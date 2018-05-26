سر يخفي عيوب بشرتك بعد الثلاثين، تعرفي عليه!

واظبي على استعمال مصل غنيّ بمضادات الأكسدة لتوحيد لون البشرة (shutterstock.com)

يشكّل "السيروم" أو المصل التجميلي مكمّلاً أساسياً للكريمات المرطبة والمغذية التي تستعملينها يومياً، نظراً لما يحتويه من مواد نشطة مركّزة وفعّالة تضمن لكِ الحصول على بشرة مخمليّة مشرقة.

الشيء الذي يخفي عيوب بشرتك بعد الثلاثين

بعد سن العشرين، اكتفي بوضع شيء واحد عندما تشعرين أن بشرتك متعبة، أما بعد الثلاثين فاجعلي هذا الشيء جزءاً من روتينكِ التجميلي اليومي. واستعمليه قبل تطبيق المرطب الصباحي أو كريم الليل المغذي.

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تعرّفي فيما يلي على ما هي أنواع المصل التي من شأنها أن تساعدكِ في حل 7 مشاكل تجميلية شائعة:

• إذا كانت بشرتكِ تعاني من عدم توحّد لونها وظهور بعض البقع عليها، واظبي على استعمال مصل غنيّ بمضادات الأكسدة لمدة 3 أشهر على الأقل. على أن يتم تطبيقه على البشرة صباحاً ومساءً بعد تنظيفها للتخلص من البقع والحصول على بشرة موحّدة وخالية من البقع.

• عند ظهور أول الخطوط الرفيعة على الجبين وأول التجاعيد في زوايا عينيكِ، ابدئي باستخدام المصل الغني بخلاصة حوامض الفاكهة فهو سيجعل بشرتكِ ناعمة ورطبة مما يعيد إليها نضارتها وإشراقها.

• إذا كانت بشرتكِ تعاني من الجفاف وتحتاج إلى ترطيب مكثّف، استخدمي مصلا يحتوي على مواد نقيّة ومياه مقطّرة تعيد توازن حمض الهيالورونيك الذي يحافظ على رطوبة البشرة بشكل طبيعي ويعيد إليها نعومتها.

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• عندما تعانين من مشكلة احمرار الوجنتين نتيجة العوامل المناخية القاسية، استخدمي كريم العناية بالبشرة الحساسة قبل تطبيق المصل المغذي والمضاد للشيخوخة الذي تستعملينه.

• إذا كنت تعانين من مشكلة تورم وانتفاخ الجفنين نتيجة التعب والسهر، استخدمي مصلاً يعالج الهالات الداكنة ويمنع انتفاخ الجفون. فهو سيحفّز الدورة الدموية في البشرة ويعيد إليها النضارة والشباب.

• إذا كانت بشرتك مختلطة وتفتقر إلى الإشراق، استخدمي للعناية بها مصلا غنيّا بمادة الريتينول التي تشدّ البشرة وتنعمّها كما تعمل على تضييق مسامها دون أن يتسبب بجفافها.

• عندما تشعرين بأن بشرتك ما زالت جافة رغم تطبيق المغذيات عليها، استخدمي مصلا مغذّيا يزوّد البشرة بالأوكسيجين الذي تحتاجه ويكون غنيّاً بالمستخلصات النباتية التي تؤمن للبشرة تغذية وترطيبا.

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