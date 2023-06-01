مشاهير ارتبطوا بنساء تشبه أمهاتهم من بينهم ولي العهد الأردني الأمير الحسين والآنسة رجوة

يميل الرجال عادة إلى شبيهات أمهاتهم لأسباب كثيرة منها حبهم الكبير لأمهاتهم ولسمات شخصياتهن وطبيعتهن ولشعورهم بالألفة تجاههن إلى جانب أسباب كثيرة.

وهذا الأمر لا يقتصر على عامة الشعب بل إن عدد من المشاهير اختار الارتباط بشبيهات الأم لعل أحدثهم ولي العهد الأردني الأمير الحسين الذي يتحضر للزواج بعد عدة ساعات من الآنسة السعودية رجوة آل سيف في قصر الحسينية في عمان.

إليكم 3 مشاهير ارتبطوا بنساء تشبه أمهاتهم:

الأمير ويليام وكيت ميدلتون التي تقمصت شخصية الأميرة ديانا دائما

في عام 2011 احتفل العالم بالزفاف البريطاني وهو زواج الأمير ويليام من كيت ميدلتون بعد قصة حب عاشها الثنائي لمدة عشر سنوات قبل الزواج. هذا الحب بدأ بعد أن سلكت كيت طريقاً استطاعت فيه الدخول إلى قلب ويليام وهو وأنها تعمدت الظهور بإطلالات مشابهة جداً لوالدة ويليام الراحلة الأميرة ديانا فوقع الأخير في حبها.

برعت كيت ميدلتون برعت في أن تبدو شبيهة بالأميرة ديانا في اختياراتها للأزياء اذ لجأت إلى ارتداء المعاطف والفساتين والقبعات والبلوزات والقمصان والاكسسوارات والقفازات وألوانها التي كانت تتألق بها الأميرة ديانا مما ساعدها في أن تدخل إلى قلب الأمير ويليام الذي كان ما زال متأثراً برحيل أمه ويتعلق بأي شيء يذكره بوالدته فألهمت كيت ميدلتون حب الأمير ويليام للإرتباط بها.

إطلالة كيت ميدلتون في الخطوبة منسوخة من أسلوب الأميرة ديانا سبينسر

حتى في يوم خطوبتها على الأمير ويليام، حرصت كيت ميدلتون على تقمص شخصية الأميرة ديانا عندما التقطت في قصر باكنغهام الملكي صورة مع الأمير ويليام وهي ترتدي في إصبعها خاتم مزين بالياقوت الأزرق وحبيبات الماس أهداه لها الأمير وهو خاتم زواج والدته، فبدت الصورة نسخة طبق الاصل عن صورة للأميرة ديانا مع الملك تشارلز التي التقطاها عام 1981 إضافة إلى نسخ الإطلالة البضاء الكاملة التي ظهرت فيها الأميرة ديانا.

إيلي صعب جونيور يختار كريستينا مراد للشبه الكبير بينها ووالدته

في سنة 2019 تزوج إيلي جونيور ابن مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب من السيدة كريستينا مراد في حفل زفاف استمر لأيام وظل حديث الناس لأشهر نظراً لفخامته والبذخ في تنظيمه.

لكن ليس الحفل وحده ما كان لافتا بالنسبة إلى الناس إلا أن الشبه الكبير في الشكل الموجود بين كريستينا مراد ووالدة العريس إيلي صعب حتى أن البعض صار يتساءل على مواقع التواصل الاجتماعي إن كانت الكنة الجديدة لإيلي صعب تشبه زوجته كلودين أم تشبه والدتها وأجمع رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أن العروس تشبه حماتها أكثر من شبهها لوالدتها فدائما ما يبحث الرجل عن والدته بين كل الفتيات فهي مثاله ورمزه الأعلى للمرأة المثالية أو الكاملة.

التشابه الكبير بين الملكة رانيا العبدالله وكنتها الآنسة رجوة

ومن بين المشاهير الذين كان خيارهم زوجات تشبه أمهاتهم في بعض الأوجه نذكر ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الذي يتحضر للاحتفال بزفافه. فالأمير ارتبط بالآنسة السعودية رجوة آل سيف والتي لفتت إليها الأنظار بالعديد من أوجه التشابه بينها وبين حماتها جلالة الملكة رانيا العبدالله الأمر الذي جعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يتطرقون إليه ويتحدثون عن هذا الشبه.



حتى أن التشابه بين الملكة رانيا وكنتها أيضا يتمثل على تشابه أزيائهما وستايلهما وهذا ما بدا واضحا في الكثير من الصور التي تُظهر ذلك.