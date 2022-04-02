مطبخ رمضان: 12 طبق إفطار تقليدي في رمضان ج1 خلال شهر رمضان - شهر الصلاة ، والامتناع عن ممارسة الجنس ، والتأمل الذاتي ، والخير ، والذي يبدأ هذا العام في شهر نيسان/ أبريل - يصوم المسلمون من الفجر حتى غروب الشمس ، ويتوقفون عن الطعام والشراب ، بما في ذلك الماء ، حتى موعد أذان صلاة المغرب عند غروب الشمس. ثم يتم كسر الصيام اليومي بوجبة تسمى الإفطار ، وعادة ما تبدأ بالتمر والماء. إن تناول الطعام الذي يلي الصلاة هو وقت للتواصل مع الأسرة والمجتمع والثقافة حول المطبخ الذي يتم طهيه ببطء شديد في بعض المنازل . من الحساء المغربي اللذيذ واليخنات الصحية على الطريقة البدوية إلى الوجبات الخفيفة الإندونيسية الحارة ، إليك بعضًا من ألذ أطباق الإفطار في العالم من جميع أنحاء العالم لتجربة رمضان هذا العام.

الإفطار هو الوقت المناسب للتواصل مع الأسرة والمجتمع والثقافة حول المطبخ المطبوخ في المنزل ، وفي بعض الأحيان يتم استخدام وصفات عائلية تتبع عادات وتقاليد خاصة.

مطبخ رمضان: 12 طبق إفطار تقليدي في رمضان

1. الشرق الأوسط: شوربة العدس

بالنسبة للعديد من المسلمين في سوريا والأردن ولبنان وتركيا، يبدأ الإفطار بكوب من شوربة العدس، يقدم مع رقائق الخبز المحمص والليمون. يطبخ العدس الأحمر مع خضار متنوعة مثل الجزر والبصل والبطاطا ومجموعة محددة من التوابل مثل الكركم والكمون والقرفة والبقدونس (يعتمد المزيج الدقيق على مكان وجودك في الشرق الأوسط) ، شوربة العدس غنية بالبروتين وهي مغذية خاصة بعد فترة الصيام.

مطبخ رمضان: 12 طبق إفطار تقليدي في رمضان

2. المغرب: الحريرة

عادة ما يتم تقديم هذا الحساء اللذيذ مع التمر ، وقد أخذ اسمه من الكلمة العربية "حريري". في المغرب ، تقدم الحريرة من أجود أنواع العدس والحمص واللحوم والشعيرية في حساء طماطم غني وقوي يبدأ عادة في الغليان في المطبخ في وقت متأخر بعد الظهر. قوامه الكريمي يأتي من التدويرا ، وهو خليط كثيف من الدقيق والماء يُضاف أثناء تقليب الحساء. تقوم كل عائلة بإعداد الطبق بشكل مختلف ، حيث يختار البعض الأرز بدلاً من الشعيرية أو اللحم البقري على لحم الضأن ؛ يختلف أيضًا توازن الأعشاب والتوابل - القرفة والكركم والزعفران والكمون والكزبرة والبقدونس والكرفس والزنجبيل. كما يحرص الصائمون على تناول الشباكية ، وهي كعكة بالسمسم والعسل.

مطبخ رمضان: 12 طبق إفطار تقليدي في رمضان

3.الهند وباكستان: الكباب الشامي

في أمسيات رمضان في الهند وباكستان ، يملأ الهواء برائحة مغرية من الكباب الشامي النضرة المتبل بالهيل ، حيث يتجمع السكان المحليون حول أكشاك الشوارع المزدحمة لمشاهدة هذه الوجبة الخفيفة اللذيذة. يُعتقد أن أصول فطائر لحم الضأن الذائبة في الفم تكمن في مدينة لكناو الهندية ، حيث يُعتقد أنهم قد تم إعدادهم لأول مرة من أجل أحد حكام الهند الذي كان يعاني من مشكلة في الاسنان في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. يتكون الكباب من لحم الضأن أو اللحم البقري المطبوخ مع شانا دال أو البنغال جرام ، مطحون ومتبّل بالثوم والزنجبيل والقرفة والفلفل والقرنفل والكمون والنعناع والكزبرة والفلفل الأخضر. مغموس في البيض ، ويقلى بشكل سطحي حتى تصبح مقرمشة من الخارج وتقريباً تتفتت من الداخل. يتم تقديمها مع صلصة النعناع والكزبرة وصلصة الكاتشب وحلقات البصل.

مطبخ رمضان: 12 طبق إفطار تقليدي في رمضان

4. الإمارات: الهريس

تسعى العائلات الإماراتية لتقديم أجود وأشهى الاطباق في رمضان ومن أهمها طبق الهريس ، وهو طبق قديم يتكون أساسا من لحم الضأن أو الدجاج مع القمح، والذي ستجده أيضًا في مطابخ دول الخليج الأخرى. يُنقع القمح طوال الليل قبل أن يُطهى ثم يُطهى ببطء مع اللحم بالعظم لمدة أربع ساعات أو أكثر. ثم يتم نزع العظم عن اللحم وتقطيعه وتقليبه مرة أخرى مع القمح. تقليديا ، كان يتم سحقها بملعقة خشبية كبيرة لخلق تناسق لزج واضح ، ولكن في العديد من المطابخ الحديثة ، يتم استخدام محضر الطعام ، مما يقلل بشكل كبير من الوقت والجهد. وفي النهاية يغطى الطبق بالسمن والبصل المقلي.

مطبخ رمضان: 12 طبق إفطار تقليدي في رمضان

5. المملكة العربية السعودية: الثريد

يكاد يكون من المؤكد أن وجبة الإفطار في المملكة العربية السعودية ستشمل الثريد ، وهو يخنة غنية من لحم الضأن والخضروات. يعتبرها البعض من الأطباق المفضلة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وله أهمية ثقافية كبيرة في المنطقة. لتحضير الطبق ، يُطهى لحم الضأن لأكثر من ساعة ، ثم يُضاف إلى البطاطا والجزر والكوسا ويُطهى على نار خفيفة في معجون الطماطم والبصل والثوم ، جنبًا إلى جنب مع المرق. متبل بالكركم والليمون المجفف والهيل والكزبرة والقرفة والفلفل الأحمر والفلفل ، يتم تقديم الحساء على طبقات من الرقاق المنقوع (خبز مسطح رفيع).

مطبخ رمضان: 12 طبق إفطار تقليدي في رمضان

6. جنوب آسيا: السمبوسة

السمبوسة هي الوجبة المفضلة في جميع أنحاء جنوب آسيا ، وعادة ما تكون محشوة إما بالبطاطا المهروسة أو اللحم المفروم ومتبلة بالكمون والكزبرة والتوابل الحارة. سمبوسة كيما المحشوة بلحم الضأن المفروم - تقدم مع صلصة النعناع والكزبرة وصلصة التمر الهندي المنعشة - تحظى بشعبية خاصة خلال شهر رمضان. يُعتقد أن هذه الوجبة الخفيفة متعددة الاستخدامات ، التي يُعتقد أنها ذات أصول فارسية ، يمكن أن تكون إما مقلية أو مخبوزة وتناسب نكهات وحشوات إضافية مثل جبنة الفيتا أو السبانخ أو اللحم المفروم. تشمل الاختلافات الإقليمية ساموسا من آسيا الوسطى والسمبوسك في الشرق الأوسط.

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