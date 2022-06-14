مشروبات تساعد أولادك على التركيز أثناء المذاكرة، خلطات صحية لتقوية الذاكرة، 10 أطعمة تقوي الذاكرة، ما هي الاكلات التي تساعد على التركيز؟ مشروبات تساعد على التركيز للاطفال، فواكة لتقوية الذاكرة مفيدة للطلاب، كل هذه المواضيع سيتم تناولها في هذا المقال، ونتمنى أن يفيدكم.

كثيراً من الأهالي يعانون خلال فترة الاختبارات من مشكلة النسيان وقلة التركيز لأولادهم، ولحتى نقوي الذاكرة ونتمتع ونمتع أولادنا بذاكرة قوية ونحافظ على المقدرات العقلية والإدراكية والذهنية عند الأطفال والأولاد خصوصاً هذه الفترة ولا ننسى طلبة التوجيهي أيضاً.

مشروبات تساعد أولادك على التركيز أثناء المذاكرة

الماء

الشاي الأخضر

القهوة

الحليب الذهبي

عصير البرتقال

العصائر الخضراء

عصير البنجر

الكاكاو

خلطات صحية لتقوية الذاكرة

الخلطة الأولى

كوب حليب وأن يكون كامل الدسم للأطفال

شوفان من 4-6 ملاعق شوفان

موزة "الحجم حسب الرغبة"

حبتان من الفريز

الجوز

العسل

الخلطة الثانية

ماء دافىء

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

نصف ملعقة صغيرة من القرفة

عصير نصف ليمونة

نخلطهم مع بعض ونضيف ملعقة عسل ويفضل تناولها على الريق.

الخلطة الثالثة

حبة البركة

ذكر اللبان

عسل

ماء دافىء

نغطيه لمدة ساعة تقريباً ويخرج منه مادة هلامية وهذه المادة الهلامية تطفو على الوجه ونستطيع تناولها وأخذ الفوائد الصحية منها.

الخلطة الرابعة

لتقوية الذاكرة والمناعة يمكنك مزج عصير جرز مع عصير برتقال.

10 أطعمة تقوي الذاكرة

يعتبر الدماغ أهم وأبرز عضو في جسم الإنسان، له علاقة وطيدة بالقلب والهرمونات وضغط الدم، لذلك فهو يستخدم حوالي 20% من السعرات الحرارية الموجودة في الجسم، ومن أبرز الأطعمة التي تقوي الذاكرة هي:

التوت والذي يساهم في تحسين التواصل بين خلايا المخ العصبية المرتبطة بالعمر.

الأفوكادو من الدهون غير المشبعة والذي يعبر مصدر جيد في تعزيز وظائف المخ وايضاً يقلل خطر التدهور المعرفية.

الأسماك الزيتية والتي تساعد على تحسين بنية خلايا الدماغ "الخلايا العصبية".

المكسرات مثل الجوز واللوز والبندق، والتي تحمي خلايا المخ من الإجهاد التأكسدي والذي يشير إلى حالة عدم توازن في نظام العوامل المؤكسدة.

البروكلي والذي يساعد في تحسين ذاكرة كبارة السن.

البيض وهو يساعد على تؤخر التراجع المعرفي ويمنع تقلص المخ، وهو يحتوي على كميات جيدة من الفيتامينات.

الشوكولاتة الداكنة تحتوي على مضادات الأكسدة والكافيين والتي تساعد على تنشيط الذاكرة وأيضاً تزيد نسبة التركيز.

القهوة والتي تتوفر على كمية وفيرة من مضادات الأكسدة.

الشاي الأخضر فهو من الأعشاب المهمة ومن فوائده تعزيز الذاكرة ويحسن من أدائها ويزيد من نسبة اليقظة والتركيز.

ما هي الاكلات التي تساعد على التركيز؟

البيض

شاي البابونج

اللوز

الافوكادو

الجوز

الكركم

مشروبات تساعد على التركيز للاطفال

سموثي الموز والتمر واللوز

مشروب الشوكولاتة بالحليب

عصير الليمون

عصير البنجر

عصير الفراولة

عصير البرتقال

فواكة لتقوية الذاكرة مفيدة للطلاب

التوت

الافوكادو

الليمون

البرتقال

العنب البري

التفاح

الفراولة

الكيوي

تمت الكتابة بواسطة: نادين طاهر

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