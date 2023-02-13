يستعد الكثير من العشاق للتعبير عن مشاعرهم وحبهم لشركائهم في عيد الحب الذي يصادف يوم 14 شباط من كل عام، ومع اقتراب هذه المناسبة يبحث البعض عن معايدات وكلمات للتعبير عن ما بداخلهم، وفي هذا المقال نقدم لكم معايدات خاصة لهذه المناسبة:

معايدة عيد الحب 2023

كل عام ولحظة وأنتي حبيبتي.

كل عام وأنتم بخير أحبتي

كنت أراك من وقت قريب مع كل الناس ولا تعني لي شيئا وما تخيلت يومًا أن تكون أهم شئ في حياتى.

ابتسامتك تهون علي أيامي، فتبسم ولا تنساني ابتسامتك تعني لى الهناء والسعادة فتبسم دائمًا من أجلي.

إن شعرت أنك وحدك فأنا أسليك يا حبيبتي، وإن شعرت بضيق فأنا معك وإن شعرت أنك مستأنس فأدعو الله أن يهنيك.

أحلى رسالة حب لعيونك كتبها قلب مجنونك رسمها عقل مفتونك، أعشقك وحياة عيونك بجنون عيد حب سعيد.

الورد يذبل لو طال الأمد و الجمر يطفي ويتحول رمد وغلاك في قلبي يبقى للأبد عيد الحب الفلانتين 2023.

يا شمس الشموس يا بهجة كل النفوس نوري على حبيبي ضياكي.. وقوليله كل عام وأنت بخير.

اجمل رسائل حب في كل مكان وزمان تكونين أنتي فيه يكون عيدي كل عام ولحظة وأنتي حبيبتي.

بعد تفكيري الدائم بك، لم أستطع أن أخفي حبي لك فأنا أنتظر مجيئك وأتحري وقت رؤيتك.

رسائل عيد الحب للحبيب

أنت سرقت قلبي وسوف أقاضيك في قسم الشرطة وأطلب منك كفالة كبيرة تقدر بخمس آلاف بوسة، كل عام وأنتِ حبيبتي.

أحبك يا توأم روحي، أحبك يا عمري، أحبك أكثر من هواي ودمي أحبك يا أحلي من باقي البشر أنت أقرب من نبضي.

من أنغش رسائل عيد الحب للحبيب، استعد سوف أقوم بتحليل دمك انتظر قليلاً ظهرت النتيجة تم اكتشاف شئ خطير نتيجة دمك عسل.

في عيد الحب 2023 حين تنامين على سجادة الكاشان مليسة كقطعة الكشمير معجونة بالمسك والقرفة والحرير طازجة كحزمة الريحان أعيد أقوال أبي: أن ليس بالإمكان أبدع مما كان .

كلام رومانسي لعيد الحب

باقة من أجمل الورود بقدوم عيد الحب 2023 السعيد معطرة بالعود لك يا حبيبي يا صاحب الجود.

أحلى رسالة عيد حب 2023 وأجمل وردة لأرق قلب تقول لك كل عام وأنت بخير يا حبيبتي.

كل عام وحبك الأجمل يا حلوتي، يا منير شمعة سنيني، وكل عام وأنت الأول في حياتي وقلبي وعيني.

أغلى الناس سميتك، وبنص قلبي خليتك، وبنظر عيني حطيتك، وبرسائل عيد الحب 2023هنيتك.

يكفيني من عمري لحظتين: لحظة تكون فيها أنت سعيد، ولحظة تفتكرني وأنا في عيد الحب عنك بعيد.

يا أحلى من كل البشر يا توأم الروح وأقرب من نبضي ودمي وهواي، أحبك.

لن أقول عيد حب سعيد، لكن سأقول أنت الحب لكل عيد.

عندي القلب وعندك دقاته، عندي جسد وعندك حياته، عندي الحب وعندك عيده، أحبك يا روح قلبي.

أُرسل لك همسة حب تغني لك، مع لهفة قلبي التي تناديلك، وبعيد الحب تهنيك.

في عيد الحب 2023 أهديك سفينة ورد حمراء أشرعتها الحب والأشواق، وأسلمك سنين عمري وكل حرف كتبته من قلمي وحبري.

نزيف قلبي المشتاق الذي أضناه الوصل، ولرؤيتك أمله باقٍ، وفوق احتماله وصبره يؤلمه البعد، والفراق، وغليان الحب وبركانه.

رسائل عيد الحب للمخطوبين

أحبك، أنت شخص مهم جدًا بالنسبة لي وأسأل الله أن نكون معًا إلى الأبد، أحبك.

أهنئك بمناسبة عيد الحب 2023، لأني أحبك يا أحلى وأغلى من العالم، كل عام وأنتم طيبون.

انت بالنسبة لي أحلى من نور العين كل عام وانت طيبة يا خطيبتي.

وفقكم الله يا أحلى الناس في قلبي كم أنت رائعة يا حلوتي.

كل عام وأنت طييبة يا أحلى عروسة أهنئك بكل المشاعر والحب والعشق.

كل عام أنتم الأقرب لبعضكم، وفي كل عام أنتم أحلى وأجمل.

من أجمل رسائل عيد الحب للمخطوبين، كل السنوات وأنتما معًا، لا يفصل الله بينكما، مهما كان عمر كما، وينمو الحب بينهما الى الابد.

رسائل عيد الحب للمتزوجين

كل عام وأنت بجانبي يا حبيب العمر، أحبك جدًا.

حين يتحدثون عن أجمل صدفة.. سأتذكر يوم ما شوفتك.. عيد حب سعيد حبيبتي.

صحيح عيد الحب هو يوم.. واحد بس حبك في قلبي.. عيد لوحده ماله نهاية.

كل دقيقة وانتِ روحي وحياتي، وكل ثواني وانت حبي.. فدوه أروح لعمرك يا بعد قلبي.

في عيد الحب 2023 سأحدثك عن أشيائي العظيمة هي أنتي وبسمتك وصوتك.

ما أجمل أن أنظر إليك وأجدك تفهمني من النظرة الأولى وتفعل كل ما أرغب به دون أن أقول لك وتراعيني وقت ألمي وحزني، كل عام وأنت بجانبي يا حبيب العمر، أحبك.

تهنئة عيد الحب لصديقتي

كلّ عام وأنت صديقتي الأقرب لقلبي وروحي.

كلّ عام وأنت صديقتي الأقرب لقلبي.

الحب لا يقتصر على قلوب العشاق، بل هو للأصدقاء الأوفياء أيضًا، كلّ عام وأنت صديقتي الأقرب لقلبي ودام الحب والوفاء والإخاء بيننا إلى الأبد.

في عيد الحب 2023 يُسعدني أن أقدم لك يا صديقتي كلّ الورود الحمراء التي في الدنيا وأزرعها في دربك لتزهر وتعطر روحك بالمسك والريحان.

صديقتي الغالية الحبيبة على قلبي، يا جميلة القلب وحلوة العينين، يا من تختزنين بقلبك أسمى معاني الحب، كلّ عام وأنتِ صديقتي الغالية.

الحب يا صديقتي هو أن نشعر معًا بهموم بعضنا البعض، وأن تكون قلوبنا متلهفة للقاء صداقة يزرع فينا الأمل من جديد، دمتِ موطنًا للحب الصادق والحقيقي صديقتي الحبيبة.

كلّ عام وأنتِ صديقتي الصدوقة والحبيبة الغالية.

تهنئة عيد الحب بالانجليزي

Loving you is way too easy، Happy Valentine’s Day

Happy Valentine’s Day

You’re the best. I’ll always love you with all my heart. Happy Valentine’s Day

Thanks for being totally amazing. I love you so much – never change

I like to spend most of my Valentine’s Day wondering how I got so lucky to have you

Always and Forever – be my Valentine

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