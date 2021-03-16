الأم كلمة رائعة، عظيمة صادقة ومعبرة، كلمة حركت رياح المشاعر في داخلي، وهزت سفن الإحساس في قلبي، وهيجت بحار المحبة في كياني.
يحتفل العالم العربي في عيد الأم في 21 آذار من كل عام والذي وجد ليذكرنا بشكر هذه الإنسانة التي قدمت لنا الحياة واعطتنا الكثير من جهدها وصحتها وعافيتها لنكون من الصالحين.
معايدات عيد الام 2021
- من غيرك يا أمي حياتي بلا طعم وبلا لون، ربي يديمك يا سكّر وأجمل عاطفة بالكون.
- لو كان عندي أكوامٌ من الهموم بين حضنك كل شيء بيهون، فكل عام وأنت بخير.
معلومات عن عيد الأم 2021 وأبرز الهدايا
- لا يكفي عيد الأم بأن أعبر لكِ بالشكر عن كل ما قدّمته لي في حياتي وكل شيء تفعلينه من أجل بقائنا.
- أمي ما أتصور حياتي من دونك، العمر ما يحلى غير بوجودك، وكل ما يمر عيدك بحضورك، أدعي ربي ما يحرمني وجودك، وكل عام وإنت بخير.
- في هذا اليوم يمكن أن أقدّم لكِ الهدايا والزهور، ولكن لا يوجد شيء في هذا الكون يمكن أن يظهر ويعير عن مدى حبّي لكِ، عيد أم سعيد.
- عيد أم سعيد، أنتِ امرأة مميّزة جداً في حياتي، أحبك دائماً.
- أمي..لطالما تعلمنا منك معاني العزّ والكبرياء، فكل عام وأنت شامخة كشجرة سرو جذورها في الأرض وفروعها في السماء.
- الأم هي من تحيا وتعيش من أجل بناء أسرة متماسكة مترابطة، هي من تظهر كنورٍ مضيء في الظلمات لترشدنا إلى طريق صحيح، وتسهر كالقمر إن أصابنا مكروه أو علة في ليالي الألم، وتكون كالمقص الذي يقطع أشواك الجرح والأذى من ربيع العمر.
- أمي إنتِ حبك عن جميع الناس غير، أبعث لكِ أجمل تهاني مع أجمل طير، ينغملك ويقول لكِ كل عام وإنتِ بألف خير يلي بوجودك بيننا على طول يعم الخير.
- تهئنة كلها حب وإخلاص، إلك يا أغلى الناس، ولقلبك إلي أغلى من الألماس.
- الليل له آخر، والعمر له آخر، بس بصراحة حبك ما له آخر، أحبك يا أمي وكل عام وأنت بخير.
- أمي لك مني أجمل الأمنيات، وأصدق الدعوات بأن تظلي بخير يا سيدة السيدات.
- اليوم عيد ميلاد حبيبتي أمي، في هذا اليوم ولدت امراة جميلة جداً ناعمة ورقيقة، فكل عام وأنت الأجمل والأغلى.
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