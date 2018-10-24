تصفيفات شعر ناعمة بأنامل مصفف الشعر "مؤمن أبو لبن"

استطاع مصفف الشعر الأردني "مؤمن أبو لبن" أن يحقق شغفه الذي كان يحلم به منذ الطفولة، وحقق نجاحاً مميز في عالم الجمال.

حيث يعمل مؤمن أبو لبن في صالون باتشي اي لوتشي منذ ثلاث سنوات، والذي ميزه عن غيره من مصففي الشعر أنه استطاع أن يجمع بين الكلاسيكيّة والعصريّة بتكنيك احترافي.

والجدير بالذكر، أن صالون باتشي اي لوتشي هو من أعرق وأشهر صالونات الشعر في العالم العربي من محترفين ومتخصصين.

جمعنا لكم في هذا الألبوم أجمل تسريحات الشعر للمصفف "مؤمن أبو لبن" عبر صفحته الخاصة على الانستغرام، هل أعجبتكم تسريحاته!

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