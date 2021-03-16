الأم كلمة رائعة، عظيمة صادقة ومعبرة، كلمة حركت رياح المشاعر في داخلي، وهزت سفن الإحساس في قلبي، وهيجت بحار المحبة في كياني.

يحتفل العالم العربي في عيد الأم في 21 آذار من كل عام والذي وجد ليذكرنا بشكر هذه الإنسانة التي قدمت لنا الحياة واعطتنا الكثير من جهدها وصحتها وعافيتها لنكون من الصالحين.

معايدات عيد الام 2021

من غيرك يا أمي حياتي بلا طعم وبلا لون، ربي يديمك يا سكّر وأجمل عاطفة بالكون.

لو كان عندي أكوامٌ من الهموم بين حضنك كل شيء بيهون، فكل عام وأنت بخير.

معلومات عن عيد الأم 2021 وأبرز الهدايا