من أبرز مشاهير برج الميزان: ديانا حداد، روبي، شيرين عبد الوهاب، درّة زروق، كيم كارداشيان، بيلا حديد، سمية الخشاب، حورية فرغلي، بشرى، كارمن سليمان، داليا البحيري، مونيكا بيلوتشي، هازال كايا، كيت وينسليت.

صفات برج الميزان الجاذبية، فهم يتمتعون بسحر خاص يميزهم عن الكثير من الناس، وهذا يرجع إلى صفاتهم الفريدة، صاحب برج الميزان ودودون ولطيفون للغاية مع الآخرين، وهو ما يزيد من جاذبيتهم، كما أن المولود في برج الميزان لديهم القدرة على كسب حبّ الناس بسرعة وجعلهم أصدقاء لهم بالإضافة إلى كسب ثقتهم.

برج الميزان يحتل المرتبة السابعة بين الأبراج، وهو عبارة عن برج هوائي، ويكون مواليد يوم 23 سبتمبر إلى 22 أكتوبر من أصحاب هذا البرج.

حجر العقيق هو الحجر المناسب لبرج الميزان، ولكل برج حجر كريم يناسبه ويميّزه عن غيره من حيث اللون والخصائص، وبالنسبة لمولود برج الميزان فإن الحجر الكريم المناسب له هو العقيق، الذي يتميّز بألوانه المتعددة مثل البني والأزرق والأبيض والزهري والرمادي والبنفسجي والأصفر والأخضر والأحمر والبرتقالي.

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المشاهير الذين ينتمون الى برج الميزان:

مشاهير برج الميزان رجال

مشاهير من برج الميزان عمرو دياب

مشاهير من برج الميزان ملحم زين

مشاهير من برج الميزان حسن الشافعي

مشاهير من برج الميزان محمد منير

مشاهير من برج الميزان ناصيف زيتون

مشاهير من برج الميزان Eminem

مشاهير من برج الميزان ويل سميث

مشاهير برج الميزان الإناث

مشاهير من برج الميزان ديانا حداد

مشاهير من برج الميزان روبي

مشاهير من برج الميزان شيرين عبد الوهاب

مشاهير من برج الميزان درّة زروق

مشاهير من برج الميزان كيم كارداشيان

مشاهير من برج الميزان بيلا حديد

مشاهير من برج الميزان سمية الخشاب

مشاهير من برج الميزان حورية فرغلي

مشاهير من برج الميزان بشرى

مشاهير من برج الميزان كارمن سليمان

مشاهير من برج الميزان داليا البحيري

مشاهير من برج الميزان مونيكا بيلوتشي

مشاهير من برج الميزان هازال كايا

مشاهير من برج الميزان كيت وينسليت

مشاهير برج الميزان عالميا

مونيكا بيلوتشي

ويل سميث

كاثرين زيتا جونز ومايكل دوغلاس

سيرينا وليامز

غوينيث بالثرو

نايومي واتس

هازل كايا

غوين ستيفاتي

كيت وينسلت

مات دايمون

برونو مارس

بيلا حديد

أميتاب باتشان

أمينيم

كيم كارداشيان

زاك أفرون

شيرين عبد الوهاب

فريد شوقي

ديانا حداد

داليا البحيري

عمرو دياب

ملحم زين

مشاهير برج الميزان العرب

شيرين عبد الوهاب: وهي مغنية وممثلة مصرية مشهورة جداً معروفة بالكثير من الأغاني المهمة وهي تملك منزل راقي وفخم جداً.

وهي مغنية وممثلة مصرية مشهورة جداً معروفة بالكثير من الأغاني المهمة وهي تملك منزل راقي وفخم جداً. فريد شوقي: ممثل مصري قدير جداً وكاتب سيناريو امتدت حياته المهنية لأكثر من 50 عاماً وتوفي عام 1998.

ممثل مصري قدير جداً وكاتب سيناريو امتدت حياته المهنية لأكثر من 50 عاماً وتوفي عام 1998. ديانا حداد: مغنية لبنانية لها العديد من الأغاني المميزة والمشهورة.

مغنية لبنانية لها العديد من الأغاني المميزة والمشهورة. داليا البحيري: ممثلة مصرية قد نالت لقب ملكة جمال مصر عام 1990 ولها العديد من الأدوار المهمة.

ممثلة مصرية قد نالت لقب ملكة جمال مصر عام 1990 ولها العديد من الأدوار المهمة. عمرو دياب: من أشهر المغنيين المصريين وله الكثير من الأغاني الناجحة والمعروفة.

من أشهر المغنيين المصريين وله الكثير من الأغاني الناجحة والمعروفة. ملحم زين: مغني لبناني مشهور جداً بأغانيه المميزة والضاربة وكان قد أهدى اغنية لإبنه علي عند ولادته.

مشاهير برج الميزان الاتراك

هازال كايا، وهي من مشاهير برج الميزان وهي ممثلة من جنسية تركية، والمشهورة بدورها في مسلسل فريحة، ولدت في مدينة إسطنبول في الأول من شهر أكتوبر عام 1990.

انجين أكيوريك، وهو ممثل من جنسية تركية، وقد اشتهر بعد دوره في مسلسل كريم وفاطمة، ولد في الثاني عشر من شهر أكتوبر عام 1981.

مشاهير برج الميزان الهنود

أميتاب باتشان، وهو ممثل من جنسية هندية يتمتع بشهرة عالمية كبيرة ومن مشاهير برج الميزان بدأ رحلته الفنية في الأعمال الهندية ثم انتقل إلى الأعمال الإنجليزية، ولد في الحادي عشر من شهر أكتوبر عام 1942.

هيما ماليني، وهي من أنجح وأشهر نجوم الأفلام في تاريخ السينما الهندية، ولدت في السادس عشر من شهر أكتوبر عام 1948.

لاتا مانجيشكار، وهي مغنية مشهورة من جنسية هندية وهي احدى أكثر المغنيين شهرة في الهند، ولدت في الثامن والعشرين من شهر سبتمبر عام 1929.

مشاهير برج الميزان الاجانب

مونيكا بيلوتشي

ويل سميث

كاثرين زيتا جونز ومايكل دوغلاس

سيرينا وليامز

غوينيث بالثرو

نايومي واتس

هازل كايا

غوين ستيفاتي

كيت وينسلت

مات دايمون

برونو مارس

بيلا حديد

أميتاب باتشان

أمينيم

كيم كارداشيان

زاك أفرون

مشاهير برج الميزان الكوريين