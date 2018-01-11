هذه مصادر الكربوهيدرات في غذائنا.. تعرفي عليها!

تختلف كمية الكربوهيدرات المتناولة خلال النهار وفق الشخص ونوع الحمية المتبعة (shutterstock.com)

من المعروف أن النظام الغذائي الصحي والمناسب يحتوي على 5 فئات غذائية يحتاجها الجسم للنمو. طبعاً كل فئة تختلف عن الأخرى بمحتوياتها ونسبة السعرات الحرارية.

هذه مصادر الكربوهيدرات

الكربوهيدرات مصدر الطاقة الرئيسي للجسم، وعند تناولها تتحوّل إلى غلوكوز (Glucose) للطاقة في الجهاز الهضمي، أما الزيادة منها فتخزن في الكبد والعضلات على هيئة غليكوجين (Glycogène) يستخدمها الجسم عند الحاجة.

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تقسم الكربوهيدرات الى 3 أقسام:

• النشويات

• السكريات

• الألياف الغذائية

1-النشويات أو الكربوهيدرات المعقّدة:

كالرز، المعكرونة، البطاطا، الخبز، الذرة، البازيلاء والبقوليات (الفول، العدس...). هذا النوع من الكربوهيدرات يجب أن يكون موجوداً في غذاء كل شخص مع الانتباه على الكمية المتناولة طبعاً. ومن المعروف أن الجسم يستهلك فترة أطول لهضمها، وتالياً يعطي طاقة ثابتة للجسم. من هنا ننصح باختيار النشويات الكاملة (الشوفان، القمحة الكاملة...) لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف.

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2-السكريات أو الكربوهيدرات البسيطة:

نجد هذا النوع من الكربوهيدرات في الحليب والفاكهة وهو نوع من السكريات الطبيعية اولاً، نجده ثانياً بطريقة مضافة في العصائر المعلبة، المربى، السكاكر... هذا النوع من الكربوهيدرات لا يحتوي على قيمة غذائية عادةً كما يحتوي على نسبة قليلة من الألياف. وكما يشير اسمها (الكربوهيدرات البسيطة) تهضم بسهولة مما يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم بسرعة ويؤدي أحياناً للشعور بالجوع. لذلك من المهم الانتباه الى الكمية المتناولة وخصوصاً عند مرضى السكري.

3-الألياف الغذائية:

تأتي من مصادر نباتية. وينصح أن يتناول البالغ بين 25 إلى 30 غراماً من الألياف يومياً.

تتمثل أفضل مصادر الكربوهيدرات:

• الفاكهة

• الشوفان

• البقوليات

• كل منتجات القمح الكامل

• كل أنواع الخضار

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في النهاية، تختلف كمية الكربوهيدرات المتناولة خلال النهار وفق الشخص ونوع الحمية المتبعة سواء لزيادة الوزن او انقاصه. من المهم الإشارة الى أن النظام الغذائي العادي يجب أن يتضمن بين 45 إلى 55% من السعرات الحرارية من الكربوهيدرات. لذا نحن ننصح دائماً أن يختار الشخص الكربوهيدرات المعقدة أكثر من تلك البسيطة مع الانتباه دائماً الى الكمية المتناولة دون أن ننسى أهمية الألياف الغذائية في نظامنا الغذائي.

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