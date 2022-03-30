شوربات رمضان 2022 سهلة التحضير لتبدئي بها إفطارك في شهر رمضان المبارك، هذا ما سنقدمة لكِ عزيزتي في هذا المقال، لأنه سفرة رمضان لا تكتمل دون وجود طبق الشوربة، ومن فوائد الشوربة في رمضان أنها تعتبر الشوربة مصدر غني بالمياه ويمد الجسم بالسوائل اللازمة، وتساعد على تدفئة المعدة وتجهيزها لاستقبال الطعام بعد يوم طويل من الصيام مما يمنع الانتفاخات وشعور الانزعاج في المعدة، تعتبر الشوربة أيضاً وجبة مناسبة لمعظم الفئات العمرية، حيث يسهل تناولها وبلعها على الأطفال والكبار في السن، وتمنح الإحساس بالشبع لأنه معظم أنواع الشوربات تحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف مما يساعد على التحكم بالجوع عند الإفطار.

شوربات رمضان 2022 سهلة التحضير لتبدئي بها إفطارك

شوربات رمضان 2022: شوربة العدس

مقادير شوربة العدس

كوب من العدس الأصفر.

بصلة واحدة متوسطة الحجم.

حبّتان من البطاطا، متوسّطة الحجم.

ثلاث حبّات من الجزر، كبير الحجم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

5 أكواب من الماء المغلي.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

طريقة تحضير شوربة العدس

أولاً قومي بتنقّية العدس من الشوائب ومن ثم اغسليه جيّداً.

ثم قطّعي حبّات البطاطا بعد تقشيرها إلى مربّعات.

ثم قطّعي حبّات الجزر بعد تقشيرها إلى مربّعات.

ثم افرمي البصل بعد تقشيره.

ثم ضعي القدر على النّار بعد إضافة الزّيت إليه، ثمّ قلّبي العدس، والبطاطا، والجزر، والبصل أيضاً.

ثم أضيفي الماء المغلي على القدر لسلق جميع المكوّنات لمدّة 45 دقيقة.

ثم اخلطي جميع المقادير على الخلّاط.

أضيفي الملح للشوربة، والفلفل الأسود، والقليل من الكركم والكمون، وضعي المقادير على النّار لمدّة خمس دقائق، وصحتين وعافية.

شوربات رمضان 2022: شوربة الخضار مع الدجاج

مقادير شوربة الخضار مع الدجاج

دجاجة 2,5 كيلو غير مقطعة.

معلقة حجم كبير من السمن

فص حب هال

فص من المستكة

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة زنجبيل

ربع كيلو بازيلاء

ربع كيلو فاصوليا

ربع كيلو كوسة

نص كيلو خرشوف مقطع

بقدونس مفرومة

كرفس مفرومة

بصلة مقطعة

طريقة تحضير شوربة الخضار مع الدجاج

أولاً ضع في قدر كبير السمن ويسخن ثم تشوح الدجاجة مع الحب هال والمستكة.

ثم يغطى الخليط مع الماء وننتظر حتى غليانه.

ثم يوضع البصل ويرش الملح والفلفل على المزيج.

عند الغليان تخفض الحرارة ويغطى القدر حتى ينضج.

ثم نخرج الدجاجة من الوعاء وتوضع الخضروات جميعها ما عدا البقدونس والكرفس وعند تمام نضج الخضروات يوضع الكرفس والبقدونس ويقلب.

تطفأ النار بعد ربع ساعة وتوضع الدجاجة في الفرن تحت الشواية لمدة عشر دقائق ثم يقدم الطبق مع الأرز بالشعرية وصحتين وعافية.

شوربات رمضان 2022: شوربة الفريكة

مقادير شوربة الفريكة

250 غ من صدور الدجاج منزوعة الجلد مقطّعة إلى شرائح طويلة ورفيعة

حبة متوسطة لبصل٬ مفرومة فرماً ناعماً

1 فص من الثوم مدقوق

كوب من الفريكة المغسولة والمصفاّة1/3

6 كوب من الماء

1 عود صغير القرفة

مغلف شوربة خلاصة الدجاج

1/2 كوب ماء (كمية إضافية)

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة تحضير شوربة الفريكة

أولاً يوضع الدجاج، والبصل، والثوم، والفريكة، والماء وعود القرفة في قدرٍ كبيرة.

ثم تُغلى المقادير وتُترك على نارٍ خفيفةٍ لمدّة ساعةٍ من الوقت أو حتّى تنضج الفريكة ثم يُستخرج عود القرفة

ثم يُذوّب مغلّف شوربة خلاصة الدجاج في 2/1 كوب من الماء، ثم تُضاف إليها الفريكة.

ثم يُتبّل المزيج بالملح والفلفل حسب الذوق وتُترك المقادير على نارٍ خفيفةٍ لمدّة 8 دقائق إضافيّة، وصحتين وعافية.

شوربات رمضان 2022: شوربة الفطر

مقادير شوربة كريمة الفطر

٢٥ غم زبدة

٢ ملعقة كبيرة زيت نباتي

٧ كوب فطر طازج مقطع

١ بصلة مفرومة ناعم

٢ حبة ثوم مفروم

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة هال

ملعقة صغيرة قرفة

٢ ملعقة كبيرة طحين

٣ كوب ماء ساخن

٢/١ كوب كريمة

٤/١ كوب بصل اخضر مفروم او بقدونس للتقديم

طريقة تحضير شوربة الفطر

أولاً ضعي في قدر على النار الزيت والزبدة وقلبي البصل وقلبيه جيداً واضيفي الثوم وحركي.

ثم أضيفي الفطر الطازج وقلبيه حتى يتعلق جيدا بالزيت والزبدة. اضيفي القرفة والهال والملح والفلفل وقلبي جيدًا.

ثم اضيفي الطحين وحمصيه مع الفطر لمدة دقيقتين.

اضيفي الماء واتركي المزيج يغلي لمدة ٤٥ دقيقة.

ثم اهرسي الشوربة بواسطة الخلاط اليدوي.

يجب أن تكون الشوربة سميكة وكثيفة .

اضيفي المزيد من الماء اذا رغبت أن تكون الشوربة اقل كثافة.

اضيفي الكريمة واتركيها تغلي لمدة دقيقتين .

قدميها ساخنة مع البصل الاخضر او البقدونس وصحتين .

لعمل الخبز المحمص

اخلطي زيت الزيتون والبابريكا والزعتر الناشف والملح الخشن وبودرة الثوم.

ادهني الخبز بالخليط وحمصيه بالفرن لمدة ٧-٨ دقائق.

شوربات رمضان 2022: شوربة البندورة مع الشعيرية

مقادير شوربة البندورة مع الشعيرية

1 كوب شعيرية

3 ملعقة صغيره رب البندورة

2 ملعقة حجم كبير زبدة

2 مكعب مرق دجاج مذوب في 4 اكواب ماء

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود حسب الرغبة

بودرة ثوم

بهارات مشكلة

طريقة تحضير شوربة البندورة مع الشعيرية

أولاً في قدر على نار متوسطة توضع الزبدة ويضاف إليها رب البندورة ويقلى قليلاً.

ثم يضاف مكعب الدجاج المذوب بالماء ويضاف فوقهم ليتر من الماء.

ثم بعد الغليان تضاف الشعيرية، الملح و الفلفل الأسود، تترك لمدة ربع ساعة لتغلي وبعدها ترفع من النار وتقدم ساخنة وصحتين وعافية.

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