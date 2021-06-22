مشروبات سحرية لعلاج الالتهابات وتقوية المفاصل... تعرفي عليها

تعد الالتهاب مشكلة شائعة للغاية خاصة مع الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية. يمكن أن يتفاقم هذا الالتهاب في بعض الأحيان لدرجة أنه يؤدي إلى الشعور بألم منهك. بينما يمكنك تناول المسكنات لقمع هذا الألم، فإن القيام بذلك على المدى الطويل يشكل خطورة على الصحة من نواح كثيرة.

إن أكثر الطرق أماناً للوقاية من الالتهاب والحد منه هي تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، فهى مفيدة للغاية في تخفيف الألم. في هذه المقالة، نستعرض 4 مشروبات مضادة للالتهابات يجب أن تدرجها ضمن نظامك اليومي.

مشروب الليمون والكركم

هذا المزيج هو واحد من أفضل المشروبات، حيث يتميز كلا المكونين بفوائدهما المذهلة وتتضاعف قوتهما بمجرد دمجهما. يحتوي الكركم على الكركمين وهو مركب قوي مضاد للالتهابات ويساعد في تخفيف الآلام والالتهابات من المفاصل. من ناحية أخرى، الليمون غني بمضادات الأكسدة التي تعزز مضادات الالتهاب. وينصح بتناول كوباً من هذا المشروب السحرى يومياً لمدة 4-5 أسابيع لترى نتائج واضحة.

صودا الخبز والماء

هذا ليس مشروبًا عاديًا يمكنك تناوله في أي وقت. يقترح الخبراء أنه يمكنك تناول هذا المشروب لمدة أقصاها أربعة أشهر. أيضًا، يجب تناول هذا المشروب مرتين فقط في الأسبوع بعد الوجبة.

وتتميز صودا الخبز مع الماء في المساعدة في علاج الالتهابات، وفقاُ لدراسة نشرت في مجلة علم المناعة. في الوقت نفسه، يجب أن تعرف الكمية المناسبة من صودا الخبز المراد خلطها في الماء لصنع هذا المشروب، وهى 1/3 ملعقة صغيرة من صودا الخبز إلى كوبين من الماء.

المشروب الأخضر

بشكل أساسي، يحتوي هذا العصير على الفواكه والخضروات الخضراء مع بعض الزنجبيل لعلاج مشاكل الالتهاب. وجد أن الزنجبيل يحتوي على جينجيرول والبقدونس يحتوي على كارنوسول، وكلاهما من المركبات المضادة للالتهابات.

وينصح الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل وغيره من الاضطرابات المرتبطة بالأعصاب بتناول هذا المشروب يومياً لمدة 8 أسابيع على الأقل لتحقيق نتائج إيجابية.

مرق العظام

يًعد تناول مرق العظام خياراً مثالياً، كما انه من أفضل المشروبات المضاد للالتهابات، لاحتوائه على الجلوكوزامين والكوندرويتين التي تعزز صحة المفاصل. بالإضافة إلى الأحماض الأمينية الجلايسين والأرجينين والبرولين التي تعد جميعها عوامل مضادة للالتهابات.

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