مسجات عيد الأم كتيرة ومتعددة، لأنه الأم هي كلمة تقترن على الدوام بالعطاء غير المحدود والحنان والعطف والتضحية، وعلى صدرها وفي أحضانها تنتهي المتاعب والهموم، وقد قال الكاتب الإنجليزي شكسبير في هذا السياق "لا توجد في العالم وسادةٌ أنعم من حضن الأم، ولا وردةٌ أجمل من ثغرها".

الأم لها دورٌ شديد الأهمية في الحياة، فهي أساس وجود الأبناء وجهة رعايتهم الأولى، وهي المربية، وقد وُصِفَت على لسان قدماء بأنها صانعة الرجال أو مصنع الرجال، فإذا كانت صالحةً بشخصيتها وحكمتها صلح كل المجتمع الذي تقوم هي ببنائه.

حيث يحتفل العالم بعيد الأم تعبيراً عن الإمتنان والمحبة لها فهي رمز العطاء اللامتناهي، ولكل من يحب أن يصبّح على والدته برسالة تهنئة معطرة بكلمات بالحب.

إليكم أعزائي أجمل رسائل ومسجات عيد الأم 2021 لتهنئة والدتك على الواتساب والموبايل في عيدها:

1 - إلى أغلى وأعز الناس

سنه مباركة يا تاج الراس

2 – يا أغلى ما في الكون

يومك أحلى وأجمل يوم

يجمعنا كلنا حوليك دوم

3 - تهئنة مليانة ورد وفل

أرسلها قبل عيدك ما يهل

يا أمي علشان أكون قبل الكل

4 - باقة ورد من حديقة قلبي

أنثرها بين كفيك وأقول لك

بحبك يا أمي

5 - انا لي قلب ما يقسى

ولي عقل ما ينسى

ولي أم بدونها ما أسوى

6 - الليل له آخر

والعمر له آخر

بس بصراحه حبك لينا ما له آخر

بنحبك يا ماما

7 - سامحيني لو كنت عنك غايب

يا أمي يا ست الحبايب

8 - لو كان عندي كتير هموم

وكان عندي الشغل بالكوم

بين حضنك كل شيء بيهون

9 - مرت سنة بكل ما فيها

وجت سنة أحلى ما فيها

إنك لسه معاي فيها

10 - أحلى الأعياد عيدك و أروع القلوب قلبك و انا جايبلك هدية ما تنفعش لغيرك

11 - أمــي .. يا شمعة الكون العالم كله يحتفل بهاليوم وأنا من بين هالجموع. أقــولك .. كل عام وإنتِ بخير دوم

12 - أمي .. حياتي معاكي حلوة وعلى شفايفي إنتي غنوة وفي يومك يا أجمل وردة لو أقدر اهديكي عمري بيع وشروة

13 - أمـــي .. ما أتصور حياتي من دونك … العمر ما يحلى غير بوجودك .. وكل ما يمر عيدك بحضورك … أدعي ربي ما يحرمني وجودك … كل عام وإنت بخير .

14 - أمي .. إنت حبك عن جميع الناس غير .. بعتلك أجمل تهاني مع أجمل طير .. ينغملك ويقولك كل عام وإنت بألف خير يلي بوجودك بيننا علطول يعم الخير

15 - أمي يارب تكوني سالمة سنة بعد سنة .. وأحتفل بيومك كل سنة أجمل من سنة.

أما الأفكار لتزيين ديكور منزلك في عيد الأم

قومي بشراء سلة من القش أو الخشب تناسب حجم طاولة الطعام. اختاري ورود وأزهار طبيعية، أو صناعية متناسقة ورتبيها في السلة، يمكنك اختيار التوليب بألوان مختلفة أو بلونين متناسقين، أو يمكنك شراء تعليقات من الورود وتعليقها على حواف الكراسي، ترمز الأزهار للربيع والأمومة المطلقة حيث يبدأ موسم التزاوج وتتفتح براعم الأزهار الصغيرة على أغصان الشجيرات التي تضمها مثل أم حنون تحنو على صغيراتها.

قومي بشراء غطاء جديد للمائدة بهذه المناسبة، تتوفر تشكيلات واسعة وجميلة من المفارش الرائعة المقصبة، والمزخرفة باللؤلؤ، والخرز الملون. تحب الأمهات المفارش الجميلة التي تضفي على المنزل لمسة من الأنوثة والأناقة.

قومي بشراء أطار للصور خشبي أو بأي لون يناسب غرفة الضيوف، وخذي صورة للعائلة وضعيه في الغرفة هذا العيد، ليكزن رمزاً للتآلف والمحبة وتذكار عندما يبتعد أو يسافر البعض عن منزل العائلة. كما يمكنك تقديم صورة لعائلتك إذا كنت متزوجة.

قومي بشراء بطاقات معايدة بمناسبة عيد الأم ووقعيها أنت وعائلتك إلى الجدة الحنونة. يمكنك أن تكتبي بعض العبارات اللطيفة التي تذكرك بأمك في هذه المناسبة، على سبيل المثال: إلى من ربتني وأنا صغير، إلى من تحبني أكثر من نفسها، إلى من منحتني الحياة.

قومي بشراء مجموعة من الشموع المعطرة أو المزخرفة بأشكال جميلة، قومي بتوزيعها على المنزل، وضعي تحت كل شمعة بطاقة بيضاء تكتبين عليها ذكرى جميلة تركتها والدتك في نفسك،على سبيل المثال: علمتني حب الحياة، علمتني كيف أكون أماً، قدمت لي وقتك وحياتك وكل تفكيرك.

إتيكيت عيد الأم 2021

معايدات عيد الام 2021