جبل اللويبدة منطقة أردنية تراثية هادئة وتعتبر ذاكرة عمان الجميلة، وهي من أجمل وأعرق جبال عمان السبعة، وأقدم أحياء العاصمة المأهولة، طابعه المعماري يحمل نكهة فريدة تميزه عن غيره من مناطق عمان.

جبل اللويبدة يعتبره المثقفون والفنانون ملاذاً لهم يجتمعون فيه لإثراء ذائقتهم الفنية والأدبية، ويعد دوار باريس أبرز معالم اللويبدة وأكثرها جذباً للزوار الذين يعيشون فيه تجربةً باريسية الشكل والأجواء.

تم تجميل ساحة دوار باريس بمقاعد وإنارة فرنسية وهي هدية من بلدية باريس، بعد اتفاقية صداقة وتعاون مع أمانة عمان الأردنية، وبالقرب من دوار باريس يقع المركز الثقافي الفرنسي والذي تم تأسيسه في عام 1963م، سفير الثقافة الحضارية والفرنسية وأقدم المعاهد الأوروبية في عمان - الأردن.

أماكن جميلة في جبل اللويبدة الأردنية

مطعم ركوة عرب

مقهى و مطعم ركوة عرب الثقافي - جبل اللويبدة، هو مطعم تقليدي هادىء نوعاً ما، وهو مكان شعبي ومريح لتناول الطعام والشراب وتدخين الشيشة في منطقة جبل اللويبدة، يعتبر ركوة عرب مكان مثالي لتذوّق الأطعمة المحلية التقليدية المعتدلة التي يتم تقديمها في المطعم ، كما أن المناقيش "الزعتر، الجبنة، التيركي وغيرها" لها طعم لا يقاوم، ولا تنسى أن تجرب الشيشة الخاصة بهم.

اوليفا بيتزا

اوليفا بيتزا Oliva Pizza هو مكان لطيف يقع مقابل دوار باريس لتقديم الطعام الإيطالي الجيد، وبعض السلطات ، وبعض المعكرونة والكثير من البيتزا، يعتبر من أفضل أنواع البيتزا في عمان ، لكنه يضم مجموعة ممتازة من السلطات والمعكرونة وأسعاره معقولة.

كافيه دي باريس

كافيه دي باريس Café de Paris يقع في قلب اللويبدة، لا يمكنك أن تتخطى قائمته البسيطة واللذيذة فهو مقهى بسيط ومتواضع وأيضاً مكان رائع يجتمع به الأصدقاء لتذوق بعض الأطعمة الأردنية المحلية.

مطعم الذواق

مطعم الذواق الذي تم تأسيسه عام 1978م، وهو مكان مثالي يمكنك تجربته عندما تذهب للتنزه والمشي في جبل اللويبدة الأردن، ويقدم أشهى والذ الساندويشات مثل ساندويش السجق والجبنة، أو ساندويش الدجاج المشوي.

مقهى كيبي

مقهى كيبي من أجمل الأماكن السياحية القديمة في جبل اللويبدة، وهو مقهى يجمع الأثاث الأنيق والبسيط بالخشب القديم مع الإضاءة المنخفضة مشبع بالذكريات والحنين، وهو مقهى يقدم الطعام المكسيكي اللذيذ، ومن ألذ الساندويشات لديه الانتشلادا الدجاج، ويعتبر مقهى كيبي جيد لتدخين الشيشة أو شرب القهوة أو الشاي مع النعناع مع الاستمتاع بسماع الأغاني القديمة.

كافيه جرافيتي

كافيه جرافيتي هو كافيه يقع في قلب اللويبدة، وهو من أكثر المؤسسات الجميلة والجذابة التي لا تنسى، وتتميز بشكل بارز على جدران المقاهي، وغالباً ما تكون مشبعة بالنغمات السياسية، يقدم ألذ الوجبات الخفيفة الشهية وألذ أنواع القهوة والكعك بنكهات متنوعة.

مقهى رومي

مقهى رومي هو مقهى مشهور وملىء بالناس صباحاً ومساءاً في جبل اللويبدة بتصميم المكان لطيف جداً ومنعش، يقدم القهوة اللذيذة وبعض من أنواع الشاي المختلفة بالإضافة إلى تقديم الكيك بنكهات المختلفة.

مطاعم وأماكن سياحية أخرى في جبل اللويبدة

مطعم إرث الأردن

مطعم أبو محجوب

فولكس برجر

يا غنام البرجر والوجبات الخفيفة

بيت سيتي

جوز هند

دارة الفنون

المتحف الوطني الأردني

بيت بلدنا

دارة الياسمين

أوليفا يقدم طعام إيطالي

مقهى Jungle Fever Coffee and Tea House

ديميتريز كوفي

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