نحن نختبأ كل في الآخر.

لو كان الحب كلمات تُكتَب لانتهت أقلامي، لكن الحب أرواح تُوهَب فهل تكفيك روحي؟ كل ما أريده هو أن تبقى فى حياتي للأبد.

أحببتك حباً لو تحول إلى ماء لأغرق العالم بأسره.

وفي سماع صوتك حنين إليك لا تعلمه.

معك أستطيع أن أكون على طبيعتي بلا تصنُّع أو مجاملة، تحبني كما أنا وأهواك كما أنت.

أحب صوتك حين تحاول تقليد لهجتي وتتحدث وكأنك أنا.

لو كان لعيد الحب وردة فهي أنت، وإن كان لعيد الحب بسمة فهي بسمتك، وإن كان هذا عيد حبي فعيدي أن تكوني معي.

رسائل عيد الحب للعشاق

أرسلت شمعة تنور لك ..رجعت لي زعلانه ! قلت لها ليه؟ قالت إزاي ترسلني لقمر من نور.

من رسائل عيد الحب للعشاق، كنوز الأرض تفديكم وعطر العود نهديكم بوسط القلب مسكنكم وبعيد الحب اهنيكم.

كل عام وأنتم الحب.

حُبي لك ما هو رسالة بالجوال، ولا هي كلمه وتنقال.. حبي لك زلزال يهز جبال.

في مساء رمانسي جميل ساهر مع نجم ساهر أرسل باقة ورد حب عاطر لأغلى من مر على الخاطر

بيقولو الفلك والأرصاد مضيعين قمر، أنتبه ليمسكوك.

كتمت صوتي لحد صمتي نطقني اشتقت لك واللي خلقني اشتقت لك.

باقة ازهار وورود .. وسلة بخور وعود .. والعيد عليكم يعود .. وكل عام وانتم بخير احبتي.

أرسلك همسة حب تغنيلك لهفة قلبى تناديلك دمعة حزن تشكيلك أحلى بوسة على خدك أهديلك.

أسمعك تمشى وسط قلبي وأناجيك، والناس تحسب مشيك دق قلبي.

اضحك لان العمر فاني، ابتسم إياك تنساني، اضحك لان الهنا لحظة، ابتسم يا سئيل عشاني .

بكت السماء الصافية الزرقاء، فسقطت منها دمعتان، فأنبتت الأرض وردتان، بسمتك وطيبه قلبك.

مكان القمر لقيتك، وجوه قلبى خبيتك، ملكت قلبى بروحك، حبيب قلبى سميتك.

أهدى ليك وردة ياسمين، لونها لون قلبك تصبح عليك، وتقول اتمنى تسمع صوت قلبى .

لو أن الحب كلمات تتكتب .. لانتهت اقلامى من زمان .. ولكن الحب ارواح .. فهَلْ يكفيك روحى يا عمرى.

رسائل عيد الحب للمتزوجين

أشعر وكأنني أملك العالم وأنا معك، إحساس السعادة يتغلغل في جنبات قلبي والشعور بالحب لا يفارق روحي، أنت الأمان الذي أبحث عنه دائما، أحبك زوجي.

كل دقيقة و انتي روحي.. كل ثواني وانت حبي.. فدوه أروح لعمرك يا بعد قلبي.

كل عام وأنت حبيبي.

حياتي...روحي...عمري... كل عام وأنت حبيبي.

ما أجمل أن أنظر إليك وأجدك تفهمني من النظرة الأولى وتفعل كل ما أرغب به دون أن أقول لك وتراعيني وقت ألمي وحزني، كل عام وأنت بجانبي يا حبيب العمر، أحبك.

هدايا عيد الحب للمخطوبين 2023

تهنئة عيد الحب

رسائل عيد الحب 2023