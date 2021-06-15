من أبرز مشاهير برج الميزان: ديانا حداد، روبي، شيرين عبد الوهاب، درّة زروق، كيم كارداشيان، بيلا حديد، سمية الخشاب، حورية فرغلي، بشرى، كارمن سليمان، داليا البحيري، مونيكا بيلوتشي، هازال كايا، كيت وينسليت.
صفات برج الميزان الجاذبية، فهم يتمتعون بسحر خاص يميزهم عن الكثير من الناس، وهذا يرجع إلى صفاتهم الفريدة، صاحب برج الميزان ودودون ولطيفون للغاية مع الآخرين، وهو ما يزيد من جاذبيتهم، كما أن المولود في برج الميزان لديهم القدرة على كسب حبّ الناس بسرعة وجعلهم أصدقاء لهم بالإضافة إلى كسب ثقتهم.
برج الميزان يحتل المرتبة السابعة بين الأبراج، وهو عبارة عن برج هوائي، ويكون مواليد يوم 23 سبتمبر إلى 22 أكتوبر من أصحاب هذا البرج.
حجر العقيق هو الحجر المناسب لبرج الميزان، ولكل برج حجر كريم يناسبه ويميّزه عن غيره من حيث اللون والخصائص، وبالنسبة لمولود برج الميزان فإن الحجر الكريم المناسب له هو العقيق، الذي يتميّز بألوانه المتعددة مثل البني والأزرق والأبيض والزهري والرمادي والبنفسجي والأصفر والأخضر والأحمر والبرتقالي.
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المشاهير الذين ينتمون الى برج الميزان:
مشاهير برج الميزان رجال
- مشاهير من برج الميزان عمرو دياب
- مشاهير من برج الميزان ملحم زين
- مشاهير من برج الميزان حسن الشافعي
- مشاهير من برج الميزان محمد منير
- مشاهير من برج الميزان ناصيف زيتون
- مشاهير من برج الميزان Eminem
- مشاهير من برج الميزان ويل سميث
مشاهير برج الميزان الإناث
- مشاهير من برج الميزان ديانا حداد
- مشاهير من برج الميزان روبي
- مشاهير من برج الميزان شيرين عبد الوهاب
- مشاهير من برج الميزان درّة زروق
- مشاهير من برج الميزان كيم كارداشيان
- مشاهير من برج الميزان بيلا حديد
- مشاهير من برج الميزان سمية الخشاب
- مشاهير من برج الميزان حورية فرغلي
- مشاهير من برج الميزان بشرى
- مشاهير من برج الميزان كارمن سليمان
- مشاهير من برج الميزان داليا البحيري
- مشاهير من برج الميزان مونيكا بيلوتشي
- مشاهير من برج الميزان هازال كايا
- مشاهير من برج الميزان كيت وينسليت
مشاهير برج الميزان عالميا
- مونيكا بيلوتشي
- ويل سميث
- كاثرين زيتا جونز ومايكل دوغلاس
- سيرينا وليامز
- غوينيث بالثرو
- نايومي واتس
- هازل كايا
- غوين ستيفاتي
- كيت وينسلت
- مات دايمون
- برونو مارس
- بيلا حديد
- أميتاب باتشان
- أمينيم
- كيم كارداشيان
- زاك أفرون
- شيرين عبد الوهاب
- فريد شوقي
- ديانا حداد
- داليا البحيري
- عمرو دياب
- ملحم زين
مشاهير برج الميزان العرب
- شيرين عبد الوهاب: وهي مغنية وممثلة مصرية مشهورة جداً معروفة بالكثير من الأغاني المهمة وهي تملك منزل راقي وفخم جداً.
- فريد شوقي: ممثل مصري قدير جداً وكاتب سيناريو امتدت حياته المهنية لأكثر من 50 عاماً وتوفي عام 1998.
- ديانا حداد: مغنية لبنانية لها العديد من الأغاني المميزة والمشهورة.
- داليا البحيري: ممثلة مصرية قد نالت لقب ملكة جمال مصر عام 1990 ولها العديد من الأدوار المهمة.
- عمرو دياب: من أشهر المغنيين المصريين وله الكثير من الأغاني الناجحة والمعروفة.
- ملحم زين: مغني لبناني مشهور جداً بأغانيه المميزة والضاربة وكان قد أهدى اغنية لإبنه علي عند ولادته.
مشاهير برج الميزان الاتراك
- هازال كايا، وهي من مشاهير برج الميزان وهي ممثلة من جنسية تركية، والمشهورة بدورها في مسلسل فريحة، ولدت في مدينة إسطنبول في الأول من شهر أكتوبر عام 1990.
- انجين أكيوريك، وهو ممثل من جنسية تركية، وقد اشتهر بعد دوره في مسلسل كريم وفاطمة، ولد في الثاني عشر من شهر أكتوبر عام 1981.
مشاهير برج الميزان الهنود
- أميتاب باتشان، وهو ممثل من جنسية هندية يتمتع بشهرة عالمية كبيرة ومن مشاهير برج الميزان بدأ رحلته الفنية في الأعمال الهندية ثم انتقل إلى الأعمال الإنجليزية، ولد في الحادي عشر من شهر أكتوبر عام 1942.
- هيما ماليني، وهي من أنجح وأشهر نجوم الأفلام في تاريخ السينما الهندية، ولدت في السادس عشر من شهر أكتوبر عام 1948.
- لاتا مانجيشكار، وهي مغنية مشهورة من جنسية هندية وهي احدى أكثر المغنيين شهرة في الهند، ولدت في الثامن والعشرين من شهر سبتمبر عام 1929.
مشاهير برج الميزان الاجانب
- مونيكا بيلوتشي
- ويل سميث
- كاثرين زيتا جونز ومايكل دوغلاس
- سيرينا وليامز
- غوينيث بالثرو
- نايومي واتس
- هازل كايا
- غوين ستيفاتي
- كيت وينسلت
- مات دايمون
- برونو مارس
- بيلا حديد
- أميتاب باتشان
- أمينيم
- كيم كارداشيان
- زاك أفرون
مشاهير برج الميزان الكوريين
- الممثل الكوري هيون بن مواليد برج الميزان من المشاهير
- الممثل الكوري تشانغ ووك مواليد برج الميزان من المشاهير
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