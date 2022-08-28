يوم المرأة الإماراتية مناسبة خاصة ويتم الاحتفال بها سنوياً في 28 أغسطس من كل عام، وذلك تقديراً لدورها الفعال وتضحياتها في بناء الأجيال والوطن، وفي جميع المهام التي تتولاها دون استثناء، وبمناسبة هذا اليوم نقدم لكِ 4 فعاليات ليوم المرأة الإماراتية يمكنك فعلها في الأردن.

4 فعاليات ليوم المرأة الإماراتية يمكنك فعلها في الأردن

دللي نفسك مع حمام وسبا دينيز

عزيزتي المرأة الإماراتية في يوم المرأة الإماراتية حرري نفسك من أي ضغوطات وعيشي تجربة الاسترخاء مع جلسة مساج استرخاء على يد أفضل المختصين، ويمكنكِ عمل Deniz Bath & Spa - حمام وسبا دينيز لقضاء وقت رائع مليء بالراحه والاستجمام ولا تنسي بجلسة مناكير وبدكير مميزة لتكوني الأحلى اليوم وكل يوم في حمام وسبا دينيز.

للحجز قومي بزيارة موقع Deniz Bath & Spa - حمام وسبا دينيز والذي يقع في شارع مكة تقاطع دوار الكيلو.

شرب الشاي أو قهوة في فندق ريتز كارلتون

في يوم المرأة الإماراتية استمتعي بقضاء فترة ما بعد الظهيرة في شرب الشاي أو قهوة مع أصدقائك في فندق ريتز كارلتون بإطلالة بانورامية ساحرة ومتفردة تكشف معالم مدينة عمّان بأكملها، في قلب العاصمة عمّان.

ويتكون فندق ريتز كارلتون من 20 طابقاُ، على مساحة بناء إجمالية تقدّر بحوالي 53,000 متر مربع، ويتألف المبنى من 90 شقة سكنية مخصصة للبيع، وتتنوع من حيث المساحة، إذ يتراوح عدد غرف النوم في كل شقة من غرفة إلى أربعة غرف، إلى جانب شقتين دوبلكس "بنتهاوس" في أعلى المبنى.

ويحظى سكان الشقق بحرية الوصول إلى عدد غير محدود من مرافق الراحة والترفيه المميزة، كبركة السباحة الداخلية، ومركز اللياقة البدنية، ونادي اجتماعي وغرفة للاجتماعات. وعلاوة على ذلك، سيقدم المشروع مجموعة مبتكرة وفريدة من المرافق المخصصة للتسلية والترفيه، كمساحة للقاءات الاجتماعية الخارجية، وسينما، وغرفة مخصصة لألعاب الأطفال، ولضمان منح أصحاب الشقق مختلف وسائل الراحة التي يتوقون إليها، ويضم المبنى متجراً وغرفة بريد وصرّاف آلي في الردهة، إلى جانب محطات لشحن السيارات الكهربائية، ومواقف مخصصة للزوّار.

الذهاب إلى منتجع مونتين بريز في السلط

إن كنتِ ترغب بالعودة إلى أحضان الطبيعة والتمتع بالأنشطة العائلية الخارجية، فإن منتجع مونتين بريز " منتجع نسيم الجبل" هو وجهتك المثالية، يقع منتجع مونتين بريز في الريف قرب السلط على بعد 41 كم من آثار جرش وعلى بعد 34 كم من وسط عمان ويقدم إطلالات على جبال جلعاد المجاورة، ويضم المنتجع العديد من التراسات الخارجية مع إطلالات مذهلة على الحدائق والغابات ويمكن للضيوف الاستمتاع بتناول وجبة غذاء أو عشاء في المطعم العالمي أو تناول مشروب بارد أو ساخن في البر ومنظر الغروب بين الجبال.

شراء باقة من الورود من فلاورد flowardco

اجعلي يومكِ بداية مُزهرة تملؤها الورود الملونة، يعتبر تطبيق flowardco رقم واحد في دول الخليج العربي وبريطانيا ومصر والأردن، والهدف منه شراء الورود والهدايا إلى منزلك مع كتابة رسالة خاصة لِك لتدللي نفسكِ وتقدريها وتهتمي بها أو إذا كنتِ.

فلاورد هو الوجهة الأولى لطلب وتوصيل الورد والهدايا أونلاين لجميع أحبابك في جميع المناسبات، ويقوم بتوريد وردنا ونبتاتنا من أفضل المزارع في العالم يومياً ويقوم منسقوا الورود بتصميمها وتنسيقها وتوصيل الورد من خلال سياراتهم المبردة لضمان الجودة.

عبايات بتصاميم راقية لأناقتك في يوم المرأة الإماراتية

بمناسبة يوم المرأة الإماراتية دللي نفسك بطبق سلطة صحي