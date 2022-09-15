تعتبر الذكرى السنوية للزواج من أهم المناسبات في العلاقات الزوجية، خاصة أنها تشعل الحب بين الزوجين، وتساعد على نجاح العلاقة بينهما، ويحرص أي زوجين على الاحتفال بعذه المناسبة بطرق رومانسية، وفي حال كنت تنوين الاحتفال بهذه المناسبة وتقيمين في المملكة العربية السعودية، فهناك العديد من المطاعم الرومانسية المميزة التي يمكنك الاحتفال بها والاستمتاع بوقتك، وفيما يلي تقدم لكم البوابة قائمة بأفضل مطاعم الرياض للاحتفال بالذكرى السنوية لزواجكِ.

مطاعم رومانسية في الرياض للاحتفال بالذكرى السنوية لزواجكِ

1- مطعم لو ماشو Le Maschou

واحد من أفضل المطاعم الرومانسية من وحي الشوارع الفرنسية القديمة وهو مطعم لو ماشو Le Maschou والذي يقع في الرياض في المملكة العربية السعودية، ويقدّم هذا المطعم ألذ الأطباق المختلفة بنكهات لذيذة وشهية، من أهمها اللحوم المشوية على الحطب.

2- مطعم ذا غلوب The Globe

مطعم ذا غلوب يعتبر مطعم يجمع بين الفخامة والرومانسية، ومن المطاعم التي توفرأجواء رومانسية وخلابة، ويقع في أعلى برج الفيصلية، ويقدّم أشهى الأطباق العالمية خاصةً الأطعمة الإسبانية.

3- مطعم انتروكوت كافيه دو باريس L'Entrecôte Cafe de Paris

مطعم انتروكوت كافيه دو باريس من أفخم وأجمل المطاعم الرومانسية في المملكة العربية السعودية، ند زيارته يمكنكم الإستمتاع بجلسة رومانسية مميّزة مع الشريك ولا تنسوا تذوّق أشهى الأطباق الفرنسية.

4- مطعم سيبرايني Cipriani

مطعم سيبرايني من أجمل المطاعم الرومانسية والملىء بالشموع والورود الحمراء، في الرياض للاحتفال بالذكرى السنوية لزواجكِ، وهو من المطاعم الهادئة التي يقدّم مطعم سيبرايني أطباق إيطالية ممزوج بنكهات البحر الأبيض المتوسط.

5- مطعم أزورو Azzurro في فندق The Ritz Carlton

مطعم أزورو والذي يقع في افخم الفنادق في الرياض والذي يوفّر أجواء رومانسية ورفاهية لقضاء وقت رومانسي وهادىء مع زوجكِ بعيداً عن الضجيج والضوضاء، ولا ننسى أنه يقدم الذ الأطباق الإيطالية الشهية.

6- مطعم سبازيو Spazio في برج المملكة

مطعم سبازيو من المطاعم الرومانسية في الرياض للاحتفال بالذكرى السنوية لزواجكِ، ويتميز بإطلالته الخلابة والمميزة فهو يقع في الطابق 77، ويقدم مطعم سبازيو اشهى الأطباق العالمية بأسلوب محترف وجذاب.

7- مطعم ابيتيت كيتشن Appetit Kitchen

مطعم ابيتيت كيتشن من المطاعم العالمية والموجودة في المملكة العربية السعودية لقضاء وقت هادىء ورومانسي مع زوجكِ بأجواء مليئة بالشموع الخافتة والموسيقى الراقية والهادئة والأضواء الرومانسية ، ويقدم هذا المطعم أشهى الحلويات المتنوعة والأطباق العالمية.

8- مطعم لوسين Lusin

مطعم لوسين يتكون من فرعان في السعودية، الأول في الرياض والثاني في جدة، ويعتبر مطعم لوسين من افضل المطاعم التي تقدّم الأطباق الأرمنية واللذيذة مع الأجواء الرومانسية التي يمكن أن تقضيها مع زوجكِ.

9- مطعم ال تيرازو Il Terrazzo

مطعم ال تيرازو في السعودية وهو ملىء بالأجواء الرومانسية، يمكنك الذهاب إليه قبل غروب الشمس بقليل لمشاهدة الأجواء الغروبية، مع الشموع والأضواء الخافتة،وهو من المطاعم المميزة بالأطباق البرازيلية الشهية.

10- مطعم أزور Azure

مطعم أزور يقع في أشهر الفنادق العالمية فندق حياة ريجينسي الواقع في شارع العليا بالعاصمة الرياض، ويعتبر من أفضل المطاعم الرومانسية والذي يقدم أطباقاً تجمع بين المذاق الحديث والوصفات المنزلية الأصيلة الإسبانية وسط أجواء موسيقية هادئة.

ارقى مطاعم الرياض

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كم عدد المطاعم في السعودية؟

عدد المطاعم في السعودية والتي وضعت في السجلات التجارية بلغ 5302 سجل، بينما استحوذت المقاهي (كوفي شوب) على 2020 سجلاً تجارياً.

كم عدد المطاعم في جدة؟

عدد المطاعم في جدة تقريباً 4802 مطعم ومحلات بيع الوجبات السريعة في مدينة جدة.

افضل المطاعم العالمية في الرياض

مطعم سبازيو Spazio

مطعم لوزين Lusin

مطعم ذا غلوب The Globe

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